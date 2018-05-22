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"Meclis daha güçlü hale geliyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2018 17:07 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Yeni sistemle Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle meclis, bırakın zayıflamayı daha güçlü hale geliyor. Bunun en önemli göstergesi, AK Parti listeleridir" - "Esasen yasama organını zayıflatan, siyaseti itibarsızlaştıran, milletvekili listelerini siyaset mühendisliğinin bir aracı haline getiren ve parti içi iktidar mücadelesini listeler üzerinden gören, ana muhalefet anlayışıdır"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Yeni sistemle Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle meclis, bırakın zayıflamayı daha güçlü hale geliyor. Bunun en önemli göstergesi, AK Parti listeleridir." dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, makam ve mevkilerin millete hizmetin bir aracı olduğunu vurguladı.

Milletvekili aday listelerine değinen Çavuşoğlu, "Her süreçte partimizin ilkesel yaklaşımı olan süreklilik içerisinde değişim prensibini, burada da çok net bir şekilde görüyoruz." ifadesini kullandı.

Geçen dönem görev yapan milletvekillerinin bir kısmının bu dönemde devam ettiğini, milletin değişim talebine uygun olarak yeni milletvekili adaylarının da listelerdeki yerini aldığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Listelerde yer alan isimler, tüm toplumsal kesimleri kucaklayacak isimler. Listeye bakan her bir vatandaş, 'Bunlar benim milletvekillerim' diyebilecektir. Ehliyet, liyakat, davaya sadakat sahibi, demografik yapının temsilcisi, kenti yakından bilip tanıyan, şimdiye kadar yaptıklarıyla kente önemli katkıları olan isimlerin varlığı, göze çarpmaktadır."

- "Siyasi istikrar taçlandırılmış olacak"

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile siyasi istikrarın güvence altına alındığına işaret ederek, "Kirli pazarlık ve hülle yoluyla, milletvekillerini kiralayarak, millet iradesinin aksine, hükümet kurup hükümet yıkma dönemleri tarih olmuştur. Yeni dönemde 'güçlü yürütme', 'güçlü meclis', 'güçlü yasama' dedik. Milletvekili aday listelerine baktığınızda, 'güçlü yasama' talebinin ne kadar gerçekçi olduğunu görürsünüz." dedi.

AK Parti olarak "güçlü yürütme" ve "güçlü yasama" oluşturacaklarına ve Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşıyacaklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her zaman olduğu gibi gerçeklikten kopuk, sadece yalana dayalı siyasetin tezahürü olarak gördüğümüz, bugün de ne kadar gerçek dışı olduğu anlaşıldığı üzere, yeni sistemle Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle meclis, bırakın zayıflamayı daha güçlü hale geliyor. Bunun en önemli göstergesi, AK Parti listeleridir. Esasen yasama organını zayıflatan, siyaseti itibarsızlaştıran, milletvekili listelerini siyaset mühendisliğinin bir aracı haline getiren ve parti içi iktidar mücadelesini listeler üzerinden gören, ana muhalefet anlayışıdır. Bana göre, Bursa'daki iki milletvekili de dahil olmak üzere bir emirle seçmen iradesini adeta yok sayarak, ağlaya ağlaya bir başka partiye gönderip sonra yine bir emirle partisine çağıran anlayış, millet iradesine büyük bir saygısızlıktır."

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Türkiye'nin uluslararası arenada daha güçlü mücadele etme imkanının bu listelerle sağlanacağını, 25 Haziran sabahı Türkiye'de güven ve istikrarın daha da güçleneceğini bildirdi.

Yürütme organının hızlı ve etkin bir karar aldığı bir Türkiye hedefine milletle birlikte kavuşulacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Koalisyon hükümetleriyle başlayan neredeyse yarım asırlık bir sistem tartışması, böylece neticelenmiş olacak. Siyasi istikrar taçlandırılmış olacak. Bu da içte ve dışta 'güçlü Türkiye' karşıtlarının istemediği bir gelişmedir." dedi.

- "Millet iradesinin verdiği güçle devam edeceğiz"

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala da iradenin asıl sahibinin millet olduğunu, AK Parti'nin milletten aldığı güçle millete hizmet edebilmenin yollarını aradığını belirtti.

Ala, bütün problemleri milletin sandıktan çıkan iradesiyle aştıklarını vurgulayarak, "Bundan sonra da yolumuza millet iradesinin verdiği güçle devam edeceğiz. Alacağımız bu yetkiyle Türkiye'ye büyük hizmetler sunma imkanı bulacağız. Türkiye'nin 2023, 2033, 2071 hedeflerine doğru emin adımlarla yürümesini sağlayacak gücü kendimizde yenileyeceğiz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa

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