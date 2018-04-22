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İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 07:45 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim sonuçlarının galibi kim olur? Muhalefet ne yapmalı? ANAR Araştırma Şirketi'nin genel müdürü İbrahim Uslu, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için önemli değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

24 Haziran seçimlerinde muhalefet ne yapmalı? Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır mı? Anket şirketlerinden ANAR'ın genel müdürü İbrahim Uslu, erken seçimle ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Habertürk gazetesinden Kübra Par'a konuşan Uslu, 24 Haziran seçimiyle ilgili akıllardaki sorulara yanıt verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HABERİ VAR MIYDI?

Seçim tarihinin kendisi için de sürpriz olduğunu dile getiren Uslu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'nin seçim çağrısından haberi olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Uslu, "Benim duyduğum kulis bilgisi, ilk önce AK Parti’nin bu kanaate ulaştığı ve teklifin AK Parti’den Sayın Bahçeli’ye iletildiği, Sayın Bahçeli’nin bunu kendi parti meclisine götürdüğü ve parti meclisinden bu karar alındıktan sonra da deklare ettiği şeklinde. Bu daha rasyonel." dedi.

"AK PARTİ EN BÜYÜK SİLAHINDAN FERAGAT ETTİ"

Seçimin bu kadar erken olmasıyla ilgili olarak Uslu, "Yaz tatilinde olmayacağına iddiaya girerdim. Hep de onu söyledim. Nitekim yaz tatilinde seçim yapmadı. AK Parti şimdi bir risk aldı. En çok kullandığı kapı kapı gezme, yüz yüze iletişim teknikleri için zamana ihtiyaç var. Şimdi AK Parti en büyük silahından feragat etmiş oldu. Ramazan ayı içerisinde kampanya yapılacak; gündüz bir kere ölü, geceler de büyük ölçüde ölü. Çünkü önce iftar, arkasından iftar sonrası rehaveti, bir kısım insanlar için de teravih var. Önceden AK Parti teşkilatları 24 saatin 13-15’ini propaganda faaliyetleriyle geçirirken, şimdi birkaç saat kalacak. Bu önemli bir dezavantaj. Ama bu dezavantaja bütün partiler sahip olduğu için AK Parti bu avantajını kullanmaktan feragat etti." ifadelerini kullandı.

Uslu, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak, "Rakamları hatırlamıyorum ama yüzde 48.5’i en fazla ölçüde toparlayan aday Sayın Gül’dü. HDP tabanının oy vermeye en sıcak baktığı aday Sayın Gül olduğu için kendisi saymış olduğunuz diğer adaylara göre ön plana çıkıyor. Gördüğüm kadarıyla Sayın Gül bir partinin adayı olmak istemiyor. Muhalefetin ortak adayı olması durumunda adaylığa sıcak bakacağını düşünüyorum. Ama muhalefet ortak aday olarak Sayın Gül’ü göstermezse, tek başına bir partiden aday olmayı uygun bulmaz." diye konuştu.

"İYİ PARTİ’YE OLAN İLGİ OYA TAM DÖNÜŞMEYEBİLİR"

İYİ Parti'nin durumu hakkındaki soruya yanıt veren Uslu, şu ifadeleri kullandı:

Gözlemlediğimiz kadarıyla seçmen, Cumhurbaşkanlığı seçiminde referandumdaki gibi, parlamento seçiminde de 1 Kasım’daki gibi davranacak. Bir tek İYİ Parti faktörü var. 1 Kasım’da CHP, MHP ve AK Parti’ye oy vermiş bazı seçmenler kendi partilerini bıraktılar ve İYİ Parti’ye yöneldiler.

İYİ Parti olarak girmese bile ya bir başka partinin listesinde ya da bir başka partinin adıyla, bir şekilde girecek. Aslında başka bir partinin listesinden girmek İYİ Parti’nin daha lehine. Çünkü İYİ Parti enteresan biçimde toplamda barajı aşıp birçok ilde o ilde milletvekili çıkarmak için gerekli sayıya ulaşamayabilir.

İYİ PARTİ'NİN OY ORANI NE KADAR?

Yüzde 9-11 aralığında bulduk. Hiç 9’un altında görmedik.

"İKİNCİ TURA KALIRSA SAYIN ERDOĞAN BU SEFER GERÇEKTEN YÜKSEK BİR OYLA SEÇİLİR"

İkinci tura kalırsa Sayın Erdoğan’ın kaybetme olasılığını tamamen imkânsız olarak görüyorum. Çünkü şu anki partilerin hepsi kendi adaylarını gösterirlerse ikinci tura kalacak olan aday CHP’nin adayıdır. İkinci turda CHP’nin adayıyla Sayın Erdoğan rekabet ettiğinde, CHP Türk solundan gelen oyları alır. Belki sağcı bir aday gösterirse sağdan bir miktar oy alır. Her durumda Sayın Erdoğan şanslı olacaktır. Sayın Erdoğan bu sefer gerçekten yüksek bir oyla seçilir.

PARTİLERİN ŞU ANKİ OY ORANI

AK Parti’yi 46-47, MHP’yi 6-8, CHP’yi 22-23, İYİ Parti’yi 9-11 aralığında görüyoruz. HDP 10 civarında, Saadet’te bir kıpırdama gözlemlemedik.

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
manipülasyon yapılıyor arkadaşlar. akp nin oyu 30 larda
iyi parti iyi gelecek turkiyeye insallah
@gorbacov87 tek tek saydın hemi..efferin sağa otur sana 0
burası muhalefet burda senin dediğin gibi olmaz o.tersi olur
Tüm karartmalara rağmen, engellemelere rağmen %9-11 görünüyorsa yandaş anketlerde bunun üzerine %11-15 daha koyarsan o zaman İYİ partinin oy oranı artaya çıkar.Bir ülkücü olarak inadına İYİ parti diyorum.
@azak232 ülkücülüğünü bir sorgula derim...ha birde nedemekmiş öğren..
ulkucuyum diyor, iyi partiye oy vereceğim diyor... git kime ne verirsen ver ülkücü adam dan dönek olmaz. olursa da adam olmaz
ak parti hangi haber yaparsanız yapın bitiremiyeceksiniz
@azak232 @azak232 mhp nin bütün oyu zaten 12-13.İP alsa alsa 3-4 puanını alır. Hadi iyimser olalım her partinin 3-4 puanını alsın. Toplasan 9-12 puan olur. Benim tahminim ise 8-10.Sen nasıl bir hesap kafası taşıyorsun da 25 puandan bahsediyorsun.
@azak232 Ablan ülkücüyüm demiyor,sen nerenin ülkücüsüsün gardaş..?
oyle bir başlik atiyor ki mynet. sanirsin ki ak partinin oyu %5 e dusmus:)))
ULAN SAHTEKARLAR AKP VE MHP'NİN TOPLAM OYU ŞU ANDA %41.NOKTA
Kötü parti insallah secime girerde chp nin oyu 20 nin altina nasil düştüğünü görür bazi solcu karanlıklar
16 senedir ülkeyi felakete sürükleyenler tekrar çözüm olamaz. Ekonomi batmış, insanlar kendini yakıyor. Eğitim bitmiş çocuklarımızın geleceği çalınmış. Tarım bitirilmiş, herşeyi dışarıdan alıyoruz. Devletin tüm yerli kurumları satılmış. Kanser oranları zirve yapmış. Ahlâk çökmüş. Atanamayan yüzbinlerce öğretmen yaratılmış. İşsiz milyonlarca üniversite mezunu genç var, fetö bahanesiyle garip gureba onbinlerce insan mağdur olmuşken, hâlâ fetönün siyasi ayağı ortaya çıkarılmamışken, bu iktidar hâlâ bu ülkede birinci parti konumunda ise söylenecek tek şey, herkes hak ettiği şekilde yönetilir...
Manipülasyon ve algı gırla gidiyor. Beyler en doğru tespitleri Gezici şirketin yapıyor orada iyi Parti 22 civarında Oya sahip ve kesinlikle AKP İlk turda başkanını seçemiyor 42 lerde oyu. 2.Turda da zaten muhalif oylar daha fazla olduğundan muhtemelen Akşener kazanır. Tabii ki bu öngörüler hile hurda olmadan geçerli. hile hurda olursa da bu millet çok sert tepki verir inşallah bu sonuç olmaz. yıllardır millet millet deyip millet ne derse kabulümüzdür deyip bundan feragat ederse birileri Elbette bu milletin Cevabı da çok sert olacaktır kabul etmesini bileceksin millet git diyorsa gideceksin.
Yaw he he. Anar dediğiniz şirket Akp nin kuklası. Akp korkusundan verdiği erken seçim kararından vazgececek.
SON ANDA ÜLKE GÜNDEMİNDE ÇOK BÜYÜK BİR OLAY OLMAZSA AKP YÜZDE 43, CHP 23, İYİ PARTİ 13, HDP 8, MHP 5 DİĞER PARTİLER TOPLAM YÜZDE 7 ALIR İKİNCİ TURA KALIRSA MERAL AKŞENER ÜZERİNDE UZLAŞILIRSA BÜYÜK BİR MÜCADELE OLUR AKSİ HALDE ERDOĞAN CB OLUR.
bir milliyetci ülkücü olarak gerçekden iyi parti diyorum ülkem vatanım bayrahım için
iyi Parti %25. en az.
bende bir ulkucu olarak mhp diyorum kuvvetli buyuk bir kasirgada dallar korilir ama govde saglam kalir
bu saltanat bitecek adalet ve eşitlik hüküm sürecek artık kendi bacagına sıktın akp
mhp nin 15 temmuz sürecinden sonra dik duruşundan dolayı oyu yükseldi yakın çevremde bir çok kişi bu seçimde mhp ye oy atacaklarını söylüyolar
Burada AKP ile yazılanlar şayet doğruysa demektir ki 20 yıla yakın zamandır millet çoğunluğu bir daha seçsin dünya o milletin seviyesine bir daha şahit olsun . Yani anketlerin%99u yalan dikta yönetimler asla seçimle gitmez sadece Halk yıkar
bana kime atacan diye sormadı kimse. Bu anketçilerde yarana yarana yaranamadılar. moronlar.
hayal kurmaya devam
iyi parti
Bana göre minimum 43.7, maksimum 51.9 ve bu secimde 48.3
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