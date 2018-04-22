İYİ Parti Genel Başkanı Akşener:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hukukun ve millet iradesinin önüne konan bu engelin aşılmasında, CHP ve değerli Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu tavır her türlü takdirin üzerindedir. Tarihi bir demokratik tavırdır. Siyaset ve demokrasi tarihimizde övgüyle yerini alacaktır." ifadesini kullandı.
Akşener, yazılı açıklamasında, demokrasiyi ahlak, hukuk ve erdemliler rejimi olarak nitelendirdi.
İYİ Parti'yi seçimlere sokmama teşebbüsü olduğunu ve bunun demokrasiye saldırı anlamına geldiğini savunan Akşener, "Hukukun ve millet iradesinin önüne konan bu engelin aşılmasında, CHP ve değerli Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu tavır her türlü takdirin üzerindedir. Tarihi bir demokratik tavırdır. Siyaset ve demokrasi tarihimizde övgüyle yerini alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Akşener, yola çıktıkları günden bu yana sürekli önlerine engeller çıkarıldığını ileri sürerek, "Bu engeller bizleri korkutup yıldırmak yerine gücümüzü ve inancımızı tazelemekten başka bir işe yaramamıştır. Yorulacağımızı, yılacağımızı düşünenlere buradan sesleniyoruz, durun daha yeni başladık." ifadesini kullandı.
- CHP heyetinden ziyaret
Öte yandan Akşener'i CHP'li bir grup milletvekili ziyaret etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç, Engin Altay ile İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelerek Akşener ile görüştü.
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