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NATO’dan flaş Türkiye açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.02.2018 16:48 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye, güvenlik sorunlarını çözme hakkına sahiptir" dedi.Yarın başlayacak olan NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’den Türkiye açıklaması geldi.

NATO’dan flaş Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye, güvenlik sorunlarını çözme hakkına sahiptir" dedi.
Yarın başlayacak olan NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’den Türkiye açıklaması geldi. Genel Sekreter Stoltenberg yaptığı açıklamada, “Türkiye, güvenlik sorunlarını çözme hakkına sahiptir” açıklamasında bulundu.
Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin NATO’ya düzenli bilgilendirme yaptığını açıklayan Stoltenberg, konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil tüm yetkililerle sürekli temas halinde olduğunun altını çizdi. Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye’nin NATO müttefiklerini bilgilendirmeye devam etmesini bekliyoruz. Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları bulunuyor. Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı. Türkiye, bu güvenlik endişelerini çözme hakkına sahiptir ancak bunu orantılı ve ölçülü biçimde yapmalılar."
Yarın başlayacak olan NATO Savunma Bakanları Toplantısına Türkiye’yi Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli temsil edecek. Afrin Harekatı sıcak gündemi nedeniyle Canikli’nin önemli ikili ve toplu görüşmeler yapması bekleniyor.

NATO’dan flaş Türkiye açıklaması

NATO’dan flaş Türkiye açıklaması

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