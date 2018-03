Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Çiftlik Bank mağduru kişilere seslenen Kılıçdaroğlu, " BDDK'ya dava açarak paralarınızı alabilirsiniz" dedi. CHP lideri, "Görev BDDK'nın. Adam bankayı ünvan olarak kullanmış. Devletin kurumu görüyor. Davayı açarsın, bu kanunu (BDDK Kanunu 150. madde) gerekçe gösterirsin. Ver mahkemeye faiziyle beraber paranı alırsın" diye konuştu.

ÇANAKKALE ANMASI'NA CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI'NIN ÇAĞRILMAMASI

Kılıçdaroğlu, "Çanakkale'nin her karışında onlarca şehidimiz var. Gelibolu'nun her karışı askerlerimizin kanıyla sulanmıştır. Olağanüstü bir mücadele verilmiştir. 18 Mart kutlamalarına Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat gidiyor ama bizim belediye başkanını konuşmasına yasak getiriyor. Milletin seçtiği başkanı neden dışlıyorsun? Sen 18 Mart'ın da ne olduğunu bilmezsin. Sen ancak ve ancak Man Adası'nı bilirsin. Man Adası'nda tezgahlar kuracaksın, vatan millet bayrak diye konuşacaksın. Vergi vermemek için her türlü dümeni çevireceksin ve 'Ben yerli ve milliyim' diyeceksin. 'Ben yerliyim ve milliyim onlar başka bir ulustan' mı diyorsun. Tek devlet diyor ya. sanki beş tane devlet var. İlla Rabia'yı çevirecek. Sen Rabia'nın hayranısın. İhvan'ın yoldaşısın biz Anadolu Müslümanlığını savunuyoruz. Çanakkale'yi Atatürk'süz kabul etmek mümkün değil. Siz nasıl Gazi Mustafa Kemal'i anmazsınız, rahmet okumazsınız. Yazıktır, günahtır. Umarım Diyanet İşleri Başkanlığı siyasetin gölgesinde kalmaz. Bir başkan yardımcılığına bir kadının atanması beni son derece memnun etmiştir. Ama bu ülkenin inancına uygun düşen, bu ülke için mücadele edenlere rahmet okumaktır. Bu bizi küçültmez. Diyanet'in görevlerinden biri de dini gerçek anlamında halka aktarmaktır. Diyanet'in de kendine derse çıkarması lazım. " dedi.