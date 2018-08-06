İYİ Parti'de istifa depremi

MHP'den istifa ederek, İYİ Parti'nin kuruluşundan itibaren Genel Başkan Meral Akşener'in yanında olan Halaçoğlu, 26. Dönem’de İYİ Parti'nin Meclis'teki 5 milletvekilinden biriydi. Halaçoğlu, 24 Haziran'da yapılan seçimde partisinin listesinde milletvekili adayı olarak yer alamamıştı.
Halaçoğlu ile birlikte İYİ Parti Kurucu Üyesi Nevzat Bor, Kurucu Üye Özcan Yeniçeri de istifa ettiğini açıkladı.
Kurucu üyeler bugün Ankara'da düzenlediği basın toplantısında istifalarını açıklarken genel başkan Meral Akşener'e isim vermeden yüklendiler. Açıklama yapan Halaçoğlu, "Cumhurbaşkanı olacağım diye yol çıkan ve gerçekten de ciddi bir rüzgâr alan genel başkan ancak yüzde 7.26 oy alarak dördüncü kemik oyları yüzde 17.5 olan partide yüzde 9.96 alarak yüzde 10 barajının altında kaldı. Yani partimiz kaybetti" dediler.
Minik Leyla'nın katil zanlısı Elazığ'a nakledildi
Başbakandan korkutan uyarı: Artık bir kuraklık diyarıyız
Son dakika! Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 binbaşıya gözaltı kararı
Bu resimde ilk ne gördünüz? Bu test karakterinizi ortaya çıkaracak
Görgüsüzlüğün bu kadarı! Yeni akım 'pes' dedirtti!
Suudi Arabistan ile Kanada arasında diplomatik kriz: 24 saat süre verildi
Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti
Güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer gök cismi keşfedildi
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bağ evinde dehşet!
Yerel yerleştirme ve LGS nakil tercih işlemleri başlıyor! İşte e-okul nakil başvuru kılavuzu, tercih listeleri, taban puanlar ve boş kontenjanlar
Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti
CHP'de kurultay bilmecesi! Muharrem İnce'den son dakika açıklaması: Bir kez daha uyarıyorum
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Okuyucu Yorumları 27 yorum