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Mahir Ünal: 146 büyük proje açıklayacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 14:10 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ankara Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Mahir Ünal: 146 büyük proje açıklayacağız

Ünal'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

İSTANBUL MİTİNGİ

Erzurum ile mitinglerimize başlıyoruz. Ve Erzurum ile birlikte 30’un üzerinde ilde şu anda miting yapmayı planlıyoruz. İstanbul mitingimizi en sona bırakacağız.

“Cumhur ittifakı” olarak bizim birlikte yürüteceğimiz bazı seçim faaliyetleri olacak. Ama bu görüşmeleri biz yarından sonra oturup iki siyasi partinin biliyorsunuz daha önce oluşturduğumuz milli mutabakat komisyonu vardı. Yine kampanya sürecini de komisyon üzerinden ve bu komisyonun karşılıklı müzakereleriyle sürdüreceğiz. Biz İstanbul mitingimizi ya da başka mitingimizi cumhur ittifakı mitingi olarak planlamayı düşünüyoruz. Bu konuda da cumhur ittifakının diğer ortaklarıyla değerlendirmedik. Onlarla bu konuyu değerlendireceğiz.

Yarın programı 14:00’te başlatacağız.

2007’de milletimizin cumhurbaşkanını ben seçeceğim kararıyla birlikte, 2014’te ilk kez halkımız kendi cumhurbaşkanını seçti. Şimdi de cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçiyoruz. Ve Türkiye daha keskin, daha hızlı, güçlü Meclis güçlü hükümet esasına dayalı, yargının tarafsız ve bağımsızlığının daha da pekiştirildiği bir Türkiye’ye 25 Haziran’a uyanacağız. Biz yeni seçim beyannamemizi, yeni hükümet modelinin hangi alanda hangi değişiklikleri getiriyor öncelikle bunu anlattık.

Bugün bütün dünyada konuşulan bir belirsizlik, yeni toplum biçimlerinin, üretimde ortaya çıkan değişikliklerin ortaya çıkardığı önümüzde ki 10-15 yıl önce bütün dünyanın beklediği, şimdi önümüzde 10 yılda da yeni bir toplum biçimi, dijital dönüşüm çağına giriyoruz. Ve AK Parti bu yeni toplum biçimine yeni sanayi biçimine, yeni dijital dönüşüme dönük bir seçim beyannamesi hazırladı.

Bütün bu önümüzdeki 10 yılda dünyanın belirlediği belirsizliğe, öngörüler, projeler ve önlemler getirdi AK Parti.

Zaten ana konseptimiz de “İrade, erdem cesaretle vakit Türkiye vakti.”

146 BÜYÜK PROJE

Eğitimden sağlığa ulaşımdan dış politikaya yarın çok güçlü bir seçim beyannamesi göreceğiz. Ve 146 tane büyük proje sunacağız milletimize.

Devam eden projeler, planlanan projeler şeklinde onları biz tasnif ettik. Yarın sizin ilginize alakanıza sunacağız.

SEÇİM ŞARKILARI

Tabi hem cumhurbaşkanlığı seçimi hem de bir milletvekili seçimini beraber gerçekleştiriyoruz. Biz üç ayrı kategoride seçim müziklerimizi hazırladık. Bir cumhurbaşkanı adayımız, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinin çerçevesinde hazırlanan müziklerimiz var. Mesela geçmişte dombra bunun en güzel örneğiydi. Şimdi yine çok güzel bir parça hazırladı, yarın inşallah onu dinleyeceğiz.

Aynı şekilde Türkiye’ye dönük, Türkiye’nin birliği beraberliği ve bizim tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mottosu altında oluşturduğu cumhurbaşkanımızın birlik beraberlik vurgusuna dönük müziklerimiz var. Bir de tabi partimize dönük müziklerimiz var.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Mahir Ünal

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Bu projelerin içinde şuanda doları düşürmekte varmı...
koprıler de çılgın projeydı sıctınız ağzımıza
Hass ordan hırsıza bak siz kim preje yapmak kim aman yapmayın zaten yaptıklarınızı daha 15 yıl ödeyeceğiz
Hangi Parayla Milletten Para Dilenmiyormuydunuz..
para dilenenler belli
146 buyuk projenin anlasmalarinida dolar bazinda yaparsiniz birak projeyi sen ekonomiden haber ver
Palavra değil proje partisi... Hizmete devam...
inşallah büyük proje dediği otoyol park veya kiralık hastanelerden değildir fabrika lazım üretmemiz lazım dısardan alımı durdurmak lazım ama 16 senedir bunun tersini yaptılar ülkeyi mahvettiler ve artık sizden geçmiş bu işler bırakınızda ülke nefes alsın
ancak satarsınız fabrika açacak haliniz yok dolar 5 tl oldu ülkeyi satarsınız bidaha gelirseniz Allah başımıza bidaha getirmesin sizi
Bırakın masal anlatmayı artık.
tepki çekersiniz proje anlatmanın zamanı değil diye düşünüyorum
borç yetmedi yap sen
Akp bu saatten sonra hiç bir şey yapamaz.Kasada 1 lira paramı kaldı ki.Neyle ne yapacaksın.Belki başkaları size kanar ama beni kandıramazsınız.Siz kendinizden başka kimseyi düşünmüyorsunuz.
60 yıllık yeri açtınız ya.dügun salonu boyandı onu açtınız wc tamir edildi onu açtınız. utanmadanda pankart açtınız.bizsizi biliyoruz. siz bittiniz. hani imf ye para veriyordunuz. 600milyon dolar çıktı diye dunya bankasından takla atıyorsunuz
DOLARI 10TL YAPACAKLARINIMI AÇIKLAYACAKLAR EDEP YA ÜLKE NE HALE GELDİ HALA UTANMADAN BİRDE KONUŞACAKLAR
bi defolun gidin ya
Sormazlarmı adama 16 yıldır niye yapmadınız da seçimi beklediniz diye Ekonomi bitmiş proje açıklıyorlar Bunlara ancak aklı kıt olanlar inanır hadi naş onları bulun
ekoniminin gidişatı ne olacak ondan da bahsetseniz?
İlk yorumu ben atayım. tamam size oy verirsek ülkede yeni bir çağ başlayacak dolar azalacak her şey düzelecek.... ya vermezsek nolacak, bu ateşi kim söndürecek? dğeer partilerin bununla ilgili çalışması var mı? şunu da sorayım “vatan!!!” gibi bir derdi olan varsa neden hemen bir şeyler yapılmıyor?
bırak bee ne projesi al projelerini git başımızdan yeter sizden bir şey istemiyoruz sadece ülkeyi batırdınız 16 senedir kandırıldık dış mihraplar diye diye ak koyunlar beşizinden geldi ama dini imanı olan ülkesini bayrağını seven artık TAMAM der
projeyi rakipleriniz açıklasın siz 16 yılın sonucunda yaptıklarınızla övünün proje açıklamak size düşmez siz doları benzini mazotu enflasyonu zamları 100 tl lik elektrik su faturalarında ki 50 tlsi vatandaşa nasıl giydirilir 12 tl lik sigaranın yarıdan çoğu nasıl giydirilir o kadar ÖTV trt payı katkı payı vergi geçirildikten sonra hala nasıl kendi paramızla yol köprü yaptıramıyoruz onları açıklayın bırakın boş konuşmayı
16 yıldır sıçtınız milletin ağzına hala kalkmış proje yapacağından söz ediyor bu ne yüzsüzlük
AKP VE ERDOĞAN ! ÜLKE VE HALK OLARAK KAFA YAPIMIZI DEĞİŞTİRDİ KİMSE BU SAATTEN SONRA BOŞANMIŞ OLSA DAHİ KARISININ GENELEVLERDE ÇALIŞMASINA FUHUŞ YAPMASINA İZİN VERMEZ VEREMEZ ÖLDÜRÜR İŞTE BU BİR DEVRİMDİR VE BUNU ERDOĞAN VE AKP BAŞARMIŞTIR DEMEKKİ NEYMİŞ KAFALAR DEĞİŞİRSE HER ŞEY DEĞİŞİRMİŞ TÜRKİYE BU SAATTEN SONRA ESKİ TÜRKİYE OLAMAZ BİR DAHA KADIN SIĞINMA EVLERİ AŞEVLERİ ÖZÜRLÜ REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YAŞLI BAKIM MERKEZLERİ vb SOSYAL PROJELER KURUMSALLAŞMIŞTIR GERİYE DÖNÜŞÜ YOK BUNLARIN YANİ FUHŞUN SEBEBLERİ ORTADAN KALDIRILMIŞTIR
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