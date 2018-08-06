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İYİ Parti'de istifa depremi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.08.2018 11:06 | Son Güncelleme

İYİ Parti Kurucu Üyesi ve GİK Üyesi Yusuf Halaçoğlu, İYİ Parti’den istifa etti.

İYİ Parti'de istifa depremi

MHP'den istifa ederek, İYİ Parti'nin kuruluşundan itibaren Genel Başkan Meral Akşener'in yanında olan Halaçoğlu, 26. Dönem’de İYİ Parti'nin Meclis'teki 5 milletvekilinden biriydi. Halaçoğlu, 24 Haziran'da yapılan seçimde partisinin listesinde milletvekili adayı olarak yer alamamıştı.

Halaçoğlu ile birlikte İYİ Parti Kurucu Üyesi Nevzat Bor, Kurucu Üye Özcan Yeniçeri de istifa ettiğini açıkladı.

Kurucu üyeler bugün Ankara'da düzenlediği basın toplantısında istifalarını açıklarken genel başkan Meral Akşener'e isim vermeden yüklendiler. Açıklama yapan Halaçoğlu, "Cumhurbaşkanı olacağım diye yol çıkan ve gerçekten de ciddi bir rüzgâr alan genel başkan ancak yüzde 7.26 oy alarak dördüncü kemik oyları yüzde 17.5 olan partide yüzde 9.96 alarak yüzde 10 barajının altında kaldı. Yani partimiz kaybetti" dediler.


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Okuyucu Yorumları 27 yorum
Türkiye’nin İYİ partiye ve temsil ettiği değerlere ihtiyacı var.Kendinize gelin.
İyi parti balon çıktı
Dolar 6 liraya koşuyor ülke batmış hükümet bankalara ve bankalardaki paralara el koymaya hazırlanıyor bunlar ne ile uğraşıyor..
provokotörlük yapma.ne batması ne el koyması
@abcdefg64 TAM BİR PROVOKOTÖRSÜN SEN ÜLKEMİZİ DIŞ UNSURLAR EKONOMİK YÖNDEN VURMAYA ÇALIŞIYORLAR BAKALIM BUNDA DA TUTMAYINCA NELER YAPACAKLAR
@muspol43 Ne provakatörlüğü emekli vaizin orduya el koyduğunu söyleyen hükümet değil mi ? Millet gidip hükümetin yerlere düşürdüğü devlet itibarını sokaklardan toparlamadı mı ?
@muspol43 meded nerede kek nerede meeeee
Tabi çıkarınıza bişey bulamadınız Güle güle yanındayız Meral abla
Türkiye iyi oluyo evet :)
@eates94 gidenlerin cehennemin dibine kadar yolu var
çıkarlarına uymadı mı Halaçoğlu ve diğerleri
6 aylık bir parti için bence yenilgi değil.. Kaç yıllık MHP'nin biraz altında Milletvekili çıkardı.
partiyi karıştıramadın güle güle kendin parti kur bakalım 10000oy alabilin mi
Fetö'nün partisi
demekki hiç biri samimi ve dürüst değilmiş..tek dertleri partiyi ele geçirip saltanat sürmekmişş...
para para para. illede para para varlığı bir dert yokluğu yara. Senelerdir davanın peşinden koşuyorum. Adamlar istifa edip gitmeyi çok basite alıyor. Dava için edilen yeminde namus şeref sözü verdik. Ben bu nedenle hala davanın peşindeyim. Arkadaşlar kafalarında ekmek kırdı galiba
bunlardan ne olur yav..bunların tek derdi mevki makam para..olmadı mı hemen kaçarlar....
meral akşener istifa falan etme3z kendince ayak oyunu yapıyor.edemez onu oraya getiren güç istifa et demeden etmez.öyle oyun sahnesini pat diye terk ettirilermi
bu gün seçim olsa üstüne basarak söylüyorum iyi parti._% 5 i geçemezzz bu rüzgarla gazla bu oyu aldı tayyip fobisi olanlardan baktılarki ne yapsakta bu tayyip erdoganı gönderemiyoruz bunlarda faso fiso çıktı. c h p darmadagın iyi parti bommmm s p. yuvasının içine girdi çıkmıyor. artık insanlar her şeyi gördü bu ülkede 2 tane oy verilecek parti var birisi ak parti. digeride m h p gerisini geçççç fasoooo fissiiiiiii. meral ablada gördü baktı kim madara olacak çareyi hemen kaçmata buldu
fetö partisi fetö gibi dağılmaya mahkum.
Her istifa edene bir lakırtınız var. Madem böyle çıkarcı adamlardı ne diye yırtındınız sağda solda, neden oy verdiniz bu adamlara? Az oturup bir düşünün. Partide sadece Meral Akşener kalıncaya kadar böyle istifalar sürse her istifa edene çıkarcı yaftası mı yapıştıracaksınız?
Biz eskiden bir marş söylerdik...''Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz" diye..güle güle...
hükümet iflasını açıklamak üzere İYİ PARTİYE sahip çıkın...
demek ki pensilvanyadaki it birazcik aklıselim olanlari istemiyor partisinde
Halaçoğlunun istifası iyi parti için İYİ olmuştur. Bu gibi koltuk meraklıları gittikçe parti ülke sevdalılarına kalacak ve güçlenecektir. Yeter ki Meral hnm. tüm önüne çıkartılan zorluk ve komplolara pes etmesin.
İYİ KAZIKLAR GELİYOR..:))) HALİNİZE YAZIK....
Bütün den ayrılan parçalar dikiş tutmaz
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