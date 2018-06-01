Recep Akdağ: Muharrem İnce çok ayıp ediyor

Habertürk'te konuşan Akdağ, CHP'nin bayramda memleketlerine dönen Suriyelileri örnek göstererek 'Sığınmacıları evlerine göndereceğiz' şeklindeki vaadini şu sözlerle değerlendirdi:

"Bunların birinin söylediğinden diğerinin haberi yok. Kılıçdaroğlu bağırdı, 30 milyar dolar harcadınız, nerede bu para dedi. Şimdi onun üzerinde rakamı şimdi de İnce söylüyor. İnanılmaz çelişki içindeler. İnce ve Kılıçdaroğlu sanırım uluslararası anlaşmaları bilmiyorlar. Uluslararası anlaşmalara göre gelen Suriyeliyi öyle hemen atamazsın, kendilerinin isteğiyle dönmesi lazım, işte biz ona uğraşıyoruz. Şu ana kadar 250 bin kişi geri döndü isteğiyle. Ramazan ayında inanılmaz yağış oldu, rahmet oldu. Hiç görmediğimiz kadar ekinlerimizde bereket var. Bizim bereket diye bir inancımız var. Komşunuza yardımcı olmamanız sosyal bazı sorunlara neden olacağı kesin de, Allah bereketini artırır. Onlar yoksa buna inanmıyorlar mı?"

'İNCE ÇOK AYIP EDİYOR'

(Gülen'in iadesi) Sayın İnce, ABD'nin sesi gibi konuşuyor, çok ayıp ediyor. ABD, El-Kaide'nin liderini Pakistan'da öldürdü, usulüne göre istedi mi? İnce'nin söylemleri sosyal demokratlığa falan yakışmıyor."