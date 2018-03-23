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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman Büyükelçi'ye: İşgal diyemezsiniz!

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 07:33 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu AB büyükelçileri ile bir araya geldi. CHP lideri Alman Büyükelçi’nin Afrin için ‘işgal’ sözcüğünü kullanmasına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Toplantıda Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann’ın Afrin’de gerçekleşen Zeytin Dalı harekatını “işgal” olarak değerlendirdiği, Kılıçdaroğlu’nun ise buna karşılık “Bu işgal değil terörle mücadeledir. Bunu tanımlamayı kabul etmiyoruz” öğrenildi. Kılıçdaroğlu, kahvaltıda 27 AB ülkesinin büyükelçileriyle buluştu. Basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat süren toplantıda AB temsilcilerinin ittifak yasası, seçim güvenliği ve Afrin operasyonuna ilişkin sorular yönettiği öğrenildi. Toplantıda Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.

Edinilen bilgiye göre toplantıda büyükelçiler, 2019 seçimlerine giden süreçte iki noktada kaygılarını dile getirdi. İlk olarak ittifak düzenlemesini içeren yasada CHP’nin de itiraz ettiği seçim güvenliğine ilişkin maddelere dikkat çeken büyükelçiler, basına yönelik baskıların da seçim sürecinde sıkıntı yaratabileceği, diğer partilerin basında yeteri kadar yar alamama sorunu yaşayacaklarını kaydetti. Büyükelçiler seçim güvenliği ve basına yönelik baskının seçimlerin yanlı olmasına yol açabileceğine ilişkin endişelerini paylaştı. Büyükelçiler, OHAL’in artık kalkması gerektiğini vurguladı.

'İTİRAZ EDECEĞİZ'

Kılıçdaroğlu ise büyükelçilerin dile getirdiği kaygılara, “İttifak yasası nedeniyle seçimleri adil ve özgür yapma şartlarımız ortadan kaldırılıyor. Bu nedenle itiraz edeceğiz, seçim güvenliğini ilgilendiren maddelerini Anayasa Mahkemesine götüreceğiz” karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu medya ile ilgili ise “Medyada büyük tekelleşme var. Medyada alanımız daralıyor. RTÜK yasası haber sitelerinin imkanlarını da daraltıyor. Ama her şekilde kampanya yapacağız. Özellikle sosyal medyayı kullanacağız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda bütün partilerin kendi adayını çıkartacağını söyleyen Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin adayının ikinci turda diğer parti tabanlarının da desteğini alacak bir isim olacağını anlattı. Büyükelçilerin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ismini sormaları üzerine Kılıçdaroğlu’nun Gül ile adaylıkla ile ilgili bir görüşmesinin olmadığını söylediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu, büyükelçilerin, CHP’nin ittifakı düşünüp düşünmediği yönündeki sorusuna da “prensipler temelinde bir ittifakın olabileceğini, bu konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü” yanıtını verdi.

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri de Türkiye’nin Afrin’de gerçekleştirdiği harekat oldu. Büyükelçiler Afrin konusundaki sorularını yöneltirken, Almanya Büyükelçisi Erdmann’ın TSK’nin Afrin operasyonunu “işgal” olarak değerlendirdiği öğrenildi. Erdmann’ın “işgal” demesine tepki hem toplantı sırasında hem de toplantının ardından Yılmaz’ın yaptığı basın toplansında geldi. Toplantıda Kılıçdaroğlu, “Bu işgal değil terörle mücadeledir. Bunu tanımlamayı kabul etmiyoruz” derken Yılmaz da “Bizim, Afrin operasyonunun başından beri desteğimiz malum. Oradaki kent yapılanması, kent meclisinin oluşturulması bizim önerimizdi. Almanya’nın Afrin operasyonu konusunda farklı bir tutumu var. Maalesef, ABD, Rusya orada, onlara ilişkin Almanya’dan herhangi bir ses duymadık ama Türkiye teröre karşı bir mücadele yaptığı zaman farklı bir ses geliyor. Tabii bunu biz doğru bulmuyoruz. Kendisine de ifade ettik” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Devlet Bahçeli yan yanaKemal Kılıçdaroğlu ile Devlet Bahçeli yan yana
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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Almanya Büyükelçisi Martin Erdman

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
yanar döner kemal, sen işgal etmeyelim, afrine girmeyelim, öso terör örgütü dersen elin alamanıda söyler. şimdi kalkıp tirübüne oynama
Gecen yıllarda türkiyeyi avrupaya şikayet eden biriydin ne olduda cark ettin belki haklı oldugun adalet anlayışında bebek katillerinin sahibiyle beraber yuruyus yaptın bekte inandırıcı gelmiyorsun yani
vay beee!!!! gözlerim doldu, 2 vatansever ve karşılarında ayar verilen müstemleke temsilcileri
tek vatansever senmisin..sizmisiniz..Kılıçdaroğlu vatanını sevmeyecek ne yaptı. .el insaf size be..
@demokrat74_63 onca şehidin kanı bulaşmış hdp yle ittifak yaptı yetmezmi
irispi avrupa 1915 de 7 duvel geldiniz ulkemize alamadiniz kallles kopekler
çok şaşırdım
helal sana kılıçdaroğlu, içerde kavga olabilir ama dışarda düşmana karşı tek yumruk olalım
@seren491 yine şikayet etmiş iyi oku yazıyı
@seren491 sende inandın . çok safsın sanırım .
Basına kapalı, yine emirlerini aldı. Yine fitne çıkaracak bilgilerini aldı. Bakalım gelecek günlerde hangi dosya ortaya çıkacak
chp yı yıpratan bitiren iki isim ozturk yılmaz ve kılıçdaroglu hayırlısı olsun
sayın kılıçtaroğlu doğru demiş işgal değil terörle mücadeledir. ama şimdi ben kemal beyin hangi sözüne inanayım daha önce de suriye de ne işimiz var eğer suriye de toprak bütünlüğünü savunuyorsak asker neden gönderiyoruz demiş ti. çimdi ne oldu da terörle mücadele dedi. acaba afrin üzerinden türk halkına prim çalışmasına mı girdi
bozuk saat günde 2 kere doğru hesabı arasırada olsa kısmen doğru söylediği oluyor...
Seçim yaklaşıyor ya tiyatro başlamış senin ve avanelerinin ruhunu biliyoruz ruhumu boşa atar yapma..!
bu dediğine sen inannıyormusun alman büyükelçiye cevap .. başka inanan var mı acaba almanyadan beslenen almanyaya laf söyleyecek çok güldük
@afmet_1058 Alman büyükelçi yi ancak akpliler haşlar . bu garibanda dinler . acaba ne dedi der
Yalandır büyükelçiler konuştu bu kemal dinledi not aldı
@polathan76 Daha konuyu anlamamıştır. Adalet yürüyüşü yapıyordur.
hayret başımıza taş düşecek
öyle terslediysen helal olsun sana. sonra dönüpde deme bizim askerimiz afrini işgal ediyor diye
Gerçekten böyle demişse tebrik ediyorum.
adam olmaya başlamışsın haaa
İYİ DEMİŞ...
adamlar anayasa mahkemesini takmıyorlar bunu biliyoruz. ana yasa nmahkemesinin kaldırdığı bozduğu davayı yerel mahkeme uymuyor bunu defalarca gördük. bunun diğer adı adalet denilen kavram, kurumların konumu işleyişi yok demektir bunun sonucu herkes istediği gibi laşka bir anlayışa sahip. suçlar artmış, ahlak bitmiş sapıklık hortlamış katliam diz boyu olmuş demektir. bu nedenle anaysa mahkemesi iptal etse bile uyulmayacaktır diye düşünüyorum. halkın patlma noktası zorlanıyor. yani ya beni seçeceksiniz yada beni seçeceksiniz diye haykıran bir iktidar var.
Adamlarda demeçlerinize dayanarak söylemiştir . günlerce yanındakı neyin yardımcısı ise nerdeyse özgür suriye ordusunu el kaide yaptı.. oyle bir korkak konsoloscuk . ne demek istediğinizi anlamamışlardır...
O elçi alman istediğini söyler , asıl sen yanındaki partindeki hainlerin söylediklerine bak.
NAYIR OLAMAZ BU SÖZÜ SÖYLEYEN KEMAL OLAMAZ.
haydi eller havaya:)
tÜRKİYE KENDİ ÇIKARLARI İÇİN GEREKİRSE GÜNEŞİ BİLE YERE İNDİRİR.artık bu soytarıların karşısında eğilen bükülenler Türkiyeye ait olamayanlardır.
Şimdi böyle bir şey olduysa Helal olsun diyeceğim ama.. 1.kapalı oturumda böyle birşey demesi garip, zaten açıktan atar yapmıyor kuytu köşelerde hiç yapmaz gibime geliyor.yani malzeme belli... 2.Ayrıca daha önemlisi orada SERBEST MUHASEBECİ KENAN var (: yani gerçekten dediyse diyorum, inanmak istiyorum ama inanamıyorum arkadaş...
adam adam nın hası kemal abi
Dış dünyadaki sözde büyük devletlerin Afrin deki terörle mücadeleyi işgal demeleri ni anlamak lazım yusufçuk olunca insan söylediğini bilemez bunlarda aynı hesap şimdi Enerji bölgesindesiniz ve gücünüzü gösteriyorsunuz dünyaya onlarda bunun olmaması için saçmalıyorlar onlara sorsanız pkk terör örgütü de o zaman biz onlarla mücadele ederken neden işgalci oluyoruz asıl işgalci olan bu terör örgütleri biz hem onları hemde komşu ülkeyi savunuyoruz bir kurulası muhtemel terör devletinden kurmaya çabalayan yanlızca ABD de değil kurulmasını gizli destekleyenler yani Türkiye yi işgalci görenler
İşte böyle. Bizde adını doğru yazalım Kemal. Seçim kazanmak için; 40 yılda bir doğru söz yetmiyor. En az diğerleri gibi sözlerin yüzde 10-20 doğru olmalı.80 yalana millet bir şekilde kanıyor.
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