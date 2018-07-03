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MHP'li Taşlıçay: Çocuk istismarının çözümü için ne gerekiyorsa varız

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2018 12:23 | Son Güncelleme

MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay çocuk istismarında bulunanlara ilişkin gerekli cezaların verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu sorunun kökten çözülmesi ve Türkiye'nin artık çocuk istismarıyla gündeme gelmemesi için ne gerekiyorsa hepsine varız" dedi.

MHP'li Taşlıçay: Çocuk istismarının çözümü için ne gerekiyorsa varız

Nursima KESKİN- Gökhan CEYLAN/ANKARA , (DHA)- MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay çocuk istismarında bulunanlara ilişkin gerekli cezaların verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu sorunun kökten çözülmesi ve Türkiye'nin artık çocuk istismarıyla gündeme gelmemesi için ne gerekiyorsa hepsine varız" dedi.
MHP'den Ankara milletvekili olarak seçilen Nevin Taşlıçay Meclis’te kaydını yaptırdı. Taşlıçay kayıt sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Çocuk istismarına ilişkin 'idam mı hadım mı' diye sorulması üzerine Nevin Taşlıçay şöyle dedi:
"3 çocuk annesi bir kadın olarak bu konuda genel başkanımız gerekli açıklamaları yaptı. MHP olarak sadece sorunu dillendiren değil çözüm noktasında da önerileri olan önce ülkem ve milletim anlayışının bir temsilcisi olarak bu konunun sıkı takipçisi olacağımdan şüpheniz olmasın. Bununla ilgili yasal düzenlemeler var zaten. Gerekli çalışmalar da yapılıyor bildiğim kadarıyla. Belki idamın bile hafif kalacağını ifade etti genel başkanımız. Bu sorunun kökten çözülmesi ve Türkiye’nin artık çocuk istismarıyla gündeme gelmemesi için ne gerekiyorsa hepsine varız."

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MHP'li Taşlıçay: Çocuk istismarının çözümü için ne gerekiyorsa varız

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