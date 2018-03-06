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Kerem Kılıçdaroğlu baba ocağına döndü! Büyük değişim

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2018 12:25 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıcdaroğlu'nun Sivas'ta askerlik yapan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu terhis oldu. Kılıçdaroğlu'nun askerlik boyunca oldukça kilo kaybettiği görüldü.

15 Eylül 2017 tarihinde Sivas'a gelerek acemi birliğini yaptığı 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na teslim olan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kısa dönem olan 6 aylık askerlik görevini tamamlayarak terhis oldu. Usta birliğini yaptığı Temeltepe Askeri Kışlası'ndan bugün sabahın erken saatlerinde CHP İl Bakanı Ulaş Karasu ve il teşkilatı tarafından alınan Kerem Kılıçdaroğlu, öğle saatlerinde uçakla Sivas'tan ayrılacak.

Kerem Kılıçdaroğlu, 2 Aralık'ta babası Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle askerlik yemini etmişti.

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Kerem Kılıçdaroğlu için ortalığı karıştıracak sözlerKerem Kılıçdaroğlu için ortalığı karıştıracak sözler
Kılıçdaroğlu oğlunun yemin törenine katıldıKılıçdaroğlu oğlunun yemin törenine katıldı
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kerem kılıçdaroğlu Sahil G5 grubu

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Okuyucu Yorumları 69 yorum
teskeren hayırlı olsun....vatani görev herkese nasip olmaz...maşallah
yan gelip yatmamış bak bilal oğlana bak yavru binaliye maşallahları var
Bir çürük raporu bile alamamış. Beceriksiz bunlar beee.
Bazıları bütün gün yatıcak söyle böyle diyolardı ! Şmdi derler göstermelik diye ulan herşeye bi ayakkabı kutunuz var :) Helal olsun adam gibi gidip yaptı !!!
Gözünün feri gitmiş bir hafta dinlen beslen asker aa
ÇOK YAPMIŞ ALTI AY..O KADAR YIL ERTELE BİRDE GİT 6 AY YAP...ULAN 94 TE TERÖR BİTSİN DİYE TANSU ÇİLLER TWSKEREYE GİTMEK ÜZEREYKEN 4 AY ASKERLİĞİ UZATTI 19 AY ASKERLİK YAPTIK VATANIMIZ İÇİN..ŞU ÜNİVERSİTE OKUYUP SANKİ BANA OKUYOR BİRDE GİDİP 6 AY ASKERLİK YAPMIYORLARMI...ADALET YÜRÜYÜŞÜ YAPICAM BUNUN İÇİN..KILIÇTAROĞLUNUDA ÇAĞIRICAM GELSİN HAKKIMI ARASIN BENİM..
@yilmaz_1972_teoyi hooop ağır ol birader askerlik yapmışsın 19 ay helal olsun ama fanatikleşme peki başkalarının oğulları sakat raporu hasta raporu alıp hiç kışla kapısına uğramadılar onlara lafın yokmu niye tek taraflısın insan san müslümansan vicdanın varsa adaletini ortaya koy
@yilmaz_1972_teoyi senın gıbı boş adamlarla aynı ortamda hayatı paylaşmaktan utanç duyuyorum
@yilmaz_1972_cahil ükela.okuyamayıp askerlik yapabilirsin ama okuyupta devletin kendilerine tanımış olduğu haktan yararlananlara ne bok yemeye çamur atıyorsun.çapın belli sus ve sesine çıkarma bence
@yilmaz_1972_teoyi sen kılıçdar oğlunu bırak da memleketin haline bak ey baldırıçıplak dalkavuk yalaka
@yilmaz_1972_teoyi zırla birader
çürük alıp hiç yapmayanlarada bir sözün vardır herhalde dingil.
psikolojisi bozulmuş neler yaşadı kim bilir :) poşet kerem çok çöp toplattılar mı?
bu yaşa kadar neredeymiş sırf show olsun diye askere gitmekle olmuyor
GEÇMİŞ OLSUN. ASKERİN KARAVANASINDAN YEMEDEN, ÜLKENİN EKMEĞİNİ YİYENLER UTANSIN.
gözün aydın aslan parçası, teskeren askerden kaçan vatan hainlerinin gözüne! girsin, özellikle de hasta olmayı rapor alanların
Bilal Erdoğan askerlik yapmışmıydı ?
adam gitti geldi abi kim nediye bilirki ama reklam yapmanında manası yok he yapmasaydı eyvalla yayın ortalığada bende yaptım askerlik ama hiçbir yayın organı bahsetmedi.
Helal olsun aslan gibi vatani görevini yaptın kimsenin hakkına girmeden ,vebalini almadan babanın arkasına sıgınmadan ve bedelliyi hakkın oldugu halde kabul etmeyim er olarak askerlik yaptıgın için Milli ve yerlisin..Oyumda sırf bu yüzden CHP ye çünkü oğlunun bedelli askelik hakkı olduğu halde er olarak askere gönderen adam devlete ihanet etmez..Buda herkes nasip olmaz çocuklarına gelecekte gururla anlatırsın..
@mehmet_1985_mrvus bedelli varken tabiki yapmaz sonucta senin gibilerden oy gelecek ;) zamanlamada gayet guzel be :D
aslanlar gibi askerliğini yaptı geldi teskeren hayırlı olsun
Aferin Ben türküm. Türk vatandaşıyım diyen herkes Askerlik yapar. Vatan borcu namus borcudur.
cumhurbaskaninin cocugu askerlik yapmamis mi? yalandir ya fetocular uyduruyodur(?)
02 Aralık da yemin etmiş 6 ay askerlik yapan birisi nasıl oluyor da Martta terhis oluyor
@isatfb değerli kardeşim, askerlikte yemin töreni 30-45-90 günlük bir acemi eğitiminden sonra yapılır, kaç günlük acemi eğitimi aldığını bilmek lazım. bir askerin ayda iki gün kanuni izni vardır, bu da 6 ayda 12 gün yapar, 2 günde yol güvenliği olsa etti 14 gün, şimdi acemi birliğe teslim tarihi artı 14 gün hesaplayıp o zaman konuşalım, varsa eksiği haklısın.
@isatfb izin kullanmamış bro!:)
@isatfb rapor almış sa sanane yanındamıydın kerkenez sen biat ettiklerine bi bak hiç askere gitmeyen lerine körmüsün
askerliğini çeşitli yalandan bahanelerle yapmayanlara duyurulur işte o askerliğini yapmayanlar sözde vatan severmiş yesinler sizin millinizi bu mu lan sizin milliyetciliğiniz askerden kaçmakmı milli olunuyormuş behhh behhh.?
Helal olsun Bee kardeşim. Darısı sahte rapor alıp hiç askere gitmeyen sözde vatanseverlere! Ama bizim ülkemizde askere gitmek değil gitmemek kaçmak marifet.
küçük emrah gibi zır desen ağlıyacak
malesef hiçbir akp li bakan vekil hatta il başkanının bile ogullarini kışlada göremiyoruz . Ama harekat merkezine girip (yetkileri olmadan bilal beyefendi hazretlerini ) Kim oraya sokuyor o da ayri mesele
askerliği bile siyasete alet ediyorsunuz ya. pessssss doğrusu
aferim aferim ayakkabıların başında nöbet bekleyip izmarit toplayıp vadana millete faydalı olduğun için kutlarım :D
@netsohbet askere gitmesen gitmedi derler, gitsen ne işe yaradın ki izmarit topladın derler. derler koçum :=)
vallahi helal olsun... hiç olmazsa bazılarının çocukları gibi çörük alıpda askerlikden kaçmıyor...
eğitim zahiyatı olamamış mı?
@xxxsonnefesxxx ama sen zayi olabilirsin berlki hoşuna gider
@artea_ares aslanım sizin gibi klavyede askerlik yapmadık sıradan biri için neden bu kadar yalakalık yapıyorsunuz !
sen olursun belki eğitilirsin
Helal olsun bazilari gibi askerlikten kacmamis. Namuslu adammis.
@superilker namuslulukla ne alakası var ? olaki sen yapamadın sen namussuz mu oluyorsun
@superilker üstüne alınma kardeş
Vatanını sevmek böyle olur lafla göstermelikle olmaz
Vatandaşlık görevini yerine getiren her Türk vatandaşına saygı duyuyorum.
helal olsun
fazla söze gerek yok helal olsun siyasetçilere örnek olsun
Dassaksız bilo gibi değil layıkıyla yapmış. Belli soğuk yediği yüzünden.Gazinoda askerlik yapmamış adam. Bu arada chp li değilim havhavlara söylüyorum.
vatan görevi kutsaldır ne mutlu ona,kimin oğlu olduğu halkı ilgilendirmez.
YEMİN EDİYORUM REKLAM HEPSİ
fanatikler konuşur konuşsunlar gün geldiğinde fanatikler fanotoş olurlar eminim ancak askerliğini altıay yapsada bedelli yapsada adam gereğini yapmış peki bde kılıçdar oğlunun dışında olanların evlatları nizamiye kapısına bile uğramadan raporla muaf oldular ey fanatikleşenler niye hakın emri olan hakkaniyetle konuşup yazmıyorsunuz gözünüze kulağınıza çomak mı sokuldu öyle ya diyemezsiniz derseniz iş zülfüyare dkunur adaletli olun adam askerliğini yapmış başkaları gibi semirtilip tezkere almamış ulan vicdansızlar
Helal olsun her erkeğin azda olsa mutlaka yapması gereken bir şey en azından bilal gibi çürük rapor almadı adam
sahte çürük raporu ile devleti kandıran, parası olup da kısa dönem yapanları herkes biliyor
Niye erken terhis olmuş 4 ay erken terhis olmuş hakkımı helal etmiyorum mal keMaLin oğluna
@karanlikadam_2018 vatanın neden senin gibilere emanet edilmediğini sanırım anlamışsındır. vatan devşirme ve o. çocuklarına emanet edilmez..
@karanlikadam_2018 erken terhis olmamış kısa dönem askerliğini herkes gibi 6 ay yapmış 15 eylül 2017 de asker olmuş
@gocebe09 helal olsun sana.
Harbiden yav,bayağı zayıflamış,farkediliyor.Şahsen ben kilo alıp dönmüştüm...
Bu millet lafa degil icraate bakacaktir, secimlerde en cok bagiran degil, ayagi yere basan ve bu millete ihanet etmeyenler yukselecektir, bir oyum var onuda metal hanima verecegim
ne yapmış görevi keskin nişancı falanmı afrinde vurulan terörisleri vuranların arasında oda varmış keskin nişancı olarak yaaaa komutan postası kandinci çaycı koğuşcu hngind bulunmuş acaba
@onu64 hiç askere gitmeyenlere bahane bul sen, suriye de askerlik yapması şartmı devletin paralarını kumarhanelerde yiyen milletvekilleri çocuklarını gör
@onu64 lan salak. senin reisinin çocukları askerlik bile yapmadı.çürük raporu aldılar ama çocukları oldu nasıl oluyor bu iş.
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