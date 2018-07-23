Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Toplantının ardından açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, 'Akşener'i ilk kongrede yeniden aday göstereceğiz. Büyük kongre ağustos ayında yapılacaktır' dedi. Çıray, Bahçeli'nin açıklamaları için, 'Sayın Bahçeli, demokrasi konusunda en son konuşacak adamdır. Aralarında büyük fark vardır, birisi kongreden korkar, birisi kendi kongreyi çağırır' dedi.
"TEK ADAY OLACAK"
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk ise, "Genel Başkanımız, parti tüzüğünün kendisine verdiği yetki doğrultusunda bir genel kurul kararı almıştır. Bu genel kuruldan daha da güçlenerek çıkacak bir İYİ Parti var." dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin olağanüstü kurultayında genel başkanlığa aday olmayacağını bildirmesinin ardından, İYİ Parti milletvekilleri, parti genel merkezinde bir araya geldi.
Koncuk, toplantıya gelişinde gazetecilerin, partinin kurultay kararı almasına ilişkin sorusuna, "Hayırlı olsun. Bir sıkıntı yok. Genel Başkanımız tek aday olacak bu genel kurulda ve yolumuza devam edeceğiz." karşılığını verdi.
Akşener'in istifa ettiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Koncuk, "Hayır istifa yok. Aldığımız, genel kurul kararıdır." ifadesini kullandı.
Afyonkarahisar'da yapılan 1. Çalıştay'da partinin geçmişte yaşadıklarını değerlendirdiklerini anımsatan Koncuk, "Son derece olumlu bir çalıştay geçti aslında. Aslında Genel Başkanımız, Türkiye'de tüm siyasi liderlere son derece yiğitçe bir mesaj da vermiştir. Koltuğuna yapışıp kalan siyasi liderle Türkiye'nin bir yere varamayacağını biliyoruz. Parti içerisinde yaşanan her şeyi üstlenen bir cesur genel başkan var." diye konuştu.
Çalıştayda sert tartışmaların yaşanıp yaşanmadığı sorulan Koncuk, "Çok sert tartışmalar yok. Normal demokrasi içinde bir tartışma elbette olur." değerlendirmesini yaptı.
"Kamptan ayrılmak isteyen Akşener’in aracının önüne kendini atan partililer olduğu" yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Koncuk, "Genel Başkanımız, parti tüzüğünün kendisine verdiği yetki doğrultusunda bir genel kurul kararı almıştır. Bu genel kuruldan daha da güçlenerek çıkacak bir İYİ Parti var. Aslında bunu konuşmamız lazım. Bu siyaseten ahlaki bir duruştur ve örnek bir duruştur. İYİ Parti'de sıkıntı yok, yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz, kimsenin bir şüphesi olmasın." açıklamasında bulundu.
İsmail Koncuk, "Kurultay için öngörülen bir tarih var mı?" sorusunu, Ağustos ortasında yapılabileceği şeklinde yanıtladı.
BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA
MHP lideri Devlet Bahçeli, ise İYİ Parti'nin kongre kararı için, 'Hanımefendi Twitter üzerinden bir açıklama yaparak aday olmayacağını ilan etmiş bulunuyor. Bu durumda Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar' dedi.
NE OLMUŞTU?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar Kampı’nda seçim değerlendirmesi ve milletvekili listelerinden rahatsız olanların tepkilerinin ardından önce istifa kararı almış, kurmaylarının ikna çabaları üzerine istifadan vazgeçerek olağanüstü kurultay kararı almıştı. Akşener, kurultayda ise aday olmayacağını duyurmuştu.
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