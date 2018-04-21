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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: "OPCW denetçilerinin tarafsız bir rapor sunmasını bekliyoruz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 17:38 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Kimyasal Silahlanma Örgütü denetçilerinin Duma şehrindeki tüm koşulları en tarafsız şekilde incelemesini ve objektif bir rapor sunmasını bekliyoruz" dedi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kimyasal Silahlanma Örgütü denetçilerinin Duma’ya giriş yapmasının ardından yeni bir açıklama yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Kimyasal Silahlanma Örgütü denetçilerinin Duma şehrindeki tüm koşulları en tarafsız şekilde incelemesini ve objektif bir rapor sunmasını bekliyoruz" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kimyasal Silahlanma Örgütü denetçilerinin Duma’ya giriş yapmasının ardından yeni bir açıklama yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) tüm olasılıkları olabildiğince tarafsız bir şekilde incelemesini ve tarafsız bir rapor sunmasını beklediğini bildirdi. Zaharova, "Kimyasal Silahlanma Örgütü denetçilerinin Duma şehrindeki tüm koşulları en tarafsız şekilde incelemesini ve objektif bir rapor sunmasını bekliyoruz. Şimdiye kadar OPCW ve BM sadece resmi makamların muhalifleri tarafından sağlanan verilere dayanarak sadece uzaktan soruşturma yöntemleriyle ilgilendiler" ifadelerini kullandı.

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