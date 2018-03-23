Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman Büyükelçi'ye: İşgal diyemezsiniz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Toplantıda Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann’ın Afrin’de gerçekleşen Zeytin Dalı harekatını “işgal” olarak değerlendirdiği, Kılıçdaroğlu’nun ise buna karşılık “Bu işgal değil terörle mücadeledir. Bunu tanımlamayı kabul etmiyoruz” öğrenildi. Kılıçdaroğlu, kahvaltıda 27 AB ülkesinin büyükelçileriyle buluştu. Basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat süren toplantıda AB temsilcilerinin ittifak yasası, seçim güvenliği ve Afrin operasyonuna ilişkin sorular yönettiği öğrenildi. Toplantıda Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu. Edinilen bilgiye göre toplantıda büyükelçiler, 2019 seçimlerine giden süreçte iki noktada kaygılarını dile getirdi. İlk olarak ittifak düzenlemesini içeren yasada CHP’nin de itiraz ettiği seçim güvenliğine ilişkin maddelere dikkat çeken büyükelçiler, basına yönelik baskıların da seçim sürecinde sıkıntı yaratabileceği, diğer partilerin basında yeteri kadar yar alamama sorunu yaşayacaklarını kaydetti. Büyükelçiler seçim güvenliği ve basına yönelik baskının seçimlerin yanlı olmasına yol açabileceğine ilişkin endişelerini paylaştı. Büyükelçiler, OHAL’in artık kalkması gerektiğini vurguladı.

'İTİRAZ EDECEĞİZ' Kılıçdaroğlu ise büyükelçilerin dile getirdiği kaygılara, “İttifak yasası nedeniyle seçimleri adil ve özgür yapma şartlarımız ortadan kaldırılıyor. Bu nedenle itiraz edeceğiz, seçim güvenliğini ilgilendiren maddelerini Anayasa Mahkemesine götüreceğiz” karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu medya ile ilgili ise “Medyada büyük tekelleşme var. Medyada alanımız daralıyor. RTÜK yasası haber sitelerinin imkanlarını da daraltıyor. Ama her şekilde kampanya yapacağız. Özellikle sosyal medyayı kullanacağız” dedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda bütün partilerin kendi adayını çıkartacağını söyleyen Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin adayının ikinci turda diğer parti tabanlarının da desteğini alacak bir isim olacağını anlattı. Büyükelçilerin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ismini sormaları üzerine Kılıçdaroğlu’nun Gül ile adaylıkla ile ilgili bir görüşmesinin olmadığını söylediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu, büyükelçilerin, CHP’nin ittifakı düşünüp düşünmediği yönündeki sorusuna da “prensipler temelinde bir ittifakın olabileceğini, bu konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü” yanıtını verdi.