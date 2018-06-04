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Karamollaoğlu: Dip dalga geliyor (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2018 20:06 | Son Güncelleme

TEMEL KARAMOLLAOĞLU ANTALYA'DA E-MİTİNG DÜZENLEDİ Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Antalya'da e-miting ile vatandaşlara seslendi.

Karamollaoğlu: Dip dalga geliyor (2)

TEMEL KARAMOLLAOĞLU ANTALYA'DA E-MİTİNG DÜZENLEDİ
Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Antalya'da e-miting ile vatandaşlara seslendi. Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi Tarık Akan Salonu'ndaki mitinge Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Nizamettin Sağır ve İYİ Parti milletvekili adayları katıldı. CHP ve İYİ partililerin de destek verdiği mitingde Temel Karamollaoğlu salona, partililerin 'Bilge Başkan' sloganlarıyla girdi.
ERDOĞAN'A ERKEN SEÇİM ELEŞTİRİSİ
Temel Karamollaoğlu, konuşmasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geçmiş yıllarda erken seçim ile ilgili söylemleri üzerinden eleştirdi. Karamollaoğlu, "Erdoğan, 'böyle demokrasi olmaz' diyordu, şimdi erken seçim kararı alarak demek siz demokrasiyi ortadan kaldırdınız" dedi.
'MECLİSE EN GÜÇLÜ BİZ GİRECEĞİZ'
Yeni dönemde başlayacak Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin sadece ABD'de uygulandığını belirten Karamollaoğlu, ancak bu ülkede de güçlü bir meclis ve adalet sistemi olduğunu söyledi. Türkiye'de adalet sisteminin iyi olmadığını savunan Karamollaoğlu, yeni sistemde meclisin güçsüzleştirileceğini iddia etti. Temel Karamollaoğlu, "Meclise en güçlü parti olarak gireceğimize inanıyorum. Bunu samimi olarak söylüyorum. Bunun misalini Fenerbahçe kongresinde yaşadık. Kimse Ali Bey'in kazanacağına inanmıyordu. Hem de fark atarak başkan oldu" dedi.
UBER TAKSİCİLİK
Sosyal medya üzerinden takipçilerin sorularını da yanıtlayan Temel Karamollaoğlu, son günlerin tartışılan konusu UBER sistemine ilişkin yaptığı bir soru üzeri yaptığı açıklamada, "UBER taksi problemli bir konu. Taksicilerle oturup bir planlamaya ihtiyaç var. UBER bir kolaylık ama bir kesimin haklarını ortadan kaldırıyor" diye konuştu.
HANGİ TAKIMI TUTTUĞUNU AÇIKLADI
Yeni sezonda "Türkiye'de kim şampiyon olur ve hangi takımı tutuyorsunuz?" sorusunu da Karamollaoğlu, "Çocukluğumda birileri bizi Beşiktaşlı yaptı ama takım ayırımı hiç yapmadım. Hayatım boyunca Türkiye ve İngiltere'de 2-3 defa maça gittim. Her iki ülkede de stadyumda o kadar küfür işittim ki bir daha gitmedim" yanıtını verdi.
Temel Karamollaoğlu, Antalya'daki e- mitinge 143 bin kişinin katıldığını söyledi. Karamollaoğlu, "Medya padişahınsa sosyal medya bizimdir" dedi.
E- mitingin ardından partililer Karamollaoğlu'na '07 sırt numaralı ve Bilge Başkan' yazan Antalyaspor forması hediye etti. Karamollaoğlu, elini öpen bazı vatandaşlarla yanak yanağa öpüşerek gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Temel Karamollaoğlu'nun e- mitingi, partisinin Antalya milletvekili adaylarının tanıtılmasıyla sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Karamollaoğlu: Dip dalga geliyor (2)Karamollaoğlu: Dip dalga geliyor (2)Karamollaoğlu: Dip dalga geliyor (2)Karamollaoğlu: Dip dalga geliyor (2)

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