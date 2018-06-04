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Meral Akşener: 'TİKA'yı kapatacağım' demedim

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2018 18:31 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nı (TİKA) kapatacağı yönünde bir ifadesinin olmadığını belirterek, "Ben 'TİKA'yı kapatacağım' demedim.

Meral Akşener: 'TİKA'yı kapatacağım' demedim

Erhan GÖĞEM- Nursima KESKİN/KIRIKKALE, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nı (TİKA) kapatacağı yönünde bir ifadesinin olmadığını belirterek, "Ben 'TİKA'yı kapatacağım' demedim. TİKA yılda 4 milyar dolar harcıyor, senin, sizin paranızdan. Elbette soracağım ağalara; Bu 4 milyar dolar yıllığı nereye harcadın kardeşim?" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde partililere seslendi. Seçim vaatlerini sıralayan Meral Akşener, "Biz şu iddia ile geliyoruz; önce demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğünü egemen kılacağız, adaleti sağlayacağız. İnsanların rahat nefes almasını sağlayacağız ve 5 yıl içinde Türkiye'nin gıda ithal eden bir ülkeden tarım ürünleri ihraç eden bir ülke haline gelmesini sağlayacağız. Gençlerimize ya iş bulacağız ya onlara iş sağlayacağız ve işi buluncaya kadar her gencimize 500 liralık 'vatandaşlık maaşı' vereceğiz. Onlar da diyor ki 'Nereden bulacağız'? Ben de diyorum ki 'lüks araçlardan, onlara ödenen kiralardan, bakan, bakan yardımcılarının karısının, kızının, damadının bindiği araçlardan hepsini indireceğim'. Polislere 3600 ek göstergeyi sağlamayı bana nasip edecek inşallah. Kredi kartı borçları var. Bunları bir defaya mahsus sileceğiz ve vatandaşımıza rahat nefes aldıracağız. Bunları yaparken en önemli mücadelemiz israfla mücadele olacak. Türkiye bir israf cenneti. İtibarı saltanatla ölçenler itibarın kalple, yürekle olduğunu unutanlara, israfın ortadan nasıl kaldırıldığını Allah'ın izniyle göstereceğiz" dedi.
'BİR YÜZÜKLE YOLA ÇIKANLARIN GEMİCİK FİLOLARI VAR'
Mitinglerde vatandaşların cebinde ne kadar parası olduğunu sorduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından eleştirildiğini söyleyen Meral Akşener şöyle konuştu:
"Sayın Erdoğan diyor ki 'Millete para soruyor. Sana ne milletin cebindeki paradan. Kendi cebindeki parana bak'. Hadi oradan be. Bir siyasetçinin, devlet adamının görevi; vatandaşının ne yediğini ne içtiğini, cebinde ne kadar para olduğunu bilmek ve onu artırmaktır. Kendi cebine bakmak değil."
'TİKA’YI KAPATACAĞIM DEMEDİM'
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nı (TİKA) kapatacağını söylemediğini vurgulayan Meral Akşener şöyle devam etti:
"Sayın Başbakana kadar yalan söylemek nasıl oluyor anlamadım. Ben TİKA'yı kapatacakmışım, bununla ilgili bana çemkiriyor. Ben 'TİKA'yı kapatacağım' demedim; ben 'TRT'yi satacağım, YÖK'ü kapatacağım' dedim. Ben, 'TİKA'sından AFAD'ına, bu çiftlik haline gelmiş kurumların neyi nereye harcadığına bakacağım' dedim. TİKA yılda 4 milyar dolar harcıyor senin, sizin paranızdan. Elbette soracağım ağalara; 'Bu 4 milyar dolar yıllığı nereye harcadın kardeşim?' Onun için korktular, iftira atıyorlar ve yalan söylüyorlar. Gençlerimize iş imkanı yaratacağım. Öğretmenlerin hepsini kadrolu öğretmen haline getireceğim. Devlet memuriyetinde liyakati esas alıp, hakkı olanın herhangi bir yerden torpil getirmeden hakkını aldığı bir sistem kuracağım. Sorular çalındı bu ülkede. Hani FETÖ ile mücadele ediliyor ya her şeyi konuşuyorlar. Huzurunuzda ilan ediyorum; KPSS'ye girip hakkı yenilmiş çocukların haklarını iade edeceğim."

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Meral Akşener: 'TİKA'yı kapatacağım' demedimMeral Akşener: 'TİKA'yı kapatacağım' demedimMeral Akşener: 'TİKA'yı kapatacağım' demedimMeral Akşener: 'TİKA'yı kapatacağım' demedim

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