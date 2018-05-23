Mahir Ünal: 146 büyük proje açıklayacağız

Ünal'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

İSTANBUL MİTİNGİ



Erzurum ile mitinglerimize başlıyoruz. Ve Erzurum ile birlikte 30’un üzerinde ilde şu anda miting yapmayı planlıyoruz. İstanbul mitingimizi en sona bırakacağız.

“Cumhur ittifakı” olarak bizim birlikte yürüteceğimiz bazı seçim faaliyetleri olacak. Ama bu görüşmeleri biz yarından sonra oturup iki siyasi partinin biliyorsunuz daha önce oluşturduğumuz milli mutabakat komisyonu vardı. Yine kampanya sürecini de komisyon üzerinden ve bu komisyonun karşılıklı müzakereleriyle sürdüreceğiz. Biz İstanbul mitingimizi ya da başka mitingimizi cumhur ittifakı mitingi olarak planlamayı düşünüyoruz. Bu konuda da cumhur ittifakının diğer ortaklarıyla değerlendirmedik. Onlarla bu konuyu değerlendireceğiz.

Yarın programı 14:00’te başlatacağız.

2007’de milletimizin cumhurbaşkanını ben seçeceğim kararıyla birlikte, 2014’te ilk kez halkımız kendi cumhurbaşkanını seçti. Şimdi de cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçiyoruz. Ve Türkiye daha keskin, daha hızlı, güçlü Meclis güçlü hükümet esasına dayalı, yargının tarafsız ve bağımsızlığının daha da pekiştirildiği bir Türkiye’ye 25 Haziran’a uyanacağız. Biz yeni seçim beyannamemizi, yeni hükümet modelinin hangi alanda hangi değişiklikleri getiriyor öncelikle bunu anlattık.