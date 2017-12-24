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Kılıçdaroğlu'ndan olay sözler: Bedeli ölümdür!

POLİTİKA HABERLERİ | 24.12.2017 12:22 | Son Güncelleme 37 dakika önce

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 seçimlerini işaret ederek, "2019'da sağ-sol yok, demokrasiden yana olmak var" dedi. CHP lideri Ege Adaları ile ilgili olarak, "2019'da geleceğiz, 18 adayı da o kayalığı da senin elinden alacağız. Rahmetli Ecevit nasıl Kıbrıs'a gittiyse aldıysa, aynı şekilde geleceğiz, alacağız" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında "Dikkatli ol senin üstüne geliriz diye tehdit ediyorlar. Eğer susacaksam susmamın bedeli bellidir, ölümdür" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan olay sözler: Bedeli ölümdür!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de vatandaşlara hitap etti. Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de su sorunuyla ilgili olarak baraj yapıldığını belirterek, "Uzun süreden sonra barajı bitirdi, AK Partili belediye meclis üyeleri, suyun Eskişehir'e gelmemesi için yatırım planından bu boruları çıkardılar. Ben Binali Yıldırım'a seslenmek istiyorum. Sizin belediye meclis üyeleriniz Eskişehir halkına neden kin besliyor?" eleştirisini yönetti.

2019 seçimlerine yönelik mesajlar veren Kılıçdaroğlu, "2019'da sağ sol yok, demokrasiden yana olmak var... Asla ve asla yorulmayacağız. Yorgunluk bizim kitabımızda yoktur. Her saat çalışacağız. Her alanda çalışacağız." dedi.

EGE ADALARI

CHP lideri Ege Adaları ile ilgili olarak, "Yunanistan Savunma Bakanı bana cevap veriyor 'gel de al' diyor. Dün söyledim, yine söyleyeyim, 2019'da geleceğiz, 18 adayı da o kayalığı da senin elinden alacağız. Rahmetli Ecevit nasıl Kıbrıs'a gittiyse aldıysa, aynı şekilde geleceğiz, alacağız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

Belediye başkanlarıma... İki şey aslında asla ve asla ödün vermeyin. Harcadığınız her kuruşun hesabını belde halkına vereceksiniz. İki, hiçbir ayrım yapmayacaksınız. Şu mahalle, şu esnaf bana oy vermedi düşüncesinde asla olmayacaksınız. Belediye başkanlarıma bunu söyledim. Eskişehir'in bir su meselesi var. Belediye başkanımız da diyor ki, su sorununu geleceğe yönelik tamamen çözmek istiyorum. Barajı yapıyor. Ben Eskişehir'i susuz bırakmayacağım diyor. Uzun süreden sonra barajı bitirdi, AK Partili belediye meclis üyeleri, suyun Eskişehir'e gelmemesi için yatırım planından bu boruları çıkardılar. Ben Binali Yıldırım'a seslenmek istiyorum. Sizin belediye meclis üyeleriniz Eskişehir halkına neden kin besliyor? Nedeni Yılmaz Büyükerşen'se kaya gibi yerinde duruyor. Senin gücün onu kaldırmaya yetmez kardeşim. Eskişehir'i susuzluğa mahkum ederek sözde CHP hizmet vermiyor diyecekler. Ne yapacak ne edeceğiz, o suyu Eskişehir'e getireceğiz. Biz kararlıyız, biz azimliyiz.

"SUSMAMIN BEDELİ ÖLÜMDÜR"

Kılıçdaroğlu dikkatli ol senin üstüne geliriz diye tehdit ediyorlar. Eğer susacaksam susmamın bedeli bellidir, ölümdür. Ölürüz ve susarız ama düşüncelerimiz yaşar. Biz yetimin hakkını sonuna kadar savunacağız. 80 milyonun hakkını sonuna kadar savunacağız. Bizim yaptığımız savunma 80 milyonun hakkını savunmaktır.

Yüreğiniz varsa, çıkın bir televizyon kanalında oturalım konuşalım. Sen de sor, ben de sorayım. Cesaretleri yok, ben öyle korkulan bir adam değilim.

Rıza Sarraf olayı... Onu da unutturmaya çalışacaklar, unutturmayacağız. 3 bakana rüşvet verdi Rıza Sarraf. Halkbankası'nın genel müdürüne rüşvet verdi, avukat itiraf etti Amerika'da. Dünyada rüşvete faiz veren hükümet bu hükümetttir. O yüzden bunlar faizci hükümettir diyorum. Yeniden bunu soralım diyorum, gelmiyorlar, korkuyorlar. Şunu soruyorum sayın Erdoğan'a, neden Rıza Sarraf'a olumsuz bir cümle kurmuyorsun. Vatandaşa 'ananı da al git' diyorsun. Hangi gerekçe ile Rıza Sarraf aleyhine tek cümle dahi kurmuyorsun? Ne oldu?

EGE ADALARI AÇIKLAMASI: "RAHMELİ ECEVİT KIBRIS'TA NASIL ALDIYSA, AYNI ŞEKİLDE ALACAĞIZ"

Ege adaları, 18 adamız ve 1 kayalığımız işgal edilmiş vaziyette. Hiçbir sözleşmede 18 adanın Yunanistan'a ait olduğuna dair hiçbir belge bilgi yok. Adamlar işgal etmiş. Biz milliyetçiyiz diye ortalıkta geziyor. Neden sesini çıkarmıyorsun? Süleyman Şah'ın türbesini kaçırdılar. Bugün bekledim gene tık yok. Yunanistan Savunma Bakanı bana cevap veriyor 'gel de al' diyor. Dün söyledim, yine söyleyeyim, 2019'da geleceğiz, 18 adayı da o kayalığı da senin elinden alacağız. Rahmetli Ecevit nasıl Kıbrıs'a gittiyse aldıysa, aynı şekilde geleceğiz, alacağız.

"2019'DA SAĞ SOL YOK"

Kadın kardeşlerime seslenmek isterim, 2019'daki başarı büyük ölçüde sizin başarınız olacak. Siz her eve gideceksiniz, demokrasi diyeceksiniz, iş, aş, ekmek diyeceksiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir CHP Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
sakin ol Şampiyon! yaparsın biliriz 15 Temmuz gecesi yaptıkların yapacaklarının teminatıdır zaten Helikopterle Yunanistan'a kaçan Yunan tohumlarına"Masum askerler" diyen pç kuruları bana Yunan diyemez! Millet vurulurken,Meclis vurulurken , Köprüde Tomayı delip geçen Güllenin bir garibi İKİYE BÖLDÜĞÜNÜ Gördüğü halde, "_Bu Tiyatro" diyen Alçaklar Sizler değilmiydiniz!!! Ben O gece Köprüdeydim..Gişelerin önünde Siz ise Ananızın terekesine gizlenmiştiniz Bu Millet gerekirse yine Gider YİNE CANverir Ve SİZ! Yine GİZLENİRSİNİZ Adaları alacakmış. ULAN SİZ ELDEKİ VATANA SAHİP ÇIKAMAZSINIZ_ÇIKMADINIZ
Kıbrıs'ı Ecevit almadı, onun zamanında Necmettin Erbakan tarafından emir verildi ve alındı, Ecevit el pençe yapmak için İngilterede'yken koalisyon ortağı tarafından verilen emir ile alındı Kıbrıs.
Kemal KIiLIÇDAROĞLU, Dünyanın en Dürüst siyasetçisidir..! Aç gözlü değil, Rüşvetçi değil, Rantçı değil, Avantacı-Komisyoncu değil İkiyüzlü-Riyakar değil Yüzsüz değil, Vergi kaçakçısı Kupon arazi fırsatçısı değil Yetim hakkı, Fakir Fukara hakkı yemeyeceğini biliyoruz. KILIÇDAROĞLU nu Seviyoruz, İnanıyoruz, Destekliyoruz.
Cağımızın tomris hatunu AKŞENER gelecek.. kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan KANDIRILMAK son bulacak.. Türk milleti huzur bulacak.. Türkiye IYI olacak Ne Mutlu Türk'üm Diyene !..
sakin ol Şampiyon! yaparsın biliriz 15 Temmuz gecesi yaptıkların yapacaklarının teminatıdır zaten Helikopterle Yunanistan'a kaçan Yunan tohumlarına"Masum askerler" diyen pç kuruları bana"Yunan" diyemez! Millet vurulurken,Meclis vurulurken Köprüde Tomayı delip geçen Güllenin bir garibi İKİYE BÖLDÜĞÜNÜ Gördüğü halde, "_Bu Tiyatro" diyen Alçaklar Sizler değilmiydiniz!!! Ben O gece Köprüdeydim..Gişelerin önünde Siz ise Ananızın terekesine gizlenmiştiniz Bu Millet gerekirse yine Gider YİNE CANverir Ve SİZ! Yine GİZLENİRSİNİZ Adaları alacakmış. ULAN SİZ ELDEKİ VATANA SAHİP ÇIKAMAZSINIZ_ÇIKMADINIZ
Bizim için öncelikli sorun İmam Hatip, Cami, Minare, Filistin, Sarayların oda sayısının 11 bine çıkarılması, 5 milyon Suriyeli az geldi 10 milyon Suriyelinin ivedi olarak Türkiye'ye getirilmesi olmalı... Kanla sulanan Vatan Topraklarının Hükümet için ne önemi var ! Kimin umurunda Yunanlıların aldığı adalar.....???
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