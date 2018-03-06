Kerem Kılıçdaroğlu baba ocağına döndü! Büyük değişim

15 Eylül 2017 tarihinde Sivas'a gelerek acemi birliğini yaptığı 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na teslim olan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kısa dönem olan 6 aylık askerlik görevini tamamlayarak terhis oldu. Usta birliğini yaptığı Temeltepe Askeri Kışlası'ndan bugün sabahın erken saatlerinde CHP İl Bakanı Ulaş Karasu ve il teşkilatı tarafından alınan Kerem Kılıçdaroğlu, öğle saatlerinde uçakla Sivas'tan ayrılacak.
Kerem Kılıçdaroğlu, 2 Aralık'ta babası Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle askerlik yemini etmişti.
ABD'den dünyayı sarsan açıklama!
Babasını öldürüp, böyle kaçmış! Görüntüleri ortaya çıktı
Yunan Bakan: 'İki Yunan askeri konusu Türkiye-AB ilişkilerini de etkiler'
Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...
Afrin'de 'Burayı vurun, gerekirse şehit olalım' diyen komutanın kimliği ortaya çıktı
Evli kadını kaçırdı, dayağı yedi
Uçakta akıl almaz görüntü! Çırılçıplak porno izledi, hosteslere sarılmaya çalıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Salona gelirken aldım' dedi! Canlı yayında son sayıyı verdi!
MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!
Dünya bu Türk'ü konuşuyor
Bu telefon Türkiye'yi sallayacak! Geliyor!
BTK Başkanı Sayan’dan ‘casus yazılım’ açıklaması geldi
Okuyucu Yorumları 69 yorum