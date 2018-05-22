"Meclis daha güçlü hale geliyor"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Yeni sistemle Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle meclis, bırakın zayıflamayı daha güçlü hale geliyor. Bunun en önemli göstergesi, AK Parti listeleridir." dedi. Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, makam ve mevkilerin millete hizmetin bir aracı olduğunu vurguladı. Milletvekili aday listelerine değinen Çavuşoğlu, "Her süreçte partimizin ilkesel yaklaşımı olan süreklilik içerisinde değişim prensibini, burada da çok net bir şekilde görüyoruz." ifadesini kullandı. Geçen dönem görev yapan milletvekillerinin bir kısmının bu dönemde devam ettiğini, milletin değişim talebine uygun olarak yeni milletvekili adaylarının da listelerdeki yerini aldığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Listelerde yer alan isimler, tüm toplumsal kesimleri kucaklayacak isimler. Listeye bakan her bir vatandaş, 'Bunlar benim milletvekillerim' diyebilecektir. Ehliyet, liyakat, davaya sadakat sahibi, demografik yapının temsilcisi, kenti yakından bilip tanıyan, şimdiye kadar yaptıklarıyla kente önemli katkıları olan isimlerin varlığı, göze çarpmaktadır."

- "Siyasi istikrar taçlandırılmış olacak" Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile siyasi istikrarın güvence altına alındığına işaret ederek, "Kirli pazarlık ve hülle yoluyla, milletvekillerini kiralayarak, millet iradesinin aksine, hükümet kurup hükümet yıkma dönemleri tarih olmuştur. Yeni dönemde 'güçlü yürütme', 'güçlü meclis', 'güçlü yasama' dedik. Milletvekili aday listelerine baktığınızda, 'güçlü yasama' talebinin ne kadar gerçekçi olduğunu görürsünüz." dedi. AK Parti olarak "güçlü yürütme" ve "güçlü yasama" oluşturacaklarına ve Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşıyacaklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Her zaman olduğu gibi gerçeklikten kopuk, sadece yalana dayalı siyasetin tezahürü olarak gördüğümüz, bugün de ne kadar gerçek dışı olduğu anlaşıldığı üzere, yeni sistemle Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle meclis, bırakın zayıflamayı daha güçlü hale geliyor. Bunun en önemli göstergesi, AK Parti listeleridir. Esasen yasama organını zayıflatan, siyaseti itibarsızlaştıran, milletvekili listelerini siyaset mühendisliğinin bir aracı haline getiren ve parti içi iktidar mücadelesini listeler üzerinden gören, ana muhalefet anlayışıdır. Bana göre, Bursa'daki iki milletvekili de dahil olmak üzere bir emirle seçmen iradesini adeta yok sayarak, ağlaya ağlaya bir başka partiye gönderip sonra yine bir emirle partisine çağıran anlayış, millet iradesine büyük bir saygısızlıktır."