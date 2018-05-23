Mahir Ünal: 146 büyük proje açıklayacağız

Ünal'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;
İSTANBUL MİTİNGİ
Erzurum ile mitinglerimize başlıyoruz. Ve Erzurum ile birlikte 30’un üzerinde ilde şu anda miting yapmayı planlıyoruz. İstanbul mitingimizi en sona bırakacağız.
“Cumhur ittifakı” olarak bizim birlikte yürüteceğimiz bazı seçim faaliyetleri olacak. Ama bu görüşmeleri biz yarından sonra oturup iki siyasi partinin biliyorsunuz daha önce oluşturduğumuz milli mutabakat komisyonu vardı. Yine kampanya sürecini de komisyon üzerinden ve bu komisyonun karşılıklı müzakereleriyle sürdüreceğiz. Biz İstanbul mitingimizi ya da başka mitingimizi cumhur ittifakı mitingi olarak planlamayı düşünüyoruz. Bu konuda da cumhur ittifakının diğer ortaklarıyla değerlendirmedik. Onlarla bu konuyu değerlendireceğiz.
Yarın programı 14:00’te başlatacağız.
2007’de milletimizin cumhurbaşkanını ben seçeceğim kararıyla birlikte, 2014’te ilk kez halkımız kendi cumhurbaşkanını seçti. Şimdi de cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçiyoruz. Ve Türkiye daha keskin, daha hızlı, güçlü Meclis güçlü hükümet esasına dayalı, yargının tarafsız ve bağımsızlığının daha da pekiştirildiği bir Türkiye’ye 25 Haziran’a uyanacağız. Biz yeni seçim beyannamemizi, yeni hükümet modelinin hangi alanda hangi değişiklikleri getiriyor öncelikle bunu anlattık.
Bugün bütün dünyada konuşulan bir belirsizlik, yeni toplum biçimlerinin, üretimde ortaya çıkan değişikliklerin ortaya çıkardığı önümüzde ki 10-15 yıl önce bütün dünyanın beklediği, şimdi önümüzde 10 yılda da yeni bir toplum biçimi, dijital dönüşüm çağına giriyoruz. Ve AK Parti bu yeni toplum biçimine yeni sanayi biçimine, yeni dijital dönüşüme dönük bir seçim beyannamesi hazırladı.
Bütün bu önümüzdeki 10 yılda dünyanın belirlediği belirsizliğe, öngörüler, projeler ve önlemler getirdi AK Parti.
Zaten ana konseptimiz de “İrade, erdem cesaretle vakit Türkiye vakti.”
146 BÜYÜK PROJE
Eğitimden sağlığa ulaşımdan dış politikaya yarın çok güçlü bir seçim beyannamesi göreceğiz. Ve 146 tane büyük proje sunacağız milletimize.
Devam eden projeler, planlanan projeler şeklinde onları biz tasnif ettik. Yarın sizin ilginize alakanıza sunacağız.
SEÇİM ŞARKILARI
Tabi hem cumhurbaşkanlığı seçimi hem de bir milletvekili seçimini beraber gerçekleştiriyoruz. Biz üç ayrı kategoride seçim müziklerimizi hazırladık. Bir cumhurbaşkanı adayımız, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinin çerçevesinde hazırlanan müziklerimiz var. Mesela geçmişte dombra bunun en güzel örneğiydi. Şimdi yine çok güzel bir parça hazırladı, yarın inşallah onu dinleyeceğiz.
Aynı şekilde Türkiye’ye dönük, Türkiye’nin birliği beraberliği ve bizim tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mottosu altında oluşturduğu cumhurbaşkanımızın birlik beraberlik vurgusuna dönük müziklerimiz var. Bir de tabi partimize dönük müziklerimiz var.
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