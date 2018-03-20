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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 13:47 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Çiftlik Bank mağdurlarına seslenerek, "Paranızı rahat alabilirsiniz. Ama o tosundan değil, parayı BDDK'dan alabilirsiniz. Dava açmanız lazım. BDDK kanununun 150. maddesi var" dedi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Çiftlik Bank mağduru kişilere seslenen Kılıçdaroğlu, " BDDK'ya dava açarak paralarınızı alabilirsiniz" dedi. CHP lideri, "Görev BDDK'nın. Adam bankayı ünvan olarak kullanmış. Devletin kurumu görüyor. Davayı açarsın, bu kanunu (BDDK Kanunu 150. madde) gerekçe gösterirsin. Ver mahkemeye faiziyle beraber paranı alırsın" diye konuştu.

ÇANAKKALE ANMASI'NA CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI'NIN ÇAĞRILMAMASI

Kılıçdaroğlu, "Çanakkale'nin her karışında onlarca şehidimiz var. Gelibolu'nun her karışı askerlerimizin kanıyla sulanmıştır. Olağanüstü bir mücadele verilmiştir. 18 Mart kutlamalarına Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat gidiyor ama bizim belediye başkanını konuşmasına yasak getiriyor. Milletin seçtiği başkanı neden dışlıyorsun? Sen 18 Mart'ın da ne olduğunu bilmezsin. Sen ancak ve ancak Man Adası'nı bilirsin. Man Adası'nda tezgahlar kuracaksın, vatan millet bayrak diye konuşacaksın. Vergi vermemek için her türlü dümeni çevireceksin ve 'Ben yerli ve milliyim' diyeceksin. 'Ben yerliyim ve milliyim onlar başka bir ulustan' mı diyorsun. Tek devlet diyor ya. sanki beş tane devlet var. İlla Rabia'yı çevirecek. Sen Rabia'nın hayranısın. İhvan'ın yoldaşısın biz Anadolu Müslümanlığını savunuyoruz. Çanakkale'yi Atatürk'süz kabul etmek mümkün değil. Siz nasıl Gazi Mustafa Kemal'i anmazsınız, rahmet okumazsınız. Yazıktır, günahtır. Umarım Diyanet İşleri Başkanlığı siyasetin gölgesinde kalmaz. Bir başkan yardımcılığına bir kadının atanması beni son derece memnun etmiştir. Ama bu ülkenin inancına uygun düşen, bu ülke için mücadele edenlere rahmet okumaktır. Bu bizi küçültmez. Diyanet'in görevlerinden biri de dini gerçek anlamında halka aktarmaktır. Diyanet'in de kendine derse çıkarması lazım. " dedi.

Şahin Alpay'ın serbest bırakılmasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Değerli arkadaşlar, Altan'lar için neden karar vermedi AYM. Bunu da bekliyoruz. Eğer yargı bir yerlerden talimat alıyorsa o başka bir şeydir. Orada yargı çalışmaz. Hiter Almanya'sının benzerini yaşamak istemiyoruz. Dolayısıyla herkesin bu konuda dikkatli olması lazım. AYM'nin Yerel Mahkeme'ye benim kararıma uyacaksın demesi güzel, kutluyoruz. Ama geciken adalet, adalet değildir." şeklinde konuştu.

"HAKİMLERE SESLENİYORUM..."

Hakimlere sesleniyorum bir partinin genel başkanı geldi diye neden ayağa kalktınız diyen Kılıçdaroğlu, "Her partinin gelen başkanı gelince ayağa mı kalkacaksınız? Zaten adalet diye bir şey kalmadı. Sizin ne işiniz var ayakta. Bir partinin genel başkanı gelmiş, yanında başbakan hepsi alkışlıyorlar. Bunlar bir gün senin karşına geldiğind, bunlar benim kuramı çekti, 20 adam öldürse de serbest mi bırakıyım diyeceksin. Dürüst, düzeyli hakim, savcı sayısı az kaldı. Onların yüzü suyu hürmetine yargı devam ediyor. Savcı, sarayın avukatının emrinde. Normalde o savcının görevi derhal bırakması lazım. O savcı İstanbul'da onun da adını biliyoruz. O avukatın da adını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ADALETİ SAVUNSAYDIN, AYAĞINA ÇAĞIRMAZDIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Kılıçdaroğlu, "Adaleti savunsaydın, onları ayağına çağırmaz, sen onların ayağına giderdin. 21 Temmuz 2016, BM'ye bu hükümet bir sözleşme verdi. 13 maddeyi askıya alıyorum. 2 maddesi önemli. Birincisi tutulanlara insanca davranmayacağım diyor. İkincisi onları adaletli yargılamayacağım. Şimdi kalkmış bize adaletten bahsediyor. Hakimlere sesleniyorum, cübbelerinizin önüne iki delik açın. Onların önünde ilikleyin. Birisi yasama olsun, birisi yürütme. Bir de şimdi Türk Milleti adına diye karar verecekler. Türk Milleti adına değil, saray adına deyin." dedi.

"FETÖ BORSASI VAR DİYOR ŞAMİL TAYYAR"

FETÖ konusundaki tutuklamalara değinen Kılıçdaroğlu, "Arada bir birilerinin vicdanı bunu kabul etmiyor demek ki. Gaziantep'te çok ciddi bir FETÖ borsası var diyor Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar. Git Kayseri'ye de bak. Orada da var. Ben bunu hep söylüyorum. Yargının çöktüğü bir ülkede adalet mi arayacağız? Milyon dolarlar döner tabi, basar parayı tahliye olur. TMSF'nin el koyduğu mallar vardı. FETÖ'nün malları diye satıyorlardı. Sanki biz bunları bilmiyor muyduk? Biliyorduk. Bu iktidar önlem alamaz. Bu iktidar çökmüştür artık. Hiçbir söylemi tutarlı ve sağlıklı değil. Vatandaşın hangi derdine çözüm buldular. Allah aşkına birisi söylesin." dedi.

"ŞEKER FABRİKALARI ZARAR ETMİYOR"

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "1500 dönüm imara açılırsa, zaten fabrikayı kapatırsınız. Şehrin merkezi. Dünyaca vurgun yapar kapatır gidersiniz. Şeker fabrikaları zarar ediyor diyor. Zarar etmiyor Recep Bey, sen zarar ettiriyorsun Recep Bey? Yavuz Sultan Selim Köprüsü de zarar ediyor. Onu da sat o zaman. Onu satabilir misin? Satamazsın. Çünkü orada yandaş var. Emekçiyi, işçiyi tek savunan parti var o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Asıl batak sarayda. Milletin sırtında yük o saray. Sat kardeşim o sarayı. Yediğin bedava, gezdiklerin bedava, milletin sırtına yıkıyorsun. Vergiyi topla. Sen ver vergiyi, ben vergi vermem. Niye ben Man Adası'nda şirket kuracağım. Sonra ben milliyim. Sevsinler senin milliği,ni, yerliliğini. " şeklinde konuştu.

Şeker kotasına değinen Kılıçdaroğlu, "Şeker kotasını neden kaldırmıyorsun kardeşim. Kaldırsana. Çağrı yapıyoruz, biz de kaldıralım kotaları. Amaç Nişasta bazlı şekeri millete yedirmek. Bunu sana kabul etirmeyeceğiz arkadaş. Bu hükümet rantiyeye çalışan bir hükümettir." dedi.

"Türk Telekom'a dokunmayacaksınız diyorlar bankalara" diyen Kılıçdaroğlu, "Her türlü imkanı vermişsin, zarar ediyor. Bankaları dolandırıyor ama buna dokunmayacaksın diyor. Gücün çiftçiye yetiyor, Telekom'a yetmiyor. Suyu, elektiriği kesiyorsun, çiftçiyi perişan ediyorsun. Sen vatandaşa değil rantiyeye hizmet ediyorsun arkadaş." ifadelerini kullandı.

"ZAMAN ZAMAN CELALLENİRLER, YUNANİSTAN'A SALDIRIRLAR"

Senin çocuklarının hepsi işveren, bunlar bir işsiz aldı mı? Bırak istihdam yaratmayı bu devlete vergi vermemek için Man Adası'nda şirket kurdular. Sermaye 1 sterlin. Neyi sattın sen? Dut yemiş bülbül gibi, konuşmuyor. İspat ettik, bari sözünü tut. Zaman zaman bizimkiler celallenirler Yunanistan'a saldırılar. Ekonomi felaket, AB muhtaç, bir sürü laf. Yunanistan'da 10 yıllık devlet tahvilinin faizi 4.19. Yakayı tedeciye kaptırırsan emir alırsın. Çıkar bir KHK, faiz sıfır olmuştur de. Yapamaz, bol bol konuşur. Yeter ya, bırak bir de millet konuşsun.

Borçla bir ülkeyi yönetiyorsanız tefecilerden talimat alırsınız. 6 yılda uyuşturucu kullanımı 16 kat arttı. Yüzde 37 arttı boşanma davaları. Herkes güvenliğini sağlamak için silah almaya başlar. 106 bin 740 silah. 200 mermi kullanma hakkı vardı, 1000 mermiye çıkarıyorlar. Fuhuş yüzde 790 arttı. Kadına şiddet yüzde 1400 arttı. Hırsızlık suçlarında patlama var. Birinci sınıfta hırsızlık var. Adam işsizse hırsızlık yapar. Hırsızlık yapmak ayıp mı? Ayıp diyoruz. En tepedeki öyleyse ne yapacak.

KILIÇDAROĞLU ÇİFTLİK BANK MAĞDURLARINA SESLENDİ: "PARANIZI BÖYLE GERİ ALABİLİRSİNİZ"

Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan ve mağdurlara çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Çiftlik Bank kuruldu. Adam kalkıyor, hepsinin önünde, Bakan, Başbakan önünde Çiftlik Bank'ı kuruyor. 77 bin 843 kişiyi dolandırıyor. 511 milyon lira tokatlıyor. Hükümet seyrediyor. SPK seyrediyor, BDDK, Ticaret Bakanlığı seyrediyor. Tıpkı Jet Fadıl gibi. İslami holdingler gibi. Kuruyor Çiftlik Bank'ı, biraz dua, millet parayı verebiliriz diyor. Bu 77 bin 843 kişiye sesleniyorum. Paranızı rahat alabilirsiniz. Ama o tosundan değil, parayı BDDK'dan alabilirsiniz. Dava açmanız lazım. BDDK kanununun 150. maddesi var. Bu kanuna göre alınması gereken izinleri almaksızın, her türlü belge veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda banka adını ya da banka gibi katılım fonu topladıkları izlenim uyandıran kişiler cezalandırılır. Görev BDDK'nın. Adam bankayı ünvan olarak kullanmış. Devletin kurumu görüyor. Recep Bey görüyor. Davayı açarsın bu kanunun gerekçe gösterirsin, şikayet edecek olan BDDK. Ver mahkemeye faiziyle beraber paranı alırsın. Bakan diyor ki, vatandaşlar uyanık olsun diyor. Aldığı önlem bu. Sen uyanık değil misin ya. Sen bakansın. Bakan ama görmeyen. Ne biçim bakansın sen. 77 bin kişi soyuluyor. Törenlerle açılıyor, herkes gidiyor kimse demiyor, sen banka ünvanını kullanamazsın diyemiyor. Daha 11 tane benzer kuruluş var diyor, bekliyor onlar da ne zaman yurt dışına kaçacaklar.

"URUGUAY'DAN BU TOSUNCUĞU GETİREMEZSİN"

Adalet Bakanı onu Uruguay'dan isteyeceğiz diyor. Uruguay'da büyükelçiliğimiz yok, Uruguay ile suçluların iadesine ilişkin sözleşme de yok. Uruguay'dan besmelesiz et getirebilirsin, inek, tosun getirebilirsin ama bu tosuncuğu getiremezsin kardeşim.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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Okuyucu Yorumları 46 yorum
Ne kadar boş konuşuyor bu adam yav. niye olmadığını herkes biliyor. anlayana
@rasoft cahil cahil konuşma
@rasoft ben bilmiyorum söyle de sayende ben de öğrenmiş olayım
@rasoft ne oldu size ne battı ? bu ülkenin tarihi gerçeklerini konuşmak boş konuşmak'mı oluyor keşke İngiliz galip gelseydi diyen kanı bozukların konuşmaları dahamı dolu
Şayet adalet olsaydı feto apo barzani salih müslim papa haçlılar ile dost olup TÜRKLÜĞE ıhanet eden keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntıları TÜRKLÜK düşmanları hesap veriyor olurdu
ATATÜRK müslüman olmayan başka bir vatanin lideri olsaydi şu an dünyaya o ülke hükmediyor olacakti müslümanlar asansör de halvet 6 yaşında kiz çocuğuyla evlilik bunlarla uğraşsın dursun.
@mah6bsddn4 tomrisin papaganları chp nin kucagından bildiriyor. davasını makam mevki ünvanlar ugruna satan, eskinin milliyetcileri, şimdilerin cicegi burnunda opurtunist solcuları.
@ayrla25 TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan milli gömleği çıkarıp BOP gömleğini giyen yahudi tasmalı PAPACI olarak bumu senmi diyon değişik
çünkü atatürk deyince adamlar cin çarpmışa dönüyor, belki mustafa kemal geçerse cümlelerinden o da mecburidir, bunlar sadece oy için türk kelimesini sindiriyor, yarın padişah olduğunda yasaklarsa şaşırmam değil adım gibi eminim yasaklayacak
neden yok ben söyliyim, çünki nefret ediyorlar.
Burdan vatansever TÜRK evlatlarına sesleniyorum AKP den kimi gördünüz mesala BOP başkanı FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA ile el ele fotolarını TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan videosunu mesala cin aliyi gördünüz 2013 izmirde fetosun şiirini okurken ağladığı videoyu mesala bozoğlan gördünüz t.b.m.m de fetosu övüp kamer in üzerine yürüdüğü videoyu paylaşın altınada kim FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA yi övmüşse onla kasila kasila poz vermişse taaaaaaa deyin taaaaaaaaaaa
bu diyanet icin benden alinan her kurus vergi kat kat haram olsun
İşlerine gelmiyor çünkü..sanıyorlar ki herşey Osmanlı oysa Osmanlı bırakıp kaçmıştı ingilizlerin yanına
@maslan_1980_giphi Kim nereye kaçtı bilgi ve belgelerinle konus ingiliz artıgı
@maslan_1980_giphi kaçan sizin gibi mandacılar.
İşin gücün boş yapmak yeter kullanmayın kendinize malzeme etmeyin artık Atatürk ü çünkü özümüzde Atatürkçülükle Türk Milliyetçiliğiyle uzaktan yakından alakanız yok böyle bi kadronuz zaten yok masal okumayın Millete yeter artık.
ONLAR BİRYERLERİNDEN KUDURSA BİLE BU ZAFERLER ATATÜRK ÜN BAŞ KOMUTANLIĞI VESİLESİ İLE GERÇEKLEŞMİŞTİR BU GERÇEKLERİ SADECE İNSAN KİMLİĞİ İLE ONLAR KABUL ETMEYEBİİR, AMA ALLAH KATINDA KABUL GÖRECEKTİR İNŞALLAH
kimse kusura bakmasında türkiye de diyanet = satılmılar klübü
Hıyanet İşleri Başkanlığı.Kurban olsunlar ATATÜRK'e.
benden kesilip diyanete aktarılan paralarım zehir zıkkım olsun inşallah!
Sanki caniye gidipte Hutbe dinliyorsun Ney nereden gererim diyede atatürküde Siyasetine alet ediyorsun ya Başka bir yapacagın iş kalmamıştır bay kemal Sen atatürkçü bile degilsin ....
EYYY DİYANET ŞUNU BİLKİ ÜLKEMİZİN TEK KURUCUSU VE KURTARICISI ATAMIZ MUSTAFA KEMAL’dir. Tek BAŞKOMUTAN ODUR VE O KALACAKTIR , lanet olsun DİYANETE.
çünkü hiç bir savaşa girmediği için hep rakı sofralarında olduğu için
İngiliz ajanları adını dahi anmak istemiyor Atatürk'ün
Burada yorum yazanların % 70 sinden süphe ediyorum islamla alakası yok
@mirkelam_ozses_1960 yorumlardan mı çıkardın bunu sivri zekalı dinölçer.
@mirkelam_ozses_1960 sen kesin onlardansın hede 100de100
ismi geçmedikçe bizim daha da bir aklımıza kalbimize kazınıyor ATATÜRK. Bu ülkede herşey değişir ama ATATÜRK sevgisi değişmez, bunu düşmanları bile hainler bile tepedeki aşağıdaki herkes gayet iyi biliyor. boşuna uğraşmayın. YAŞA MUSTAFA KEMAL PAŞA YAŞA!!!
BEN KILIÇTAROĞLU VE CHP NİN DE ATATÜRKÇÜ OLDUKLARINA İNANMASAM DA DEDİKLERİNE KATILMAMAK ELDE DEĞİL.ATATÜRKSÜZ ÇANAKKALE OLMAZ. DÜNYANIN KABUL GÖRDÜĞÜNÜ İÇİMİZDEKİLERİN KABUL GÖRMEMESİ YA CAHİLLİK, YA AYMAZLIK, YA KISKANÇLIK YA DA DAHA KÖTÜ DÜŞÜNCELERDİR. ALLAH ATATÜRK DÜŞMANLARINI ISLAH ETSİN.
Sizde bırakın artık Atatürkü kullanmayı..!!!onu siyaset malzemesi yapan sizsiniz.Halk Atatürk konusunda size inansa sizi samimi bulsa CHP iktidardan düşmezdi.Atatürkü siyasete alet ettiğiniz için halka itici geliyorsunuz.
kılıçdaroğlu çanakkale zaferi başarısını Atatürk e mal ediyorsa Afrin harekatını da Recep tayyip erdoğan 'ın ismiyle anmalı o zaman neden afrin harekatı için cumhurbaşkanımızı tebrik etmedin
@oral_a_2016 harbi beyin yok sizde, ulan karsinda dunyanin en guclu 5 ulkesi olan bir savasla, ucagi topu tanki olmayan teror orgutu operasyonunu ayni kefeye koymak ancak ak tosuncuklarin isidir, kusura bakmayin ama sadece onunuze konulani yiyen bir guruh oldunuz
atatürk ilkelerini bilmeyen atatürkçü kemal zerre kadar atatürk sevgisi ypk içinde.
Hutbe dini bilgiler içeren bir metindir.olayları dini açıdan değerlendiririr.Atatürke sadece sözle onu zikretmekle sahip çıkılmaz.sen icraatla onun mirasına sahip çıkıyormusun onu sorgula.sorguluyorsan o zaman senin hdp ile ne işin olur?
çanakkale savaşında Atatürk ön planda değildi. bundan olabilir.
din ramına onun icraatı belli syn tahtakilic onun için boşa debelenme sen bu millet kimin ne olduğunu biliyor
Gene klasik Atatürkü kullanma durumu. Atatürk Çanakkalede binlerce subaydan biriydi. Atatürkün adı anılacaksa diğerlerinin adı neden anılmıyor.
Sanki namaza gidip hutbe dinlemiş gibi konuşuyor kim ne dese sırf ağzından kelime çıksın diye atlayan bir muhalefet ve onun yandaşları var bu memlekette
Cuma günü okunan Hutbenin Kılıçdaroğlu tarafından Salı günü farkına varılmasıda muazzam...
dinle devlet işi karıştırma dersiniz işiniz hala camide ne oldu ne konuşuldu size ne lan camiye geldiğiniz mii var siz işinize bakın ister atayi severiz ister sevmeyiz mecburmuyuz. Adamız osman gazi ertuğrul gazi yavuz selim fatim mehmet siz bunları ne zaman severseniz bizde severiz ha sevmek derken onların yaptığı karşı geldiği sistemi savunacagiz ayasofya yi kapatana ne denizlersen sizde diceksiniz.
Bizim camide özellikle Mustafa Kemal Atatatürk ve silah arkadaşları diye hutbe devam etti.Diğer camilere bilemem.
Atatürkü sevmeyenler İngilizle, Yunanlılar, ermeniler ve içimizdeki hain sahte dinciler..
o fatihayı oturun da 10 kasım da okuyur ke mal bey put gibi durmak ta neymiş
bu adamı bu millet tıpkı aziz nesin gibi arayacak. şimdi herkes aziz nesin ne kadar doğruyu söylüyormuş diyenler şu anda azımsanmayacak şekilde çok.
yahu size ne adam ticaret yapmış kazanmış bu parayı. neyin kafasını yaşıyorsunuz. memlekette çok keriz var belli
KILIÇ DOĞRU SÖYLEDİ.
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