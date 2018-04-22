İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

24 Haziran seçimlerinde muhalefet ne yapmalı? Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır mı? Anket şirketlerinden ANAR'ın genel müdürü İbrahim Uslu, erken seçimle ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Habertürk gazetesinden Kübra Par'a konuşan Uslu, 24 Haziran seçimiyle ilgili akıllardaki sorulara yanıt verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HABERİ VAR MIYDI?



Seçim tarihinin kendisi için de sürpriz olduğunu dile getiren Uslu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'nin seçim çağrısından haberi olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Uslu, "Benim duyduğum kulis bilgisi, ilk önce AK Parti’nin bu kanaate ulaştığı ve teklifin AK Parti’den Sayın Bahçeli’ye iletildiği, Sayın Bahçeli’nin bunu kendi parti meclisine götürdüğü ve parti meclisinden bu karar alındıktan sonra da deklare ettiği şeklinde. Bu daha rasyonel." dedi.

"AK PARTİ EN BÜYÜK SİLAHINDAN FERAGAT ETTİ"



Seçimin bu kadar erken olmasıyla ilgili olarak Uslu, "Yaz tatilinde olmayacağına iddiaya girerdim. Hep de onu söyledim. Nitekim yaz tatilinde seçim yapmadı. AK Parti şimdi bir risk aldı. En çok kullandığı kapı kapı gezme, yüz yüze iletişim teknikleri için zamana ihtiyaç var. Şimdi AK Parti en büyük silahından feragat etmiş oldu. Ramazan ayı içerisinde kampanya yapılacak; gündüz bir kere ölü, geceler de büyük ölçüde ölü. Çünkü önce iftar, arkasından iftar sonrası rehaveti, bir kısım insanlar için de teravih var. Önceden AK Parti teşkilatları 24 saatin 13-15’ini propaganda faaliyetleriyle geçirirken, şimdi birkaç saat kalacak. Bu önemli bir dezavantaj. Ama bu dezavantaja bütün partiler sahip olduğu için AK Parti bu avantajını kullanmaktan feragat etti." ifadelerini kullandı.