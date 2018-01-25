Meral Akşener'den flaş Suriye çıkışı: Derhal Esad ile görüşmelere başlayın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hükümete sert sözlerle yüklendi. Kişisel sosyal meyda hesabından paylaşımlarda bulunan Akşener Türkiye'nin Suriye politikasının iflas ettiğini belirterek 'Derhal Esad ile görüşmelere başlayın. Suriye ile ilgili olarak dış politikanın gerektirdiği hamleleri yapın. Dış politikayı iç politikanın, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin malzemesi haline getirmeyin. ifadelerini kullandı.
İşte Akşener'in o paylaşımlar;
Cumhuriyet Bayramı’nda, 29 Ekim’de, sembolik değeri olan bir günde peşmerge davulla zurnayla, silahlarıyla geçti. Yedikleri lahmacunların parasını kaymakamlar ödedi. Sen talimat verdin onlar ödedi. Biz mi getirdik? Bugün bu harekatı yapmak zorunda kalmamızın sebebi sizsiniz.
'AZ KONUŞACAKSIN'
Ülke yönetimi ciddi iştir. Bir operasyon yapıyorsan her türlü imkanı seferber edeceksin ve az konuşacaksın. Bir yanda harekat devam ederken öte yandan diplomasinin imkanlarını kullanacaksın. Parantez kapattık dediğin cumhuriyetin ilk yıllarına bakıp neler yapılmış örnek alacaksın.
'TÜRK MİLLETİ HESABINI SORACAKTIR'
Bu kadar izansızlık, bu kadar vizyonsuzluk ve bu kadar ciddiyetsizlik Türkiye gibi jeopolitiği çok hassas bir ülkede olamaz, olmamalıdır. İnanıyorum ki Türk milleti sandıkta bunun hesabını soracaktır.
'ESAD İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLAYIN'
Suriye politikamız iflas etmiştir. Rusya veya ABD üzerinden temaslarla bu olmaz. Derhal Esad ile görüşmelere başlayın. Suriye ile ilgili olarak dış politikanın gerektirdiği hamleleri yapın. Dış politikayı iç politikanın, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin malzemesi haline getirmeyin.
AFRİN HAREKATINA TAM DESTEK
Afrin harekatının arkasındayız. Kahraman Mehmetçiğimizin, şanlı ordumuzun arkasındayız. Uyarılarımızı da yapmaya devam edeceğiz, çünkü biz devlet yönetimini biliriz. İYİ Parti devletini seven ciddi ve ehil insanlardan oluşur.
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