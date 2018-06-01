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Recep Akdağ: Muharrem İnce çok ayıp ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 13:06 | Son Güncelleme

Muharrem İnce ile Erdoğan arasındaki gerilim sürerken Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'dan da konuyla ilgili çok konuşulacak bir yorum geldi Akdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Fethullah Gülen'in ABD'den usulüne uygun istenmediğine yönelik iddialarını "Çok ayıp ediyor" ifadeleriyle değerlendirdi.

Recep Akdağ: Muharrem İnce çok ayıp ediyor

Habertürk'te konuşan Akdağ, CHP'nin bayramda memleketlerine dönen Suriyelileri örnek göstererek 'Sığınmacıları evlerine göndereceğiz' şeklindeki vaadini şu sözlerle değerlendirdi:

"Bunların birinin söylediğinden diğerinin haberi yok. Kılıçdaroğlu bağırdı, 30 milyar dolar harcadınız, nerede bu para dedi. Şimdi onun üzerinde rakamı şimdi de İnce söylüyor. İnanılmaz çelişki içindeler. İnce ve Kılıçdaroğlu sanırım uluslararası anlaşmaları bilmiyorlar. Uluslararası anlaşmalara göre gelen Suriyeliyi öyle hemen atamazsın, kendilerinin isteğiyle dönmesi lazım, işte biz ona uğraşıyoruz. Şu ana kadar 250 bin kişi geri döndü isteğiyle. Ramazan ayında inanılmaz yağış oldu, rahmet oldu. Hiç görmediğimiz kadar ekinlerimizde bereket var. Bizim bereket diye bir inancımız var. Komşunuza yardımcı olmamanız sosyal bazı sorunlara neden olacağı kesin de, Allah bereketini artırır. Onlar yoksa buna inanmıyorlar mı?"

'İNCE ÇOK AYIP EDİYOR'

(Gülen'in iadesi) Sayın İnce, ABD'nin sesi gibi konuşuyor, çok ayıp ediyor. ABD, El-Kaide'nin liderini Pakistan'da öldürdü, usulüne göre istedi mi? İnce'nin söylemleri sosyal demokratlığa falan yakışmıyor."

'İNANDIĞIMIZDA OHAL'İ KALDIRIRIZ'

Akdağ, ayrıca muhalefete yönelik olarak şöyle konuştu:

OHAL'i kaldıracağız diyorlar, bunu Sayın Akşener de söylüyor. Türkiye'de OHAL'in kaldırılmasını DEAŞ, PKK, FETÖ istiyor. Bu örgütleri besleyen, Türkiye'ye bela eden bazı devletler OHAL'in kaldırılmasını istiyor. OHAL'i Fransa, ABD uygulayınca iyi, Türkiye uygulayınca kötü. Türkiye'de terörün devam etmesini isteyenler var. Biz terörün artık başını kaldıramayacağına inandığımızda OHAL'i kaldırırız."

'BRÜKSEL'DE BİR BANKA ISRARLA 'YATIRIM YAPMAK İSTİYORUZ' DEDİ'

Akdağ'ın ekonomiyle ilgili değerlendirmeleri şöyle:

Sayın Şimşek Londra'dan döndü. Ben de ondan kısa bir süre önce Brüksel'e gitmiştim. Orada bir banka benimle görüşmek istedi, ısrarla 'yatırım getirmek istiyoruz' dedi. OHAL'in yatırımları azalttığına inanmıyorum. OHAL ile seçime gidilir mi? Evet gidilir. Sandıklar için tek risk vardır. Terör örgütleri. Vatandaşlara baskı kuruyorlar. Buradan AK Parti'ye oy giderse çocuklarınızı dağa alırız diyorlardı. Şimdi köye falan inemiyorlar.

'SEÇİMLER BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNDE OLMADIĞI KADAR DEMOKRATİK'

(CHP'nin AYM'ye yaptığı seçim başvurusu) CHP şimdiden yenilgiye bahane arıyor. Türkiye'de seçimler birçok Avrupa ülkesinde olmadığı kadar demokratik yapılıyor. Biz hangi seçimde sandıkla ilgili sıkıntı yaşadık. Sistemlerimiz mükemmel. Her parti temsilcileri sandık başında yer alıyor. Yenilgiye o kadar alıştılar ki, şimdiden bahane hazırlamaları lazım.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Akdağ muharrem ince erdoğan

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
len sizin yüzünüzden ülke batıyordu neredeyse, fetonun her istediğini yaptınız şimdi “muharrm ince ayıp ediyor” diyin
Suriyeliler kendileri isterse mi donecek?? O zaman Turkiye'ye sokulurken Turk halkina niye sorulmadi, bunlari istiyor musunuz diye?? Bu maddeyi de ekleyin madem o sozlesmeye. Allah akil fikir versin size emi..
Bu fetosu hesap sormazsam namerdim diyen zurriyetsize başol savunuyordu yokya AKP persilvanyada FETO tarafından kurulmuş BOP görevi verilmiş bir proje ben net karar verdim bu arsizlara karşı YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz
sizin ayıplarınızı sıralıyalım mı?.fetö diye bir olayın bu ülkede çıkması zaten sizin en büyük ayıbınız:aynaya bak sonra konuş.
hadi be eski baskanınızı göstermelik istiyorsunuz
senin liderin yıllardır milleti aşağılıyolar keyif alıyodunuz acıdımı şimdi
Muhalefete bizans artıkları diye höykürürken hiç ayıp olmuyor değil mi !
ESKİ DOSTAN DÜŞMAN OLMAZ deyip FETO YU bu ülkeye getireceksiniz bunu bu millete yutturacaksiniz bakın görün,
Aşkolsun muharrem ince deseymiş:)) bunların hepsi hapse girecek
'' İşçilere grev yaptırmıyoruz anında mudahale ediyoruz ,daha ne istiyorsunuz bu iyi değil mi ''..'' Bunu söğleyen CB nı...OHAL sız terörle mucadele edilemediği tezi safsata...OHAL ı rakiplerinizi linç etmek ve oy çalmak için kullandığınızı dünya alem biliyor
ince eler aık dokur muharrem ince elenir rte seçilir
her halta referamdum yapıp ben halkıma sorarım diyen bay recep suriyeliler için neden referandum yapıp halka sormuyor bu savaş kaçkını korkak beleşçi suriyelilerin parasını bay recep vermiyor bu halk veriyor
sizlerin bereket anlayışı döviz bazında...
Hadi ordan. Gün gelecek, hepiniz fe-terör örgütüne yardım ve yataklıktan yargıda hesap vereceksiniz
hani misafirdiler bu zatın söylediğine göre o zaman o gelenler hiç dönmezler dönecek adam zaten kendi kaçmazdı güvende olsun diye yanlızca ailesini gönderirdi
Övgüler yağdırdığın adamı Amerikadan istedik deyip sonuç gelmiyorsa Bu işin altında Her tezgah olabilir düşünülür.
merak etme sızde o basımıza bela ettıgınız col dmzlarıda seve seve nası gıdıorsunz muharrem ınce yalnız kılıcdaroglu gıbı deıl ha ole 3 mılyon muhursuz oyu kabul edecen saat 5e 5 kala yasa cıkaracan muhursuz oylar gecerlıdır 5mılyon vtn haınlerıne oy kullandıracan dıe ınce karıstırr ortalıgı recep efendı haberın olsun o col domzlrnın arpalarını kes actıgı ıs yerlerınıde vergı toplamaya basla bak nası gıdıolar ha gıtmezlerse bız mersınden cıkaracaz merak etmeyn
bu milleti küçümseyerek, geleceğini çalarak, göz boyamak için yabancılara yol köprü hastane yaptırıp,türkiyeyi borçlandırıp doğmamış bebenin geleceğini satarak SİZ AYIP EDİYORSUNUZ
niye acaba??
İSTEMİYORUZ SURIYELI BIR TANE BİLE VATANINA HAYRI OLMAYANIN BİZE HAYRI OLMAZ
RECEP AYI BİTTİ MUHARREM AYI BAŞLIYORRRR
Bozdağda kıvırdı hani belgeleri inceleyin hodri meydan diyordunuz?
hemen ohalin kalkmasını teröristler istiyor demiş. ben de istiyorum ama terörist değilim.
@hemdem60 --terörist değilsin ama gönlün onlardan yana..
AYIPSIN BE MUHARREM, TEKERE TAŞ KOYMAK OLMAZ, ANLARSIN YA MUHARREM GİBİSİNDEN BİR AÇIKLAMA OLMUŞ!!!. :-)
tayyip nasıl öt derse öyle öten kuklalar adam doğruyu söylüyor siz bu vatanı fetöye satarken bu vatanın insanlarını 15 temmuz çakma darbe tiyatrosuyla öldürürken ayıp olmuyordu değilmi
sn akdağ şu anda ülkede ohallik ne var her istediğiniz operasyonu yapıyorsunuz, ohal olmadığı zaman bunları yapmamanız için sizi kim engeller 16 yıldır hangi kanunu istediniz de çıkaramadınız geçin bunları, şunu açıkça khk larla ülke yönetmek daha işimize geliyor desen daha dürüst bir cevap vermiş olurdun.
ÇOK ATIYOSUN
ayıp ettiklerini boş ver ayıp etmedikleri size yetecek!!
suriyeliler burda diye rahmet oluyormus bereket oluyor muş daha öcesinde taş yiyorduk değil mi peki bu suriyelilerin ülke turizmini katletmesi her trafik ısıklarında dilenmesi suriyelilerin işlediği cinayetler adamlar mahalle kurdular be yazık
sakallarında yağmurdanmı uzadı :)))
chp fetöye karşı çıkarkan, canla başla savunup yalakalığını yapan aciz siyasetçiler hangi partiden?
Ülkeyi KHK larla yönetmek hoşunuza gitti sizin . Belki de böyle yönetmek için attığınız adımlar var . Ama unutmayın .ALLAHIN ADALETİNİN ZAMAN AŞIMI YOKTUR.
Muharrem ince siyasette inisiyatifi ele aldı akp yi peşi sen koşturup duruyor. Hırsızların sonu geldi. TAMAM.
iftira atmadan önce kendi geçmişinize bakacaksınız her istediklerini ince vermedi
hangi amerikalı aramış adını versin,ortaya çıksın,ince;ince ince işletildi bu 2. yanlışı,1.cisi tayyip pensilvanyada fetö ile görüştü hatası,kitabı yazan kitabımı referans alma duyumla yazdım doğruluğu yok dedi,çamı devirdi,şimdi tayyip 250 bin tazminatı cebe koydu,incenin pili bitti
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