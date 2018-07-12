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İYİ Parti'den, konferansa katılacak Dilipak ve Yılmaz'a eleştiri

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2018 13:26 | Son Güncelleme

İZMİR'de 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle birçok etkinlik düzenlenecek.

İYİ Parti'den, konferansa katılacak Dilipak ve Yılmaz'a eleştiri

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle birçok etkinlik düzenlenecek. 16 Temmuz'a kadar sürecek olan etkinliklere dair açıklama yapan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç, programlar kapsamında iki üniversitede panele katılıp konferans verecek olan Abdurrahman Dilipak ve Şevki Yılmaz'a yönelik eleştirilerde bulundu. Ükünç, "Zamanında bu memleketin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ağız dolusu küfürler söyleyen bu kişilerin İzmir gibi bir yere gönderilmesini çok manidar buluyorum" dedi.
İzmir'de '15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü' kapsamında birçok etkinlik düzenlenecek. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç, tüm ilçe başkanlıklarına yazı yazarak teşkilatların yapılacak olan etkinliklere katılması için talimat verdiğini söyledi. 15 Temmuz'da vatandaşlar tarafından ciddi bir destan yazıldığını ifade eden Ükünç, İzmir Valiliği'nin de güzel ve geniş bir program hazırladığını aktardı. Program kapsamında dağcılık, tekvando, halter gibi birçok spor etkinliğinin de düzenleneceğini hatırlatan Başkan Ükünç, benzer gösterileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda da görmek istediklerini söyledi. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç'ün programa dair bir diğer eleştirisi ise konferans ve panellere katılanlara yönelik oldu.
'ÇOK MANİDAR BULUYORUZ'
Programlar kapsamında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde de 15 Temmuz konulu bir panel düzenlenecek. Panele, Refah Partisi eski Milletvekili ve Rize eski Belediye Başkanı Şevki Yılmaz konuşmacı olarak katılacak. Abdurrahman Dilipak da Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından düzenlenen '15 Temmuz' konulu konferansta konuşmacı olarak yer alacak. Dilipak ve Yılmaz'ın zamanında Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içeren açıklamalarının olduğunun söyleyen İl Başkanı Ükünç, "Zamanında bu memleketin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ağız dolusu küfürler söyleyen iki kişinin İzmir gibi bir yere gönderilmesini çok manidar buluyorum. Bu programlar İzmir Valiliği tarafından mı yoksa üniversiteler tarafından mı düzenleniyor? Bu konu ile ilgili bir açıklama da bekliyoruz. Neden bu kişiler İzmir'e gönderildi? Biz bu kişilerin özel olarak gönderildiğini düşünüyoruz" dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
15 TEMMUZ'UN TBMM'de ARAŞTIRILIP İŞİN İÇYÜZÜNÜN ÖĞRENİLMESİNİ ENGELLEYENLER ASLA MASUM DEĞİLDİR.BU MEŞ'UM HAİNLİĞİN ARKASINDA ONLARIN OLMA İHTİMALİ YÜKSEKTİİİR.
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