İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

24 Haziran seçimlerinde muhalefet ne yapmalı? Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır mı? Anket şirketlerinden ANAR'ın genel müdürü İbrahim Uslu, erken seçimle ilgili kritik açıklamalarda bulundu.
Habertürk gazetesinden Kübra Par'a konuşan Uslu, 24 Haziran seçimiyle ilgili akıllardaki sorulara yanıt verdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HABERİ VAR MIYDI?
Seçim tarihinin kendisi için de sürpriz olduğunu dile getiren Uslu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'nin seçim çağrısından haberi olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Uslu, "Benim duyduğum kulis bilgisi, ilk önce AK Parti’nin bu kanaate ulaştığı ve teklifin AK Parti’den Sayın Bahçeli’ye iletildiği, Sayın Bahçeli’nin bunu kendi parti meclisine götürdüğü ve parti meclisinden bu karar alındıktan sonra da deklare ettiği şeklinde. Bu daha rasyonel." dedi.
"AK PARTİ EN BÜYÜK SİLAHINDAN FERAGAT ETTİ"
Seçimin bu kadar erken olmasıyla ilgili olarak Uslu, "Yaz tatilinde olmayacağına iddiaya girerdim. Hep de onu söyledim. Nitekim yaz tatilinde seçim yapmadı. AK Parti şimdi bir risk aldı. En çok kullandığı kapı kapı gezme, yüz yüze iletişim teknikleri için zamana ihtiyaç var. Şimdi AK Parti en büyük silahından feragat etmiş oldu. Ramazan ayı içerisinde kampanya yapılacak; gündüz bir kere ölü, geceler de büyük ölçüde ölü. Çünkü önce iftar, arkasından iftar sonrası rehaveti, bir kısım insanlar için de teravih var. Önceden AK Parti teşkilatları 24 saatin 13-15’ini propaganda faaliyetleriyle geçirirken, şimdi birkaç saat kalacak. Bu önemli bir dezavantaj. Ama bu dezavantaja bütün partiler sahip olduğu için AK Parti bu avantajını kullanmaktan feragat etti." ifadelerini kullandı.
Uslu, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak, "Rakamları hatırlamıyorum ama yüzde 48.5’i en fazla ölçüde toparlayan aday Sayın Gül’dü. HDP tabanının oy vermeye en sıcak baktığı aday Sayın Gül olduğu için kendisi saymış olduğunuz diğer adaylara göre ön plana çıkıyor. Gördüğüm kadarıyla Sayın Gül bir partinin adayı olmak istemiyor. Muhalefetin ortak adayı olması durumunda adaylığa sıcak bakacağını düşünüyorum. Ama muhalefet ortak aday olarak Sayın Gül’ü göstermezse, tek başına bir partiden aday olmayı uygun bulmaz." diye konuştu.
"İYİ PARTİ’YE OLAN İLGİ OYA TAM DÖNÜŞMEYEBİLİR"
İYİ Parti'nin durumu hakkındaki soruya yanıt veren Uslu, şu ifadeleri kullandı:
Gözlemlediğimiz kadarıyla seçmen, Cumhurbaşkanlığı seçiminde referandumdaki gibi, parlamento seçiminde de 1 Kasım’daki gibi davranacak. Bir tek İYİ Parti faktörü var. 1 Kasım’da CHP, MHP ve AK Parti’ye oy vermiş bazı seçmenler kendi partilerini bıraktılar ve İYİ Parti’ye yöneldiler.
İYİ Parti olarak girmese bile ya bir başka partinin listesinde ya da bir başka partinin adıyla, bir şekilde girecek. Aslında başka bir partinin listesinden girmek İYİ Parti’nin daha lehine. Çünkü İYİ Parti enteresan biçimde toplamda barajı aşıp birçok ilde o ilde milletvekili çıkarmak için gerekli sayıya ulaşamayabilir.
İYİ PARTİ'NİN OY ORANI NE KADAR?
Yüzde 9-11 aralığında bulduk. Hiç 9’un altında görmedik.
"İKİNCİ TURA KALIRSA SAYIN ERDOĞAN BU SEFER GERÇEKTEN YÜKSEK BİR OYLA SEÇİLİR"
İkinci tura kalırsa Sayın Erdoğan’ın kaybetme olasılığını tamamen imkânsız olarak görüyorum. Çünkü şu anki partilerin hepsi kendi adaylarını gösterirlerse ikinci tura kalacak olan aday CHP’nin adayıdır. İkinci turda CHP’nin adayıyla Sayın Erdoğan rekabet ettiğinde, CHP Türk solundan gelen oyları alır. Belki sağcı bir aday gösterirse sağdan bir miktar oy alır. Her durumda Sayın Erdoğan şanslı olacaktır. Sayın Erdoğan bu sefer gerçekten yüksek bir oyla seçilir.
PARTİLERİN ŞU ANKİ OY ORANI
AK Parti’yi 46-47, MHP’yi 6-8, CHP’yi 22-23, İYİ Parti’yi 9-11 aralığında görüyoruz. HDP 10 civarında, Saadet’te bir kıpırdama gözlemlemedik.
İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?
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