Navaz Şerif’in partisine başkanlık etmesi yasaklandı

Pakistan Yüksek Mahkemesi aldığı kararla, devrik Başbakan Navaz Şerif’in partisine başkanlık etmesini yasakladı.
Pakistan Yüksek Mahkemesi aldığı kararla, devrik Başbakan Navaz Şerif’in kurduğu partinin başkanlığından da ihraç edilmesine karar verdi. Alınan kararla Yüksek Mahkeme, eski Başbakan Şerif’in yasal olarak kamu görevini bırakmasına rağmen iktidardaki partisi Pakistan Müslüman Ligi- Navaz (PML-N) tarafından partide liderlik yapması için yapılan yasa değişikliğini bozdu.
Başsavcı Saqib Nisar, "Seçim Komisyonu, Navaz Şerif’in adını tüm resmi kayıtlardan PML-N başkanı olarak kaldırmak için görevlendirildi" dedi.
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