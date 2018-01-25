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Meral Akşener'den flaş Suriye çıkışı: Derhal Esad ile görüşmelere başlayın

POLİTİKA HABERLERİ | 25.01.2018 16:43 | Son Güncelleme 2 saat önce

Hükümetin Suriye politikalarını çok sert sözlerle eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'Suriye politikamız iflas etmiştir. Rusya veya ABD üzerinden temaslarla bu olmaz. Derhal Esad ile görüşmelere başlayın.' ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den flaş Suriye çıkışı: Derhal Esad ile görüşmelere başlayın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hükümete sert sözlerle yüklendi. Kişisel sosyal meyda hesabından paylaşımlarda bulunan Akşener Türkiye'nin Suriye politikasının iflas ettiğini belirterek 'Derhal Esad ile görüşmelere başlayın. Suriye ile ilgili olarak dış politikanın gerektirdiği hamleleri yapın. Dış politikayı iç politikanın, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin malzemesi haline getirmeyin. ifadelerini kullandı.

İşte Akşener'in o paylaşımlar;

Cumhuriyet Bayramı’nda, 29 Ekim’de, sembolik değeri olan bir günde peşmerge davulla zurnayla, silahlarıyla geçti. Yedikleri lahmacunların parasını kaymakamlar ödedi. Sen talimat verdin onlar ödedi. Biz mi getirdik? Bugün bu harekatı yapmak zorunda kalmamızın sebebi sizsiniz.

'AZ KONUŞACAKSIN'

Ülke yönetimi ciddi iştir. Bir operasyon yapıyorsan her türlü imkanı seferber edeceksin ve az konuşacaksın. Bir yanda harekat devam ederken öte yandan diplomasinin imkanlarını kullanacaksın. Parantez kapattık dediğin cumhuriyetin ilk yıllarına bakıp neler yapılmış örnek alacaksın.

'TÜRK MİLLETİ HESABINI SORACAKTIR'

Bu kadar izansızlık, bu kadar vizyonsuzluk ve bu kadar ciddiyetsizlik Türkiye gibi jeopolitiği çok hassas bir ülkede olamaz, olmamalıdır. İnanıyorum ki Türk milleti sandıkta bunun hesabını soracaktır.

'ESAD İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLAYIN'

Suriye politikamız iflas etmiştir. Rusya veya ABD üzerinden temaslarla bu olmaz. Derhal Esad ile görüşmelere başlayın. Suriye ile ilgili olarak dış politikanın gerektirdiği hamleleri yapın. Dış politikayı iç politikanın, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin malzemesi haline getirmeyin.

AFRİN HAREKATINA TAM DESTEK

Afrin harekatının arkasındayız. Kahraman Mehmetçiğimizin, şanlı ordumuzun arkasındayız. Uyarılarımızı da yapmaya devam edeceğiz, çünkü biz devlet yönetimini biliriz. İYİ Parti devletini seven ciddi ve ehil insanlardan oluşur.

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Rusya ABD Esad Suriye Meral Akşener Afrin İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 71 yorum
Dış kapının Dış mandalı sen kimsin artis Sen gitte Vatanhainliği için yarışan İYİTrollerine akıl ver
@palermo544 peki densiz adam sen kimsin. Herkesi helede İYİ partilileri vatan hainliğiyle itham ediyorsun. Bu ne kafadır bu ne usluptur. Önüne gelene hakaretler yağdırıyorsun. MAAŞLI KARA TROL KİMİN VATANSEVER KİMİN VATAN HAİNİ OLDUĞUNU YAKINDA GÖRECEKSİN. SEN ÖNCE TERBİYELİ OLMAYI ÖĞREN. SEN İYİKİ AKP LİSİN. BU AĞIZ SİZE YAKIŞIYOR ZİRA. ( GERÇİ ÖNCELERİ MHP LİYİM DİYORDUN YA NEYSE ) SENİN AŞAĞILAMAYA ÇALIŞTIĞIN MERAL AKŞENER BAKAN İKEN PKK YI BİTME NOKTASINA GETİRMİŞTİ. BİLMİYORSUN TABİ
@palermo544 SİZİN GİBİ CEHENNEMİN ORTA YERİ DEĞİL HAKLISIN ...
@mazag01 ne bok olduğunuzu görüyoruz . KÖR DEĞİLİZ! Maaşşlı Trol diyerek İFTİRACI OLDUN Yetmezmiş gibi birfe YALAN Söylüyorsun _Kavurmacı meselesinden dolayı AKparti üyeliğinden istifa etmiştim Bütün seçimlerde MHP ye OY vereceğim. Sadece Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Reis e ___ DEMİŞTİM Sahtekarlıkla yol almaya çalışırsan İşte Böyle ilk adımda Çaklırısın yahutta biri gelir ÇAKAR BÖYLE
@palermo544 iyi partıliler batan haini
@palermo544 sahtekarlığı kimin yaptığı ortada. kendin yazdın MHP liydim diye. Reise oy vererek akp nin politikasına iştirak ediyorsun. . o bok kelimeside ağzına pek yakışıyor. MHP li adam böyle pislikler yapmaz. MHP lileri zan altında bırakma.
Ne biliyon da ne konuşuyon ya....
@prens571968 hadi lan soytarı memleket ne hale geldi görmüyormusun .Akşener konuşmayacakta kim konuşacak.
@prens571968 tek mantıklı siyasetçi sen varsın Meral Hanım.2019 da oyumuz sana gelecek ailecek inşallah.tabi bir bahane ile seçimlere sokmayabilirler İyi Partiyi.çok korkuyorlar ve bunlardan herşey beklenir.hayırlısı bakalım...
iyi partiye oy vermeyi düşünen ler bu kadın ancak fötö agzıyla hdp agzıyla ve batıların agzıyla konuşuyor bu kadından ne başbakan ne c.başkanı olur olsa olsa ancak kocasını azarlayan bir fötü romanı kurgu filimi olur.
@selcukhan71 FETÖ AĞZIYLA KİMLER KONUŞTI YAA. ALDANDIM DEMEK TEMİZE Mİ ÇIKARIYOR ACABA.
1 sene kaldı seçimlere, çok biliyorsan alırsın seçimleri kendin görüşürsün.
koca azarlamak değil devlet yönetmek sen işine bak
Türk Milletinin Umudu.
seni kale alan yok boş boş konuşma liderimiz ne yapacağını cok iyi bilir kimsenin aklına ihtiyacımız yokkk
doğru söylemiş!
GÜNDEMDE KALMAK İÇİN KONUŞMA
Off bir sus lütfen çoluk çocuk karışmasın
esatla görüşün diyenin bu halkın gözünde itibarı sıfırdır.sandıkta göreceksin meral
bu kadın ne saçmalıyo biri açıklasın
twit lerinden tutarsızlığı belli. de...bu hatuna çok değişik fiş sokup çıkariyorlarki her işlemde n sonra fikride değişiyor....Tutarlı olması gerekmezmi...
OLUR PAŞA EMRİN OLUR ..
o işi de sen hallediver bir zahmet kendini kuru fasulye gibi nimetten sayıyor...
AAAAA neden bunu düşünememişler ooooooooooo çok zekisin Meral AKŞENER Hanım bravooo alkış alkış alkış
Doğru..Madem hükümet PKK/PYD/KCK/DAEŞ/YPG yi terörist ilan ediyor(haklıdır da) tabi bir de 20.000 kişilik ÖSO dediğiniz kuvvetlerle de kalkıp 50 milyonluk ülkeyi yönetecek haliniz olmayacağına göre o zaman o zaman oturacaksınız meşru hükümetle konuşacaksınız.
Partiyle alakalı değilim ama söyledikleri son derece doğru.Bunu iktidar da biliyor.Afrin'i kurtardık orada kaç ay kalacağız,kim koruyacak oraları,Syriyelileri yerleştirsek onları kim koruyacak ? Mehmetçiği orada ne ABD,ne Rusya ve ne de İran barındırır !
ÜLKE ARAPSEVERLERDEN VE YALANCI NEDYADAN KURTULSA 5 DAKİKADA HER ŞEY DÜZELECEK .AKŞENER TÜRKİYENİN GERÇEK UMUDUDUR.
@bizedogrugerekli_2017 he yav he beş dakkada sen kendini düzelt sonra ülkeyi düzeltirsiniz
Burda çok yanılmış esad şuan putinin yanına bile yaklaştırılmayıp anca uzaktan bakabiliyor suriye diğe bir yer kalmamışki girdiğimiz yerde rusya vardı suriye nin yarısı rusyanın yarısı abd nin artık esad korkuluktan başka bir şey değil o ülkede kendi kendini bitirdi ...
çağımızın tomris hatunu gelecek, kutuplaşma bitecek, ayrışma son bulacak, herşey çok güzel olacak, hayat bayram olacak, laylaylom olacak, herkes coşacak... yorumlardaki fitne papağanları sayesinde iyi partiden tiksindi millet. oy verecek olan varsa bile zaten bunlar yüzünden vazgeçti.
Ulan gerizekali her aksener haberine ayni yorumu yapip durma papagan
neyin kafasını yaşiyorsunuz siz ya.TC zaten gerekeni yapıyor,TSK koydumu oturtuyor.7 düvele rest çekilmiş.vıdı vıdıyla olmuyo bu işler.
Bacı haklısında Zaten pkknın kaynağı suriye değilmiydi suriye ve abd nin eseri değilmi pkk ????
en ıyısını soylemiş
Teyzemmm sen örgünü ör bırak bu devlet işlerini bilen yapsın
amerikanın teröre verdiği desteği hiç dile getirdinmi fetöcü. kime hizmet ettiğin ortada
@stoop_me SEN O KADAR FETOŞÇUYU KİMİN BESLEDİĞİNİ SÖYLE ÖNCE .
fetöş ten ne haber maral. günleri sayılı galiba şimdi de bu talimatı mı aldın
akape liler de zerre beyin yok. yazıyı okumadan direk hakaret ediyorlar. önce okuyun ne demiş. kadının dediğinde tek bir yanlışlık yok. ama bunların reislerine tapması yüzünden siyaha beyaz diyorlar.
@selcuk_kk Söylemin içeriği kadar zamanlaması ve söyleniş tarzı da önemlidir. Amaç destek olmak değil dikkat dağıtmak. Operasyon sonrasında ABD'nin Türkiye'yi sıkıştırıp yeni planını devreye sokmaya çalıştığı anda sus pus oturanlar bir anda bülbül kesiliyor hiç dikkat ettiniz mi?
Sana y vermicem ama hak veriyorum sayın Akşener.
sana neyi soracazda konuşuyorsun? bırak git bu işleri sayın bayan
meral akşenere fetocü meral diye yazan akp liler..yanlış anlamayın meral akşeneri desteklediğim falan yok..ama birine iftira atarken iyi düşünün.hepiniz hızlı müslümasınız gıybetin ne demek olduğunu herkesten daha iyi bilirsiniz..meral akşenerin feto ile çekilmiş kaç tane resmi var,hakkında açılmış kaç dava var..siz önce kendi patronlarınıza bakın..boy boy resimler çektirip "hocam ne olursun gel" diye beynatı kimler verdi vakti ile...
@sinekyedili onlara göre onlardan olmayan herkes Fetöcü ve pkk lı. Buldular işin kolayını milleti bölüyorlar
dün cnn de perinçek te aynı zırvaları yapıyodu farkınız yok ondan ve chpkk dan
ya bu motoru kim dinliyor ben anlamıyorum bir sinek vızıltısı var ortalıkta vız vız geziyor
realite..........
Yav he he. Kim takar seni.
yav kendini kuru fasulye gibi nimetten saymaktan vazgeç sen hele bir seçime gir milli ol ondan sonra boyunca Karış...
..Evet doğru söyledin..Az konuşacaksın...sen de çok konuşuyorsun....gereksiz yere...geriyorsun milleti...diz boyu lüzumsuzluk kokuyorsun...
Sana lider diyip oy verecek olanların yerine koymaya çalıştım kensçdimi ama ne yaptımsa olmuyo sana oy vermenin hiçbir akıllı tarafı yok maalesef ..En azından ne kadar oy aldığına bakarak ülkede ne kadar kişinin ülkenin hayrına hareket edemiceğini görmüş oluruz ..
Boş konuşuyorsun be kadın... Sen ne anlarsın devlet işlerinden..
en büyük başkan meral başkan,suriye politikaları zaten hiç bir zaman doğru olmamıştı,sınırlarındaki ülkeyi karıştırırsan o zaten bize terör , kan, gözyaşı olarak en sonundada göç olarak dönüyor ,bunu canlı olarak hala yaşıyoruz
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