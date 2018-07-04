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Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce arasındaki kriz büyüyor! 'Örgüte kimse talimat veremez'

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 09:32 | Son Güncelleme

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin açıklamalarına ilişkin konuştu. 24 Haziran’da liderlik seçimi yapılmadığını vurguladı. Kılıçdaroğlu, “Örgüt kimsenin tekelinde değil, kimse örgüte talimat veremez” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce arasındaki kriz büyüyor! 'Örgüte kimse talimat veremez'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, “Olağanüstü kurultay toplansın. Ben Genel Başkan olayım, Kılıçdaroğlu Onursal Genel Başkan, grup başkanı olsun” sözlerini, “24 Haziran’da CHP içi bir seçim değildi, seçim CHP liderliği için yapılmadı. Ülkede seçim yapıldı” diye yanıtladı.

'İNCE'Yİ CUMHURBAŞKANI GÖSTERMEK HATA MIYDI?'

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre; Kılıçdaroğlu, “Millet İttifakı mı hataydı? İYİ Parti’ye 15 vekil göndermek mi hataydı? Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı adayı göstermek mi hataydı” dedi ve “CHP örgütüne kimse talimat veremez” diye ekledi.

Kılıçdaroğlu, seçimin ardından İnce ile önceki gece özel bir yemekte ilk kez bir araya gelmişti. Hiçbir partilinin bulunmadığı yemeğe yalnızca Kılıçdaroğlu ve İnce’nin eşleri katıldı. Gece geç saatlerde sona eren yemeğin ardından dün sabah saatlerinde TBMM’ye giden Muharrem İnce , kameralara açıklama yaptı. İnce, yemeğin içeriğini “Onun bana bir teklifi olmadı. Ben kendisine teklifte bulundum. Siz, ‘Olağanüstü kurultayı toplayın. Onursal Genel Başkan ve Grup Başkanı olun, partinin genel başkanı olayım’ dedim” diye açıkladı.

'ÖRGÜT KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİL'

İnce’nin bu açıklamalarının ardından Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet’e konuştu. Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultaya kesinlikle gitmeyeceğinin, sonbahara alınması olasılığı bulunan ve normal zamanında yapılması halinde 9 aylık süre bulunan yerel seçimlere hazırlıkların başladığı mesajını verdi.

Örgüt şunları düşünecektir (İnce’nin ‘çekilmezse örgüt çözer’ sözlerine): CHP geleneğinde örgütler her zaman çözücüdür. Partinin söz ve karar sahibidirler. Örgüt tabii ki düşünecektir. Örgüt örneğin, oluşturduğumuz Millet İttifakı mı hataydı diye düşünecektir. Örgüt, seçime katılması engellenecek olan İYİ Parti’ye 15 milletvekili göndererek seçime katılmalarını sağlamamız mı hataydı, düşünecektir. Ve örgüt, Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı adayı göstermemiz mi hataydı, düşünecektir. Örgüt tüm bunları değerlendirecektir.

Özetle CHP örgütü kimsenin tekelinde değildir. Kimsenin emrinde değildir. CHP örgütüne kimse talimat veremez. Her örgüt emekçimiz talimatla, emirle değil, kendi aklıyla, vicdanıyla, partili kimliğiyle karar verir.

'AK PARTİ 24 HAZİRAN'DA KAYBETTİ'

Havuz medyası başta olmak üzere AKP, 24 Haziran seçiminin gerçek sonucunu gölgelemek istiyor. Gerçek sonucun görünmesini engellemek istiyorlar. Kimsenin bu tuzağa düşmemesi gerekir. Çünkü 24 Haziran seçiminin kaybedeni iktidardır, AKP’dir. CHP’de bir kavga gürültü yaratarak bu sonucu karartamazlar, gölgeleyemezler. AKP, yüzde 49’lardan yüzde 42’lere kadar geriledi. Hiçkimse bu gerçeğin örtülmesine, kapatılmasına izin vermemeli. AKP, 24 Haziran’da kaybetti, kaybetmeye devam edecek.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
baskalarının kaybetmelerı üzerine zafer kurulamaz. kac senedır aynı yerde sayıyorsun. yapamıyorsun işte bırak git kılıcdaroglu. acıklama yaparken burası koltuk sevdalılarının yeri değil diyosun bi bırakamadın koltugu
insanların seni istemediğini net bir şekilde gördüğün halde koltuğa yapışmak nedir... kocaman partiyi bir adım ileriye taşıyamadın ama ince % 31 oy aldı hemde tek başına... gerçeklerden kaçamazsınız... kılıçdaroğlu ne yaparsan yap bu saatten sonra o koltukta oturamazsın...
BENCE MUERREM HAKLI DİYORKİ: KARDEŞİM 9 SEÇİM SEN KAYBETTİN MÜSADE ETDE, BİR KAÇ SEÇİMDE BEN KAYBEDEYİM.ÇÜNKÜ BEN KENDİMİ BAŞARILI GÖRÜYORUM 17 YILDIR İKTİDARDA OLAN BİR PARTİYİ SAĞLA BİRLEŞTİK YENEMEDİK SOLLA BİRLEŞTİK YENEMEDİK BAK BEN BAŞARILIYIM İTTİFAK ADAYI OLMAMA RAĞMEN 17 YILDIR İKTİDARDA OLUP YIPRANAN BİR PARTİNİN GENEL BAŞKANI BANA 10 MİLYON OY FARK ATTI BU SEBEPLE BİRAZDA SEN DUR REİS BEY BENİ YENSİN NASIL OLSA BU ADAMIN KARŞISINDA SEÇİM KAZANMAK GİBİ BİR ŞANSIMIZ YOK HİÇ DEĞİLSE GENEL BAŞKANLIK HAVASINI BİRAZDA BEN YAŞAYAYIM DEMEKTE YANİ KISACA YENİLGİ KADERİNİZ))))))))
Kılıçbey hayatta bırakmaz koltugu
İnsanların aklıyla dalga geçmekten haz alıyorlar herhalde. 2 nci geçersen kaçıncı olursun diye sormak istiyorum. ve siz hala ordasınız.
yiyin birbirinizi sizede bu yakışır
ÇOK HAKLISINIZ. HERKES HALTETMİŞ.
Gerçek diktatör meğer kendisiymiş. İstifa et ve çekil artık. Koltuk sevdalısı olmadığını ve gerçek bir demokrat olduğunu göster.
örgüte kimse talimat veremez ama sen hiç fikirlerini almadan örgütün 15 milletvekilini ipe dizip talimatla başka partiye satabilirsin, her 4 kişilik aileden 1 kişi hdp ye oy versin diyebilirsin, yıllardır adayları ön seçimle belirliyoruz diye sözümona parti içi demokrasiyle övünürken, bu seçimde ön seçim yapmadan talimatla aday belirledin, kılıçdaroğlunun söylediği şeyler nedense partiyi bağlıyor da bir tek kendisini bağlamıyor
CHP A.Ş. CEO'su bırakır mı? o makam bir partiden çok şirket CEO Koltuğu yani RANT eee böyle olunca KILIÇDAROĞLU bırakır mı?
partiyi yıprattı kılıçdaroğlu DEĞİŞİM şarttır
akp 16 tı yıldır yöneimde oy kaybeymesi doğaldır chp de yüzde 25 den yüzde 21 re geriledi peki bu ne
Adam halen kaybeden AKP'dir diyor. Onlar birinci parti ve yine tek başına iktidar. Hey yavrum hey..uyan da balığa gidelim. Peki senin partin % kaçtan kaça geriledi Sn. Kılıçdaroğlu? Kaç puanı PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye hibe ettiniz? Millet artık bu boş sözlerden sıkıldı. O koptuğu boş yere işgal etme. Beceremiyorsun işte.
SN. KILIÇDAROĞLU DOĞRU SÖYLEMİŞSİN AMA, ÖRGÜT KENDİ TEKELİNDEYMİŞ GİBİ HAREKET EDİYORSUN...ANLAŞARAK ÇÖZÜN BU SORUNU, BAŞARILI OLAMIYORSAN BIRAKMAK GEREKİR...
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