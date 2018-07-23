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Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 10:18 | Son Güncelleme

İYİ Parti milletvekilleri, saat 11.00'de Genel Merkez'de toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, Meral Akşener'in yeniden aday gösterileceği belirtildi. Öte yandan, MHP lideri Devlet Bahçeli'den de açıklama geldi. Bahçeli, 'Koray Aydın ve arkadaşlarına büyük görev düşüyor' dedi.

Toplantının ardından açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, 'Akşener'i ilk kongrede yeniden aday göstereceğiz. Büyük kongre ağustos ayında yapılacaktır' dedi. Çıray, Bahçeli'nin açıklamaları için, 'Sayın Bahçeli, demokrasi konusunda en son konuşacak adamdır. Aralarında büyük fark vardır, birisi kongreden korkar, birisi kendi kongreyi çağırır' dedi.

"TEK ADAY OLACAK"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk ise, "Genel Başkanımız, parti tüzüğünün kendisine verdiği yetki doğrultusunda bir genel kurul kararı almıştır. Bu genel kuruldan daha da güçlenerek çıkacak bir İYİ Parti var." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin olağanüstü kurultayında genel başkanlığa aday olmayacağını bildirmesinin ardından, İYİ Parti milletvekilleri, parti genel merkezinde bir araya geldi.

Koncuk, toplantıya gelişinde gazetecilerin, partinin kurultay kararı almasına ilişkin sorusuna, "Hayırlı olsun. Bir sıkıntı yok. Genel Başkanımız tek aday olacak bu genel kurulda ve yolumuza devam edeceğiz." karşılığını verdi.

Akşener'in istifa ettiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Koncuk, "Hayır istifa yok. Aldığımız, genel kurul kararıdır." ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar'da yapılan 1. Çalıştay'da partinin geçmişte yaşadıklarını değerlendirdiklerini anımsatan Koncuk, "Son derece olumlu bir çalıştay geçti aslında. Aslında Genel Başkanımız, Türkiye'de tüm siyasi liderlere son derece yiğitçe bir mesaj da vermiştir. Koltuğuna yapışıp kalan siyasi liderle Türkiye'nin bir yere varamayacağını biliyoruz. Parti içerisinde yaşanan her şeyi üstlenen bir cesur genel başkan var." diye konuştu.

Çalıştayda sert tartışmaların yaşanıp yaşanmadığı sorulan Koncuk, "Çok sert tartışmalar yok. Normal demokrasi içinde bir tartışma elbette olur." değerlendirmesini yaptı.

"Kamptan ayrılmak isteyen Akşener’in aracının önüne kendini atan partililer olduğu" yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Koncuk, "Genel Başkanımız, parti tüzüğünün kendisine verdiği yetki doğrultusunda bir genel kurul kararı almıştır. Bu genel kuruldan daha da güçlenerek çıkacak bir İYİ Parti var. Aslında bunu konuşmamız lazım. Bu siyaseten ahlaki bir duruştur ve örnek bir duruştur. İYİ Parti'de sıkıntı yok, yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz, kimsenin bir şüphesi olmasın." açıklamasında bulundu.

İsmail Koncuk, "Kurultay için öngörülen bir tarih var mı?" sorusunu, Ağustos ortasında yapılabileceği şeklinde yanıtladı.

BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA

MHP lideri Devlet Bahçeli, ise İYİ Parti'nin kongre kararı için, 'Hanımefendi Twitter üzerinden bir açıklama yaparak aday olmayacağını ilan etmiş bulunuyor. Bu durumda Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar' dedi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar Kampı’nda seçim değerlendirmesi ve milletvekili listelerinden rahatsız olanların tepkilerinin ardından önce istifa kararı almış, kurmaylarının ikna çabaları üzerine istifadan vazgeçerek olağanüstü kurultay kararı almıştı. Akşener, kurultayda ise aday olmayacağını duyurmuştu.

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İYİ parti Meral Akşener

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Okuyucu Yorumları 69 yorum
SİZİ BIRAKMAYIZ SAYIN AKŞENER!!! BU ZOR GÜNLERİMİZDE UMUDUMUZ OLDUNUZ,IŞIĞIMIZ OLDUNUZ!!!
@northstar123 Yahu bu nasıl bir işık ????
@northstar123 onu chp nin ip ine sarılmadan önce düşünecektiniz artık hayır gelmez başka parti kurun mesala kötü parti
@northstar123 yalan ışığı onlarda severler öyle şeyleri
lider arkasında bir kişi kalmasa bile inandığı yolda giden kişidir ,bu yolda ilk ayrılan kişi değildir.
BU KADAR ENGELLEMEYE RAĞMEN,ÇOK KISA BİR SÜREDE 5 MİLYON OY ALMAK HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİLDİR! ASIP TUTANLARA DUYURULUR!
@northstar123 akp ilk seçimde nekadar almıştı ??
@fba44 akape nin arkasında abd vardı. bop eşbaşkanıydınız siz. fetö ile birlikte girdiniz seçimlere. pkk nın desteği ile girdiniz ilk seçimlere. iyi parti gibi vatanseverlerin desteği ile değil bopçu fetöcülerin desteği ile girdiniz ilk seçime.
Bunlar ülkeyi yönetecek öylemi? Küstüm konuşmuyorum banane banane banane...
sayın akşener şahsi menfaatlerini ülke menfaatlerinin üstünde düşünen insanlarla yollarını hemen ayırmanda fayda var onlar zaten dökülecektir ama size inanan o kadar insanı böyle bırakamazsınız ukalalığım içinde özür dilerim.
@focus60 kusura bakma ama bu ülkede fetö piyonlarına kimse inanmıyor.sadece çıkarları olanlar inanıyor
Al sana mega yalaka..hem de valla ben başbakan olacağım diye darbeyi ima eden birine yalakalik..iyi parti 'yi kazıyım.. altından kötülük cikar
ÇOK TA REKLAM YAPTIRMIŞTIN AMA ...EN BAŞINDA MY NET HABER SİTESİNE ...ÇOK PARA ÖDEDİN AMA OLMADI....SIRA SIRA SERVİLER DÖNDÜ BİRER İĞDEYE.....GEÇTİİİ. BORUN PAZARI SÜR EŞEĞİNİ NİĞDEYE,,,
@alpaslanhazir sen ilk önce yazı yazmasını cümle kurmasını öğren ondan sonra gel yorum yap zorlama o ufacık beynini böyle konulara ok ;)
anında satış buna derler, ortada kaldı milletvekilleri ve onca oy veren halk.kiminle yola çıktığına iyi bakacaksın
İYİ KARAR ALINSIN DİLEGİM İŞLLH
zuhaha maral a verilen görev sona erdi demek ki beceremedi bölmeyi
MEYDAN AKEPEYE KALIR AKŞENER SAKİN OL VE DEVAM ET .
ya bu kadın piyon .hemde fetocu piyonu.siz halen nasil peşine takiliyorsunuz
Biz Akşeneri dava arkadaşı sesimiz olsun diye seçtik başkasına teslim etsin diye seçmedik
Ülkeyi yönetmek, Meydanlarda kuru vaadlerle, Eşarp toplamayla olmaz. İYİ parti HDP nin can simidi olamaz.
batan gemiyi ilk fareler terk edermis...
Kim ne yaparsa yapsın IYIler bir gun kazanacak ALLAH IYIlere yardim etsin
herkeste nede her şeyi biliyor arkadaşlar bence sizin bik b.....k bildiğiniz yok yürkiye siyaset yönden iflas etmiştir
Bazıları böyle işte. Bunlara bir ad, bir sıfat vermek çok zor. Çünkü tip dışıdır bunlar. be adam(!) sen kendine bak. Bir yağlı kuyruğa takıldın, senden birşeyler bekleyenlerin oylarını aldın. Bakalım o bekleyenler ağızlarını havaya açtıklarında durum ne olacak? Bunu görmek için çok değil 2 - 3 ay yeter. Sen ki Türkiye'yi uçuruma doğru iteleyen tek kişisin. Sen olmasan AKP ayakta bile duramayacak hale gelmişti.
akşener devam etmelisin erken seçim yüne var ama 2 ama 3 yıl sonra belki daha erken ki yerek seçimlerde önemli lütfen
SDAYIN BAHÇELİ SEN KENDİ İŞİNE BAKSAN AKP İLE ARTIK BÜNLEŞTİNİZ BİZ SİZLERİ AYRI DÜŞÜNMÜYORUZKİ
Ülkemiz siyasetçi fakiri. Düzgün kimse yok. Muhalefet yerlerde. İktidar rahat. Sonuç vatandaş kaybediyor. Kuvvetli muhalefet dikkatli iktidar yaratır. Bizdekilerin hepsi sadece menfaat düşünüyor. Yazık.
KİME GÖREV DÜŞTÜGÜ SANA SORULMADI SORULMAZDA KÖPRÜYÜ OTARAFA GEÇENİN ÜSTÜNE BİR X İŞARETİ BIRAKIR SİLERİZ OKADAR
kardeşim zaten ilkeleri olmayan birileri tarafından zoraki oluşturulan hiç bir oluşum yaşayamaz.en doğrusu çoğunluk mhp kökenlidir dönmeleri gerekir kalanlarda akp gider.chp ye gidenlerde olmaz herhalde.böylece fetö projeside çökmüş olur.zaten ilk seçimlerde ip ten eser kalmaz.
koskoca bir mhp varken bunların bu duruma düşmesi şaşılacak bir durum değil iyi ki iktidar değiller chp de aynı,,içlerin de sular durulmuyor ki ülkeye sıra gelsin yönetilsin
Partinin sicili bozuldu..bunlar güven vermiyor en ufak bir şeyde kaçar bunlar..hele hele ülke bu tiplere asla emanet edilmez..çocuk oyuncağı değil bu iş..Akşener in çapı bu kadarmış.
Ne oldu meral abla amerikanlilar para akışını mı kesti yoksa menfaat ordusu senin canını mı sıktı
BAHÇELİ SARAY SÖZCÜLÜĞÜNÜ BIRAKIP, İYİ PARTİ MİKSERİ Mİ OLDU...? TALİMATI SARAYDAN MI ALDI..?
Kedidir kedii :))
kongre kararı alamayan diktatör başla partinin karar aldığı demokratik kongre kararı yorumluyor zavallı....
GÖZ VAR 6 AY GİBİ KISA SÜRE ÖNCE KURULMUŞSUN 4 AY GEÇMİŞ ACELE SEÇİM KARARI ALINMIŞ 40 VEKİL ÇIKARMIŞSIN İSTİFA EDERSEN SEN KAYBETMEZSİN SANA İNANAN 7 MİLYON VATANDAŞ KAYBEDECEK
@demiralhami çok doğru ama koray aydın çok sinsi ve tehlikeli bir adam kadı arkasında duracak kişileri yanlış seçti malesef
"fba44" SANA CEVAP VERMEYİ BORÇ BİLİRİM!!! "AKP" İLK SEÇİMDE % 34 OY ALIP,MECLİSİN 2/3-ÜNE SAHİP OLMUŞTU!!! PEKİ SORARIM SİZE BUNLARI KİMLERİN YARDIMIYLA YAPTI ACABA? HADİ BAKALIM CEVAP VER,ÇEKİNME???
secimden once okadar sisirdinizki okadar havaya dayanamadi patladi parcalari elinizde kaldi birde hknmert beye neoldu goremiyorum mynetde parmaklarimi kirildi
e normal bu hanım aga bir baltaya sap olamdı bu partiye mensup kardeşlerimiz vicdanınız sızlamadımı pkk ile aynı safta durup şehitlerimizin kemikleri sızlıyor insaf
Normali bu zaten. Seçimde umduğu oyu alamayan parti, kongre yapar güven tazeler. Parti ağalığı Türkiye'ye o kadar yerleşmiş ki sanki anormal birşey oluyor. 10 YIL ÖNCE KASET OPERASYONUYLA CHP'YE MUSALLAT EDİLEN KILIÇDAROĞLU GİBİ KOLTUĞA MI YAPIŞSIN?
"cicom_cicom" SİZ BU IŞIĞI ANLAYAMAZSINIZ,DOLAYISIYLA ADALET VE DEMOKRASİ NEDİR BİLEMEZSİNİZ!!!
bunlar mı memleketi yonetmeye talıpti? yav hele çay getir çay...
allah bunun ve kilicdaroglunun yoklugunu vermesin yoksa biz nasil gülücez:)))
sayın bahçeli haklı çıktı yürümeyecek
İYİ PARTİ MERAL AKSENERE SAHIP ÇIKMALI BAHCELININ ACIKLAMASIDA GÜZEL
IYI nin başına gelecek bahçeliyi de yer ,onun için bahçeli panikde,ülkücüler için yeni bir döneme hazır olun ülkücülerin meclisdeki gücü an itiberi ile IYI+MHP
bahçeliye gün doğdu, eline fırsat geçti. konuşur da konuşur, atar da atar artık. işe yaramaz lafların 1000 i bir para.
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