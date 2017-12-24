Kılıçdaroğlu'ndan olay sözler: Bedeli ölümdür!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de vatandaşlara hitap etti. Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de su sorunuyla ilgili olarak baraj yapıldığını belirterek, "Uzun süreden sonra barajı bitirdi, AK Partili belediye meclis üyeleri, suyun Eskişehir'e gelmemesi için yatırım planından bu boruları çıkardılar. Ben Binali Yıldırım'a seslenmek istiyorum. Sizin belediye meclis üyeleriniz Eskişehir halkına neden kin besliyor?" eleştirisini yönetti.
2019 seçimlerine yönelik mesajlar veren Kılıçdaroğlu, "2019'da sağ sol yok, demokrasiden yana olmak var... Asla ve asla yorulmayacağız. Yorgunluk bizim kitabımızda yoktur. Her saat çalışacağız. Her alanda çalışacağız." dedi.
EGE ADALARI
CHP lideri Ege Adaları ile ilgili olarak, "Yunanistan Savunma Bakanı bana cevap veriyor 'gel de al' diyor. Dün söyledim, yine söyleyeyim, 2019'da geleceğiz, 18 adayı da o kayalığı da senin elinden alacağız. Rahmetli Ecevit nasıl Kıbrıs'a gittiyse aldıysa, aynı şekilde geleceğiz, alacağız" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:
Belediye başkanlarıma... İki şey aslında asla ve asla ödün vermeyin. Harcadığınız her kuruşun hesabını belde halkına vereceksiniz. İki, hiçbir ayrım yapmayacaksınız. Şu mahalle, şu esnaf bana oy vermedi düşüncesinde asla olmayacaksınız. Belediye başkanlarıma bunu söyledim. Eskişehir'in bir su meselesi var. Belediye başkanımız da diyor ki, su sorununu geleceğe yönelik tamamen çözmek istiyorum. Barajı yapıyor. Ben Eskişehir'i susuz bırakmayacağım diyor. Uzun süreden sonra barajı bitirdi, AK Partili belediye meclis üyeleri, suyun Eskişehir'e gelmemesi için yatırım planından bu boruları çıkardılar. Ben Binali Yıldırım'a seslenmek istiyorum. Sizin belediye meclis üyeleriniz Eskişehir halkına neden kin besliyor? Nedeni Yılmaz Büyükerşen'se kaya gibi yerinde duruyor. Senin gücün onu kaldırmaya yetmez kardeşim. Eskişehir'i susuzluğa mahkum ederek sözde CHP hizmet vermiyor diyecekler. Ne yapacak ne edeceğiz, o suyu Eskişehir'e getireceğiz. Biz kararlıyız, biz azimliyiz.
"SUSMAMIN BEDELİ ÖLÜMDÜR"
Kılıçdaroğlu dikkatli ol senin üstüne geliriz diye tehdit ediyorlar. Eğer susacaksam susmamın bedeli bellidir, ölümdür. Ölürüz ve susarız ama düşüncelerimiz yaşar. Biz yetimin hakkını sonuna kadar savunacağız. 80 milyonun hakkını sonuna kadar savunacağız. Bizim yaptığımız savunma 80 milyonun hakkını savunmaktır.
Yüreğiniz varsa, çıkın bir televizyon kanalında oturalım konuşalım. Sen de sor, ben de sorayım. Cesaretleri yok, ben öyle korkulan bir adam değilim.
Rıza Sarraf olayı... Onu da unutturmaya çalışacaklar, unutturmayacağız. 3 bakana rüşvet verdi Rıza Sarraf. Halkbankası'nın genel müdürüne rüşvet verdi, avukat itiraf etti Amerika'da. Dünyada rüşvete faiz veren hükümet bu hükümetttir. O yüzden bunlar faizci hükümettir diyorum. Yeniden bunu soralım diyorum, gelmiyorlar, korkuyorlar. Şunu soruyorum sayın Erdoğan'a, neden Rıza Sarraf'a olumsuz bir cümle kurmuyorsun. Vatandaşa 'ananı da al git' diyorsun. Hangi gerekçe ile Rıza Sarraf aleyhine tek cümle dahi kurmuyorsun? Ne oldu?
EGE ADALARI AÇIKLAMASI: "RAHMELİ ECEVİT KIBRIS'TA NASIL ALDIYSA, AYNI ŞEKİLDE ALACAĞIZ"
Ege adaları, 18 adamız ve 1 kayalığımız işgal edilmiş vaziyette. Hiçbir sözleşmede 18 adanın Yunanistan'a ait olduğuna dair hiçbir belge bilgi yok. Adamlar işgal etmiş. Biz milliyetçiyiz diye ortalıkta geziyor. Neden sesini çıkarmıyorsun? Süleyman Şah'ın türbesini kaçırdılar. Bugün bekledim gene tık yok. Yunanistan Savunma Bakanı bana cevap veriyor 'gel de al' diyor. Dün söyledim, yine söyleyeyim, 2019'da geleceğiz, 18 adayı da o kayalığı da senin elinden alacağız. Rahmetli Ecevit nasıl Kıbrıs'a gittiyse aldıysa, aynı şekilde geleceğiz, alacağız.
"2019'DA SAĞ SOL YOK"
Kadın kardeşlerime seslenmek isterim, 2019'daki başarı büyük ölçüde sizin başarınız olacak. Siz her eve gideceksiniz, demokrasi diyeceksiniz, iş, aş, ekmek diyeceksiniz.
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