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Kemalbay:  Cumhurbaşkanına yakışmayacak sözler sarf ederek, ülkede kötülüğü eken, bir iktidar ile karşı karşıyayız

POLİTİKA HABERLERİ | 16.01.2018 16:24 | Son Güncelleme 3 saat önce

Nursima KESKİN- Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA,(DHA)- HDP EŞ Genel Başkanı Serip Kemalbay AFrin operasyonuna ilişkin "Bizler, Afrin'e yöneltilen bu öfke nöbetlerini Türkiye halkları olarak ciddi, soğukkanlı bir şekilde değerlendirmeliyiz. Her gün çıkıyor, efendim, 'Vurdum mu oturturum. Tepelerine bineceğiz. İnlerine gireceğiz', işte 'Bomba olup üstlerine atlayacağız. F-16 olup üstlerine düşeceğiz.' Ya biraz da insan ol. Ağza alınmayacak, bir siyasetçiye, bir Cumhurbaşkanına yakışmayacak sözler sarf ederek, bu ülkede kötülüğü eken, kötülük üretmek için elinden geleni ardına koymayan bir iktidar ile karşı karşıyayız." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, TBMM' de partisinin grup toplantısında konuştu. AK Parti-MHP ittifakını eleştiren Kemalbay, "AKP, Erdoğan rejimi ve onunla işbirliği yapan Devlet Bahçeli, aslında bu ülkedeki demokratikleşme mücadelesine karşı büyük bir korku yaşayarak birbirlerine sarıldılar." dedi. Serpil Kemalbay Afrin operasyonuna ilişkin şunları söyledi:

"Bugün Afrin'e yönelik bir saldırı ile karşı karşıya olunduğunu" ileri süren Kemalbay, "Bunlar aslında kendi koltuklarını koruyabilmek için bir Afrin söylemi gerçekleştiriyorlar ve buradan Türk halkına, Türkiye halklarına bir düşmanlık dayatıyorlar. Türkiye halklarının, Kürtlere düşman olmaz gibi bir sebebi, hedef yok. Olamaz. Türkiye halkları, Kürt halkıyla barışmak zorunda. Birlikte bir yaşamı örmek için bizim her zaman müzakerenin, diyaloğun ve barışın yanında olmamız gerekiyor. Bizler, Afrin'e yöneltilen bu öfke nöbetlerini Türkiye halkları olarak ciddi, soğukkanlı bir şekilde değerlendirmeliyiz. Afrin'de, Rojava'da Kürt halkının yanında olmalıyız. Suriye'de demokrasi güçlerini desteklemek Türkiye halklarının çıkarınadır. Hepimizin çıkarı barıştadır. Eğer Türkiye Afrin'deki Kürt halkına elini uzatırsa kıyamet kopmaz, tam tersine saray yıkılır, sarayda kıyamet kopar, saray kendi iktidarını kaybedebilir. O yüzden de bu düşmanca politikaları sürdürmek istiyorlar. Afrin'de Kürtler, Araplar, Ermeniler, Asuriler meclis kurmuşlar, kendi kendilerini yönetiyorlar. Bu seni niye rahatsız ediyor? Her gün çıkıyor, efendim, 'Vurdum mu oturturum. Tepelerine bineceğiz. İnlerine gireceğiz', işte 'Bomba olup üstlerine atlayacağız. F-16 olup üstlerine düşeceğiz.' Ya biraz da insan ol. Ağza alınmayacak, bir siyasetçiye, bir Cumhurbaşkanına yakışmayacak sözler sarf ederek, bu ülkede kötülüğü eken, kötülük üretmek için elinden geleni ardına koymayan bir iktidar ile karşı karşıyayız."

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