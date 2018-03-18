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Putin yüzde 72.35 oyla önde gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 21:44 | Son Güncelleme

Rusya başkanlık seçimlerine yeniden adaylığını koyan Vladimir Putin, resmi olmayan sonuçlara göre, 72.35 oyla açık ara önde gidiyor.Rusya’da başkanlık seçimlerinde oy verme işlemleri saat 20.00 itibariyle sona ermişti.

Rusya başkanlık seçimlerine yeniden adaylığını koyan Vladimir Putin, resmi olmayan sonuçlara göre, 72.35 oyla açık ara önde gidiyor.
Rusya’da başkanlık seçimlerinde oy verme işlemleri saat 20.00 itibariyle sona ermişti. Seçim sandıklarının yüzde 24.27’sinin açılması yeniden aday olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yüzde 72.35 oyla önde gidiyor. Grudinin oyların yüzde 15.56’sını, Jirinovski 6.86’sını ve Sobçak 1.39’unu aldı. Putin seçimleri kazandığı takdirde Rusya’da 4. dönem başkanlık yapmış olacak.

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