MHP'den 'Kürt seçmen' tepkisi: 'HDP bile Hasip Kaplan'ı kınıyor'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Milli mutabakat arayışının ürünü olan cumhur ittifakına zarar vermek için 'Kürt seçmeni' kavramı üzerinden siyaset algısı yaratmak, hakikatte MHP düşmanlığının bir başka kripto versiyonudur." ifadelerini kullandı. Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, kuvvetli bir vatandaşlık tanımına dayanan "milli devlet" olgusunun önemine dikkati çekerek, MHP çatısı altında her inançtan, her etnik kökenden Türk vatandaşının dayanışma ve ahenk içinde bulunduğunu bildirdi.

Milli bütünlüğün devamının MHP için son derece hassas bir konu olduğuna işaret eden Yalçın, seçim ittifakı konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sergilediği tavırdan ve çerçevesini çizdiği cumhur ittifakının başarısından rahatsız olan çevrelerin, demokrasi gemisini çok tehlikeli sulara sürükleme çabasına girdiklerini belirtti. Bu çevrelerin MHP'nin siyasette oynadığı yapıcı rolü etkisizleştirmek için Türk milletinin en hassas sinir uçlarına dokunmaktan çekinmediklerinin altını çizen Yalçın, "Bahse konu çevrelerce 2019 seçimleri üzerinde sürdürülen tartışmalarda, maksatlı bir ayrımcılıkla 'Kürt seçmen' tabiri kullanılmakta ve 2019 seçimlerinde bu oyların belirleyici olacağı öne sürülmektedir. Milli mutabakat arayışının ürünü olan cumhur ittifakına zarar vermek için 'Kürt seçmeni' kavramı üzerinden siyaset algısı yaratmak, hakikatte MHP düşmanlığının bir başka kripto versiyonudur." açıklamasında bulundu.