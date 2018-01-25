Meral Akşener'den flaş Suriye çıkışı: Derhal Esad ile görüşmelere başlayın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hükümete sert sözlerle yüklendi. Kişisel sosyal meyda hesabından paylaşımlarda bulunan Akşener Türkiye'nin Suriye politikasının iflas ettiğini belirterek 'Derhal Esad ile görüşmelere başlayın. Suriye ile ilgili olarak dış politikanın gerektirdiği hamleleri yapın. Dış politikayı iç politikanın, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin malzemesi haline getirmeyin. ifadelerini kullandı.

İşte Akşener'in o paylaşımlar;

Cumhuriyet Bayramı’nda, 29 Ekim’de, sembolik değeri olan bir günde peşmerge davulla zurnayla, silahlarıyla geçti. Yedikleri lahmacunların parasını kaymakamlar ödedi. Sen talimat verdin onlar ödedi. Biz mi getirdik? Bugün bu harekatı yapmak zorunda kalmamızın sebebi sizsiniz.

'AZ KONUŞACAKSIN'

Ülke yönetimi ciddi iştir. Bir operasyon yapıyorsan her türlü imkanı seferber edeceksin ve az konuşacaksın. Bir yanda harekat devam ederken öte yandan diplomasinin imkanlarını kullanacaksın. Parantez kapattık dediğin cumhuriyetin ilk yıllarına bakıp neler yapılmış örnek alacaksın.