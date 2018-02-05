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Muharrem İnce'den olay sözler: Delegeleri kandırdılar

POLİTİKA HABERLERİ | 05.02.2018 22:18 | Son Güncelleme

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında soruları yanıtladı.

Milletvekili Muharrem İnce'nin konuşmasından satırbaşları:

Bu yarış bitmedi. Pek çok haksızlık yapıldı. Kurultaydan sonra sayın genelbaşkanın yanına çıkıp 1 saat önce rakibimdiniz şimdi başkanımsınız emredin yapayım dedim. Gördüm ki olmuyor.

Türkiye'de demokrasi istiyoruz biz. CHP'de demokrasi istemeyecek miyiz? Nasıl bir Türkiye istiyorsak öyle bir CHP istiyoruz. Ben kimseye hakkımı yedirmem. AKP'ye de yedirmem CHP'ye de yedirmem. AKP'ye karşı mücadele ederken ne güzel hakkımızı savunuyorsun CHP'ye karşı mücadele ederken işleri karıştırıyorsun. Böyle bir şey yok. Biz kendimizi MHP'ye AKP'ye göre mi tanımlayacağız, yoksa çağdaş partilere göre mi? Geçmişimize göre bakarsak Avrupa'daki çağdaş partilere bakarsak biz sınıfta kaldık.

'BEN İÇERİ GİRERKEN ANONS YAPMADILAR'

Sayın genel başkandan randevu aldım parti meclisi öncesi. Dosya önümde bunu size bırakayım dedim. Divana bırakırsın dedi. Tehditler savuruyor genel başkan yardımcılarım bunu engelleyin ben aday olmak istiyorum, yarışmak istiyorum, size de başarılar diliyorum dedim. Bunlardan bilgisi olmadığını söyledi daha sonra bilgisi olduğunu gördük. Kurultay salonuna geliyoruz. Bir stant yapılmış güvenlik görevlilerini koymuşlar standın başına buraya seni sokmayacaklar, genel başkan yürüyecek orada. Arkadaşlara kava gürültü olmasın dedim. Genel başkan da beni bir takım güçler kavga çıkarabilir diye beni uyarmıştı. Stantın önüne geldim. 20 güvenlik görevlisi. ' Buraya giremezsin' dediler. Tersten girin dedim. Tersten girerseniz anlayamazlar, gerginlik olmaz dedim. Normal giriş alanından girmedim tersten girdim. Ben içeriye girerken anons yapmadılar. Trübünler beni alkışlıyordu. Ses duyulmasın diye Kılıçdaroğlu'nun müziğini son ses çaldılar.

Sayın genel başkan kurultayı açış konuşması yapar, yaptı. Divan oluştuğunda genel başkanlık biter. Bir feleaket olsa genel başkan divan başkanı olur. Sayın Kılıçdaroğlu'nu tekrar konuşmaya çağırdı, bu tüzüğe aykırı. Açılış konuşması yaptı, bitti. Genel başkanı konuşturdun, bir aday daha var burada onu da konuştur. Hayatımda gördüğüm en kötü divan başkanı.

'Bana genel Başkan Adayı Muharrem İnce' dedi, buyrun dedim, konuşma yaptım. Birazdan bir anons 49 imza hem Kılıçdaroğlu'na hem de bana verilmiş. Bu 49 imzanın kim olduğunu biliyor musunuz? Ben bilmyorum, siz bilmiyorsunuz, Türkiye bilmiyor. Açıklayın. Delegeleri kandırdılar.

'JEST DEĞİL TAM TERSİ HAKARET'

Kılıçdaroğlu'nun 49 oyu bana vermesi jest değil tam tersi hakaret. Kılıçdaroğlu'nun bana lütufta bulunmaya hakkı yok. Ben gidip mahkemelere gidip partimi şikayet edecek halim yok. 49 delege benden silinsin İnce'ye yazılsın. Oradan bir delege derki bir dakika ben sana oy verdim ona vermedim. Bir hakaret yapıyorlar, 2 bu 49 kişiye sorulmadı. 3 en az 15-20 kişi kimseye imza vermemiş.

Emin olun bu partinin delegelerine o kadar güveniyorum ki, oradan 100 kişi çıkar Kılıçdaroğlu'na vermiştim imzayı vazgeçtim, İnce'ye veriyorum der. Divan Başkanı beni davet ederken, 5 dakikalık konuşamınızı yapın mı dedi. Genel başkan adayı mı dedi? Genel başakn adayı dedi. Faaliyet raporu üzerine 5 dakika konuşmak için davet etmedi.

"AMAÇ ALGI YÖNETİMİ, KÜÇÜK DÜŞÜRMEKTİ"

Beni aday olarak çağırdı, adaydım. 49 kişinin kim olduğunu bilmiyoruz, bunu bilmem lazım, divanın da bilmesi lazım. Amaç algı yöneyimi, küçük düşürmekti. Tekin Bingöl başrolde, herkes biliyor ne olduğunu. Önemli olan şu imza buldu mu bulamadı mı? 447 oyu kim aldı? 300 kişi sayın genel başkana imza vermiş ama oy vermemiş. Kendi partisinden imza alıyor ama oy alamıyor. Bir kaç türlü baskı oldu. Kendini genel merkezde pazarlamak isteyenler, hepsi de kazık yedi. Genel başkan sonunda hangi noktaya düştü, kendi partisinin delegesindne imza alıp oyunu alamayan konumuna düştü.

"MUTLU BİR AZINLIK PARTİYİ ELE GEÇİRDİ"

Bir parti meclisi kurultaydan sonra en üst organdır. MYK'sı ise bakanlar kuruludur, o yürütür. Parti meclisi üyesi benim de üstümde. Belediye başkan yardımcısı parti meclisi üyesi orada. Sakarya'da il başkanlığı yarışı yapıldı. Bir aday kazandı bir aday kaybetti. Kaybedeni parti meclisi üyeliğine aldı neden kazanan beni desteklediği için. Partinin genel sekreteri parti meclisi listesinde yok. CHP tarihinde böyle bir olay olmuş mu? Partide müdür maaş alıyor partiden. Belediye başkanının danışmanı partiden maaş alıyor. Parti mutlu bir azınlık ele geçirdi. Bakırköy'ü Sarıyer'i bunları aldımı? Ordu'da ne oluyor haberi yok. 120 imzayı buldu bulamadı tartışması var, ya ben 120 oy alsaydım bu şüpheleriniz doğru olurdu. Senin imza bulup bulamama sıkıntın varmış. Ben 447 oy aldım bu kişinin oy bulamama sıkıntısı varsa bunun nedeni baskıcı yönetimdir. Bugün beni 5 ilden aradılar. Sana oy vermedik, çok pişmanız, sana yapılanı gördük. Memlekete gidince yalan söyledik Muharrem İnce'ye verdik dedik sakladık. Canan Kaftancıoğlu benim rakibim değil, ben onunla yarışmadım. Partililerim seçtiğine göre doğrudur. Kılıçdaroğlu'nu seçtilerse doğrudur, Kaftancıoğlu'nu seçtilerse doğrudur.

"MUSTAFA KEMAL'İN YOLDAŞI OLACAK KADAR BÜYÜMEDİM"

Ben Mustafa Kemal'in yoldaşı olacak kadar büyümedim. Kılıçdaroğlu ile kurultayın ardından bir telefon görüşmesi yapmadım. Ben 2014'de sustuğum gibi susmayacağım. Bir insana 120 imzayı buldu bulamadı tartışması yapıyorsun o insan 447 oy alıyor. Son sözü millet söyler. Millete gideceğiz. Millet değişim diyor da sen diretiyorsan millette sana kızar. Millet sana değiştir diyor 8 kere oldu olmuyor olmuyor. Neden değiştirmiyorsun? 9'uncuda bir ışık mı gördün? 790 oy da Muharrem İnce'ye tepki olarak mı Kılıçdaroğlu'na verildi? 447 oy değişime inanan milletindir. Partinin sorunu bu, bir hedefe kilitlenme yok, takibini yapan yok, sonuç alma yok. CHP'nin ilçe yöneticisi Afrin'de şehit oluyor, birileri bize çıkıp PKK'lı diyebiliyor. CHP Kürtler ile yan yana gelmekten korkuyor, Alevilerin hakkını savunamıyor, elalem ne der diyor. Alevilerin haksızlığa uğradığını düşünüyorum. 'Ben Aleviyim yanlış anlaşılır' olmaz bu. Kürtler doğru söylüyor olamaz mı? Hayır deseydi referandumdan da hayır çıkardı. Daha iyi çalışırdı HDP. Parti HDP' ile yan yana görünmekten korktu. Çekindi. Bahçeli, Erdoğan doğru söylüyor olamaz mı. Bir gün bakarsın doğru söylüyor.

"BİZ TOPLUMUN VİCDANI OLAMIYORUZ"

"Bunlara muhatap olmak beni üzüyor. FETÖ ile AK Parti birlikte Türkiye'ye ihanet etti. FETÖ AKP'ye ihanet edince kardeş kavgası başladı. AKP milletvekilinin ziyaretine gittim. Açıklama yaptı ilk ve tek ziyaretçim Muharrem İnceydi. Alevileri savunursam olmaz, AKP miletvekili bana ne ben böyle diyemem. AKP milletvekiline haksızlık yapılırsa AKP miletvekilini savunurum. Biz toplumun vicdanı olamıyoruz. 8 yıldır genel başkan olamadı. Anlatım biçimi ile bir sıkıntı var. Halkı ikna edilmesi gereken olarak görüyoruz, o değil. Yüzde 10 seçim barajı kalksın diyorsun kendi partinde baraj var. Bir şeyi yaparken önce kendinize bakacaksınız. Sana 2 maaş vereceğiz, sana kadro vereceğiz diyerek o oyu alamazsınız. Ben genel başkan olduğum da ki olacağım ben sokakta oldum, gönüllerde oldum, parti tabanında oldum. Benim 3 önerim var. Cumhurbaşkanı adayımızı üyeler seçsin, bu imza rezaletine son verelim, genel başkan olan kişi 2 seçimde tek parti olamazsa istifa etsin.

Beni birkaç kişi aradı beni bu işlere karıştırmayın ben partimi mahkemelere taşımam dedim. Ben partimde kiracı değilim ev sahibiyim. Bir başvuru olursa bilemem takibini de yapmam yarın son gün zaten olursa olur. Bu itirazların hepsi yapıldı ama divan başkanı partinin tüzüğünü bilmiyor. Olağanüstü Kurultay yapılsın yönünde isteğim asla olmayacak, sonucu içime sinmesede kabul ediyorum. Partimi zora sokacak bir eylemde olmam. Keşke ülkenin içinde bulunduğu durumu düşünseydiniz. 2019'a daha umutları yaşartan çıkış yapsaydınız dedim kapattım. Kendine öz güveni yüksek bir parti istiyorum. Salonda bir ara gördüm başbakan Kemal diye bağırıyordu bir genç. Başbakanlık bitti yanlış yapıyorsun dedim. Ben çağı yakalayan gençlik istiyorum. (CHP hangi projelerle halka seslenmeli) Sadece CHP de yeterli değil. Türkiye kutuplaşmış. Türkiye'de yargıya güvenen biri var mı? Dip yaptı yargı. Dış politikaya bak savaşın içindeyiz, Türkiye'nin kavga etmediği komşu yok.

AFRİN HAREKATI

Türkiye'nin meşru müdafa hakkı vardır. Ancak Türkiye'nin AK Parti iktidara geldiğinde Yunanistan ile sorunumuz var mıydı vardı, AB ile sorunumuz var mıydı vardı. AKP sorunların kucağına geldi. AKP Suriye sorununu çıkardı. Sorunu çıkarandan sorunu çözmesini bekliyoruz. Esad ile kesinlikle görüşülmedi. ÖSO, Esad gitsin başka derdi yok. Kendi ülkesinde rejimi değiştirmek istiyor. PYD terör örgütü tartışmasız.

"İLK İŞİM PARTİNİN TÜZÜĞÜNÜ DEĞİŞTİRMEK"

Genel başkan seçilirsem ilk işim partinin tüzüğünü değiştiririm. İlk değiştireceğim genel başkanın gidişi. Disipline verilerek partiden atacaklarını sanmam. Kapıdan kovarsalar bacadan girerim. Böyle bir şeyi tavsiye etmem. Bundan sonraki yol haritası, 100 bin imza toplayıp cumhurbaşkanı adayı olur musunuz? Kızarım eleştirim ama seçim dönemi gelince çalışırım. Partimi zora sokacak bir şey yapmam. 2014'deki gibi baskı olursa, diyelim ki baskım seçim oldu değişim olmadığı için ben bunu görüyorum. Önümüze bir dayatma çıkarsa 100 bin imza ile bir seçenek neden olmasın. Ama bu dayatmaya asla papuç bırakmayacağım.

"GENEL BAŞKAN 2016'DA YANILDI"

Selahatin Demirtaş hapisten aday olacak, 6 ay önce kurulan İYİ Parti lideri aday olacak, Kılıçdaroğlu adaylık sinyali verdi, böyle bir şey olamaz. CHP'nin adayı mecburdur. Benim önerim sandığı koyalım 1 milyon 200 bin kayıtlı adayımız var. İnsanlar gelsin oy kullansın. Herhangi bir parti, vakıf, dernek oy kullanmalı. 1. turda ittifak demek matematik bilmemek demek. Aday olursa Abdullah Gül'e oy vermem. Erdoğan'a da oy vermem. Cumhurbaşkanımızın adayının ortaya çıkmaması büyük hata. Sandığın ortaya koyulup adayların çıkması lazım. Genel başkan 2016'da yanıldı, kimseye danışmadı, hataydı.

"BU YARIŞ İKTİDAR OLMAKLA BİTER"

Baskın seçim olasılığını ihtimal doğrultusunda görüyorum. Adayımızı belirleyelim diye 1 yıldır diretiyoruz. Gördüğüm tek açıklama 'bekleyin göreceksiniz çok güzel bir adayımız olacak'. Ben iddiamı ortaya koydum genel başkan adayı oldum, seçilemedim, iddiamın arkasındayım. Bu yarış iktidar olmakla biter. Ben onu yapacağım şüphe yok. Bunu ekibimizle birlikte yapacağız tabi. Gençlerin davranışı beni çok etkiliyor. Muharrem İnce'nin kadrosu yok, ben parti kurmuyorum CHP'nin kadrosu benim kadrom olacak. Şöhretli büyük insanlar yerine büyük dava inanmış insanlar.

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
MUHARREM İNCE'NİN 2 KONGREDE YAPTIĞI KONUŞMAYI 8 SEÇİM KAYBEDEN KILIÇDAROĞLU 1 DEFA YAPMADI...MUHARREM İNCE C H P İÇİN BİR FIRSATTI...YAZIK ETTİLER
bu da suyunu çıkardı istenmiyorsun işte zorla güzellik olmaz.
Bu adamı herkes istiyor. CHP nin yenilgi şampiyonları hariç
Muharrem İnce seçilseydi, belkide yıllardır beklediğimiz siyasi bir anlayış hakim olmaya başlayacaktı. Başarısız olan Parti genel başkanlarının, Asya ülkelerinde de gördüğümüz ve helal olsun dediğimiz istifa etme süreçleri... Sn Kemal Kılıçtaroğlu bunu göremedi.
lisede,öğrencileri azarlar gibi.Böyle lider olunmaz,bölünür.şimdi bölünerek değil ,bütünleşerek büyüme zamanı.
Muharrem İnce ye yapılan haksızlık ve adeletsizlik yüzünden Kılıçdaroğlu zihniyeti gitmediği sürece bir daha CHP ye oy vermeyi düşünmüyorum.Bu yapılanların diktatörlükten ne farkı var.batsın böyle solculuk.
tüm seçimleri kaybetmiş bir genel başkan seçim kazanıyor.koyun kim?meee.kim?
adalet adalet adalet nerde adalet kilctaroglu.... yediler inceyi inceden... adalet neymis herkeze lazimmis
Bu chp tam düzelecek diyordum ama şu kongrede gördüm ki 40 sene geçse bu parti adam olmaz.O kadar inandım ki son seçimde oyumu bile verdim.Ama adamlarına bakıyordum da ne parti disiplini ne parti adabı ne partinin istikbalini düşünen var.Herkes koltuk peşinde bu partide.Kılıçdaroğlu dürüst adam ama bu partiyi adam edemez.Ey muharrem ince bu kadar dürüst adamsın da partisinin istikablini düşünen adam yarın bu partide beraber yürüyeceği parti disiplin kurulunu delegelerini parti yönetimini medya önünde rakip partinin yapmayacağı derecede eleştirir mi.Böyle mi lider olacaksın.Bu mu değişim?
Sayın ince bu delege yapısının adil bir zemine oturtulmaması, yönetimin başka hesaplar yaptığı gösteriyor. Chp'lilerin genel itibariyle eğitim seviyesi yüksek. insanları aptal yerine koymanın anlamı yok. Yönetim millete kulaklarını tıkamış. Gün gelir bunların hesabı onlarada sorulur.
yorumlardaki oylara bakınca akp ve mhp li ler muharrem inceyi istiyor kıvırmanın anlamı yok demekli chp doğru yolda ilerlemeye devam ediyor
nasıl bir moda sokmuş kendini,sanırsın vatanı kurtarıcak
Bu yapilanlar chp icin utanc vericidir.inceye yapilan haksizlik buyuk.bedeli chp'ye o moy yok .
Hayatım boyunca CHP liydim.45 yaşındayım.Kılıçdaroğlu partinin başına geçtiğinden beri oy atmadım atmamda.Siyasi idooloji herkesin kendine göre beklentileri olan...Keşke yeni bir yüz gelseydi de...AKP ye bu memleket BİZ MUSTAFA KEMAL in askerleriyiz sözünü hatırlatsaydı...
Bu en çok akp ye yaradı sevinçlerinden şimdi havalara uçtular yazık oldu
burada yorum yapan ve kılıçdaroğlu aleyhine torum yapanlara olumlu oy verenlerin akp ve mhp li olduğu çok açık ve ortada bir chp li olarak bu trollere şunu söylemek istiyorum artık son döneminiz daha fazla mücadele etmelisiniz...
tüm partilerin iç secimlerinde demokrasi yok ve bizde ülkeyi demokratik yönetmelerini bekliyoruz
tüm muhalefet partilerini toplasan BİR MUHARREM İNCE yapmazlar,yapamadılar.. helal olsun doğruyu kendisine ilke edinip yılmayan boyun eğmeyen yürekli vekile..şu an desteklediğim tek vekil ve geleceğin lideri.
İstanbul yeni il yönetiminin seçimi nasıl ve niye kazandırıldığı şimdi anlaşıldı,eski yönetim Muharrem inceyi destekleyecekmiş o yüzden önleri kesilmiş..
kılıçdaroğlu defol
Bu saatten sonra chp ye oy yok benden
Anlamadığım bi şeyler var artık,delege de kim oluyor ya,halka neden sorulmuyor bi başkanı delege seçmemeli.Kaç dönemdir aynı kişi aynı kadro.Yeter ya bu partiye oy veriyorsam Atatürke saygımlığımdandır.Kılıçdaroğlu partisi değildir bu,Chpdir.Ozaman kılıçdaroğlu kendine bi parti kursun o delegelerini de alsın yanına.Yani delegen varsa ömür boyu o koltuğu işgal etmeye hakkınız yok.Kan değişikliği şart olduğunu birileri anlatsın artık.
YAZIKLAR OLSUN SİZE ÖZELLİKLE BARIŞ YARKADAŞ SİZE YAZIKLAR OLSUN HER ZAMAN TV YE ÇIKIP SİZ ÜLKENİN BEKASI İÇİN KONUŞMALAR YAPIYORDUNUZ BUMU SİZİN VATAN SEVGİNİZ BU CİDDİ Bİ DURUŞMU ŞUANDA SİZ OYUNUZU KILIÇTAROĞLUNA VERMEK İLE NEYİN ÖNÜNÜ AÇTINIZ BU PARTİDEKİ MİLLET VEKİLLERİNİN KOLTUK DERDİ DURUŞUNDAN SONRA ASLA GÜVENİM KALMAMIŞTIR VE HİÇ BİR ŞEKİLDE BU PARTİYE OY KULLANMIYACAĞIM BENİM İÇİN ARTIK CHP DİYE Bİ PARTİ YOK (ÜLKE VE KOLTUK)KAZANAN KOLTUK MUHARREM İNCE ALMADIYSA BUNDAN SONRA OY KULLANMAM SİZE
hani chp dürüst partiydi bunudamı akp söyletiyor ya kesin sn c.baskani soyletmistir
sözde adalet ve demıkrasi kongresiydi herhalde
Abd neocanları gibi Chp de net olarak goruluyorki derin chp her zaman kendi adayını belirliyor
kılıçtaroğlu konuşmasını bilmiyor chp li olarak muharrem incinin gelmesini çok istedim yeni değil yıllardır istiyorum yalovalı da değilim dersimliyim ama eğriye eğri doğruya doğru tayyiple atışarak gündemde kalmak yerine biraz çalışsaydı yürü derdim tek kavgası tayyip bizde sevmiyoruz o hırsızı herkes biliyor kendi seçmenide hırsız olduğunu biliyor kendi seçmeni de hırsız çoğunluklu zaten ama sen kılıçtaroğlu tek artın dürüst olman haram yememen onun dışında siyaseti beceremiyosun ankaradan uzaklaş biraz kaybettiğin illere çalış
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