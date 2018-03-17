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Niğde Belediye Başkanı Mutarlarla buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2018 11:09 | Son Güncelleme

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenledi.Tarihi Bedesten’de gerçekleşen programa Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Bahtiyar Yamaner, Belediye Başkan Yardımcısı Sebahattin Ecemiş, belediye birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.Konuşmasının başında Afrin olmak üzere tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Belediye Başkanı Rifat Özkan, “Anadolu’yu bize vatan yapan bu uğurda tarihimizde şehit olan Güneydoğu’da ve Afrin’deki şehitlerimizde dahil olmak üzere Allah’ım hepsine rahmet eylesin, mekanları cennet olsun.

Niğde Belediye Başkanı Mutarlarla buluştu

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenledi.
Tarihi Bedesten’de gerçekleşen programa Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Bahtiyar Yamaner, Belediye Başkan Yardımcısı Sebahattin Ecemiş, belediye birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.
Konuşmasının başında Afrin olmak üzere tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Belediye Başkanı Rifat Özkan, “Anadolu’yu bize vatan yapan bu uğurda tarihimizde şehit olan Güneydoğu’da ve Afrin’deki şehitlerimizde dahil olmak üzere Allah’ım hepsine rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Afrin’de savaş esnasında yaralanan gazilerimize de Rabbim şifalar versin onlara sağlıklı, hayırlı, uzun ömür versin inşallah” dedi.
Belediye Başkanı Özkan, “Değerli muhtarlarımız zaman zaman bir araya geliyoruz. Hepimiz bu şehirde birlikte kamu işi yapıyoruz. Bu noktada hizmet anlayışı ve hedeflerimiz bakımından birbirimizden farkımız yok. Ama biz belediye olarak özellikle çalışmalarımıza size daha çok yardımcı olmak sizin de şehrimizde kendi mahallenizdeki çalışmalarda bize yol gösterici. Belediye olarak bizim işimiz baharla birlikte yani sezonumuz başladı. Arkadaşlarımızla hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi sezon başlangıcı olarak acil olan işlerimizi görüşelim. Bu arada zaten hepinizde çok aktifsiniz Allah razı olsun. Hizmetlerimizi beraber istişare ediyoruz. Whatsapp hattımıza çok ilgi gösteriyorsunuz teşekkür ederiz. O noktada direkt sizle hizmet üretecek birim müdürlerimize istişare içerisindesiniz. Ama yine böyle bir araya gelip çalışmaları gözden geçirmek çalışmaların bereketi bakımından daha iyi olur. Onun için hep birlikteyiz” diye konuştu.
Aşağı Kayabaşı Mahallesi Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Bahtiyar Yamaner ise programdan dolayı Başkan Özkan’a teşekkür etti.
Muhtarların talep ve isteklerinin dinlenmesiyle program sona erdi.

Niğde Belediye Başkanı Mutarlarla buluştu

Niğde Belediye Başkanı Mutarlarla buluştu

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