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Kılıçdaroğlu ve Akşener'den 'demokratik ve iyileştirilmiş' parlamenter sistem vurgusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2018 14:10 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lİderi Meral Akşener ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Seçim çalışmaları rahat bir atmosferde geçiyor.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den 'demokratik ve iyileştirilmiş' parlamenter sistem vurgusu

Nursima KESKİN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lİderi Meral Akşener ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Seçim çalışmaları rahat bir atmosferde geçiyor. Tüm baskılara karşın, hükümetin baskılarına karşın bu ülkeye demokratik parlamenter sistemi getirmek için yola çıktık. O yolda yürüyoruz" dedi. Meral Akşener de Kılıçdaroğlu ile 'iyileştirilmiş parlamenter sistemi' oluşturma konusunda gözlem ve bilgilerini paylaştığını belirtti.
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Aşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşme sonrasında Akşener ve Kılıçdaroğlu ortak bir açıklama yaptı. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak iyileştirilmiş parlamenter sistemi oluşturma konusunda gözlem ve bilgilerini paylaştığını belirterek şunları söyledi:
"Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaretimin sebebi sahada gözlemlediğim Millet İttifakı'nın parlamentoda çoğunluğu kazanacağı şeklinde. Anketlerde de o çıkıyor. Fakat seçmenimizin bizden istediği bir konu var. O da iyileştirilmiş parlamenter sistemi oluşturmak. Demokrasinin tam uygulandığı, parlamentonun güçlü olduğu iyileştirilmiş parlamenter sistemi oluşturmak. Bu gözlemleri bilgilerimi Sayın Genel Başkanla paylaştım ve şöyle bir önerim oldu, kendileri de kabul ettiler teşekkür ediyorum. Bu öneri de bir komisyon kurulup 24 Haziran'dan önce belki bir hafta içinde arkadaşlarımızın bir araya gelip, parlamenter sistemin cumhurbaşkanlığı seçimleri alındıktan sonra ve parlamentodaki çoğunluk alındıktan sonra ki öyle görünüyor, hangi aralık içinde tarihinin nasıl olacağı o yol haritasının bir bütün olarak milletimizle paylaşılması konusunda bir önerim oldu."
'BİRLİKTE DEMOKRATİK PARLAMENTER SİSTEMİ İNŞA EDECEĞİZ'
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, seçim çalışmalarının rahat bir atmosferde geçtiğini kaydederek şöyle konuştu:
"Sayın Genel Başkana ben de yürekten teşekkür ediyorum. Seçim çalışmaları son derece rahat bir atmosferde gidiyor. Bütün engellemelere karşın, iktidarın bütün baskılarına karşın bu ülkeye demokratik parlamenter sistemi getirmek ve TBMM'yi daha güçlü kılan bir anlayışla yola çıktık. O yolda yürüyoruz. Vatandaşımız bizden şunu bekliyor: 'Güzel, parlamentoda çoğunluğu sağladınız, cumhurbaşkanlığını aldınız ama hangi takvim aralığında süratle demokratik parlamenter sistemi gerçekleştireceksiniz.' Sayın Genel Başkanının böyle bir önerisini oldu. Bu önerinin gereğini yerine getireceğiz. Birlikte demokratik parlamenter sistemi nasıl inşa edeceğimizi, parlamentoyu nasıl güçlendireceğimizi, Türkiye'nin önündeki engelleri nasıl kaldıracağımız konularını ortak bir çalışma ekiplerimiz yapacaklar."

FOTOĞRAFLI

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den 'demokratik ve iyileştirilmiş' parlamenter sistem vurgusuKılıçdaroğlu ve Akşener'den 'demokratik ve iyileştirilmiş' parlamenter sistem vurgusuKılıçdaroğlu ve Akşener'den 'demokratik ve iyileştirilmiş' parlamenter sistem vurgusuKılıçdaroğlu ve Akşener'den 'demokratik ve iyileştirilmiş' parlamenter sistem vurgusu

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