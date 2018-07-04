Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce arasındaki kriz büyüyor! 'Örgüte kimse talimat veremez'

Kılıçdaroğlu, seçimin ardından İnce ile önceki gece özel bir yemekte ilk kez bir araya gelmişti. Hiçbir partilinin bulunmadığı yemeğe yalnızca Kılıçdaroğlu ve İnce’nin eşleri katıldı. Gece geç saatlerde sona eren yemeğin ardından dün sabah saatlerinde TBMM’ye giden Muharrem İnce , kameralara açıklama yaptı. İnce, yemeğin içeriğini “Onun bana bir teklifi olmadı. Ben kendisine teklifte bulundum. Siz, ‘Olağanüstü kurultayı toplayın. Onursal Genel Başkan ve Grup Başkanı olun, partinin genel başkanı olayım’ dedim” diye açıkladı.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre; Kılıçdaroğlu, “Millet İttifakı mı hataydı? İYİ Parti’ye 15 vekil göndermek mi hataydı? Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı adayı göstermek mi hataydı” dedi ve “CHP örgütüne kimse talimat veremez” diye ekledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, “Olağanüstü kurultay toplansın. Ben Genel Başkan olayım, Kılıçdaroğlu Onursal Genel Başkan, grup başkanı olsun” sözlerini, “24 Haziran’da CHP içi bir seçim değildi, seçim CHP liderliği için yapılmadı. Ülkede seçim yapıldı” diye yanıtladı.

'ÖRGÜT KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİL'

İnce’nin bu açıklamalarının ardından Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet’e konuştu. Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultaya kesinlikle gitmeyeceğinin, sonbahara alınması olasılığı bulunan ve normal zamanında yapılması halinde 9 aylık süre bulunan yerel seçimlere hazırlıkların başladığı mesajını verdi.

Örgüt şunları düşünecektir (İnce’nin ‘çekilmezse örgüt çözer’ sözlerine): CHP geleneğinde örgütler her zaman çözücüdür. Partinin söz ve karar sahibidirler. Örgüt tabii ki düşünecektir. Örgüt örneğin, oluşturduğumuz Millet İttifakı mı hataydı diye düşünecektir. Örgüt, seçime katılması engellenecek olan İYİ Parti’ye 15 milletvekili göndererek seçime katılmalarını sağlamamız mı hataydı, düşünecektir. Ve örgüt, Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı adayı göstermemiz mi hataydı, düşünecektir. Örgüt tüm bunları değerlendirecektir.

Özetle CHP örgütü kimsenin tekelinde değildir. Kimsenin emrinde değildir. CHP örgütüne kimse talimat veremez. Her örgüt emekçimiz talimatla, emirle değil, kendi aklıyla, vicdanıyla, partili kimliğiyle karar verir.