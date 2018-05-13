Muharrem İnce'nin Manisa mitinginde anne sürprizi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Anneler Günü nedeniyle annesini ziyaret edemeyen İnce'yi miting meydanında bir sürpriz bekliyordu.

Mitingin sonlarına doğru mikrofonu eline alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Sayın Başkanım bugün sen büyük bir fedakarlık yaptın. Anneler Günü'nü Soma'ya ve Manisa'ya ayırdın. Annenin yanına gitmedin, onun elini telefonda öptün, telefonda Anneler Günü'nü kutladın. Biz 3 Manisa Milletvekili, il başkanı hepimiz adına sana bir sürpriz yaptık. Bakalım beğenecek misin" dedi.

Bir anda annesini ve kardeşlerini miting sahnesinde gören Muharrem İnce ise şaşkınlığını gizleyemedi. İnce, "Bak Özgür... Mazlum. Size bunun hesabını sormazsam... Akşama kadar beraberdik neden söylemediniz." diye konuştu.

"ANA NASIL KALABALIK MI?"

Daha sonra annesine dönen Muharrem İnce, miting meydanını göstererek, "Ana nasıl kalabalık mı?" diye sordu.



