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MHP'li Akçay mazbatasını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2018 19:06 | Son Güncelleme

MANİSA'da 24 Haziran'daki seçimlerde MHP'den bir dönem daha milletvekili seçilen Erkan Akçay, törenle mazbatasını aldı.

MHP'li Akçay mazbatasını aldı

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da 24 Haziran'daki seçimlerde MHP'den bir dönem daha milletvekili seçilen Erkan Akçay, törenle mazbatasını aldı.
Manisa Adliyesi Konferans Salonu'nda Milletvekili Erkan Akçay'a mazbatasını vermek için tören düzenlendi. Mazbata törenine MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve partililer de katıldı. Milletvekili Akçay'a mazbatasını Manisa İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ramazan Uçak ve İl Seçim Kurulu Üyesi, Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu verdi.
Mazbatasını aldıktan sonra konuşan Milletvekili Erkan Akçay, "24 Haziran'da Türkiye çok başarılı, güvenli ve dünyaya örnek bir seçim gerçekleştirdi. 24 Haziran öncesi Türkiye'ye gelen yabancı heyetlere Türkiye'nin seçim tecrübesi bakımından dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olduğunu ifade etmiştim. Hem katılım oranının yüksekliği hem seçim güvenliği, sağ salim huzur içerisinde, demokrasinin amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilen seçimler Avrupa'ya örnek olmuştur" dedi.
Milletvekilliği tecrübesini 5 Temmuz günü TBMM'de yapılacak yeminin ardından yeni yasama dönemine taşıyacağını vurgulayan Akçay, Manisa'nın sorunlarına çözüm noktasında her zaman meclis kürsüsünde olacağını kaydetti. Konuşmasının ardından Akçay, mazbata törenine katılan partililer ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

MHP'li Akçay mazbatasını aldıMHP'li Akçay mazbatasını aldıMHP'li Akçay mazbatasını aldıMHP'li Akçay mazbatasını aldı

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