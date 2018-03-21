Seçim ittifakına ilişkin kanun

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanunla ilgili, "Saray koalisyonunun büyük ortağının başını Cumhurbaşkanı yapmak ve ancak yüzde 2-3 oy alabileceği anketlerle saptanan küçük ortağını Meclise sokmak adına tarihin en büyük hukuksal üçkağıtçılığına başvurulmuştur." iddiasında bulundu.

Çıray, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, bir af yasası olduğunu savundu.

Aytun Çıray, "Bu yasanın asıl amacı, 16 Nisan 2017 referandumunda tam kanunsuzluk suçu işleyen başta YSK olmak üzere bütün sorumlulara af çıkartmaktır. İYİ Parti olarak Cumhurbaşkanı seçileceğine emin olduğumuz Sayın Akşener yönetimindeki Türkiye'de, anayasaya yüzde yüz aykırı olarak çıkartılan bu örtülü affı hiçbir surette tanımadığımızı şimdiden ilan ediyoruz." dedi.

"Bu yasa ile yeni bir milli irade hırsızlığının koşullarının ve zemininin hazırlandığını" iddia eden Çıray, söz konusu yasanın, Anayasa'nın 67. maddesine kökten aykırı olduğunu bildirdi.