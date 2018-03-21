Seçim ittifakına ilişkin kanun

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanunla ilgili, "Saray koalisyonunun büyük ortağının başını Cumhurbaşkanı yapmak ve ancak yüzde 2-3 oy alabileceği anketlerle saptanan küçük ortağını Meclise sokmak adına tarihin en büyük hukuksal üçkağıtçılığına başvurulmuştur." iddiasında bulundu.
Çıray, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, bir af yasası olduğunu savundu.
Aytun Çıray, "Bu yasanın asıl amacı, 16 Nisan 2017 referandumunda tam kanunsuzluk suçu işleyen başta YSK olmak üzere bütün sorumlulara af çıkartmaktır. İYİ Parti olarak Cumhurbaşkanı seçileceğine emin olduğumuz Sayın Akşener yönetimindeki Türkiye'de, anayasaya yüzde yüz aykırı olarak çıkartılan bu örtülü affı hiçbir surette tanımadığımızı şimdiden ilan ediyoruz." dedi.
"Bu yasa ile yeni bir milli irade hırsızlığının koşullarının ve zemininin hazırlandığını" iddia eden Çıray, söz konusu yasanın, Anayasa'nın 67. maddesine kökten aykırı olduğunu bildirdi.
Çıray, "Saray koalisyonunun büyük ortağının başını Cumhurbaşkanı yapmak ve ancak yüzde 2-3 oy alabileceği anketlerle saptanan küçük ortağını Meclise sokmak adına tarihin en büyük hukuksal üçkağıtçılığına başvurulmuştur." ifadesini kullandı.
Anayasa Mahkemesinin hiç tereddüt etmeden bu yasayı iptal etmesini isteyen Çıray, yüksek mahkemenin, bu yükümlülüğü yerine getirmediği takdirde kendi varlık nedenini ortadan kaldırmış olacağını ileri sürdü.
Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreninde, yargı mensuplarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta alkışlamasını da eleştiren Çıray, şu görüşleri ileri sürdü:
"Bu durum bize, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarının, çok eleştirdikleri 28 Şubatçılardan hiçbir farklarının olmadığını ortaya koydu. Saraya davet edilen hakim ve savcıların ayakta alkışladıkları sırada verdikleri görüntü, 28 Şubat brifinglerinden hiç de farklı değildi. Diğer yandan Sayın Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Danıştay Başkanı Sayın Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu'nun, saraydaki kura çekiminin üzerinden 24 saat dahi geçmeden, atandığı Elazığ Hakimliğinden, bir mazeret kararnamesiyle Yargıtay Tetkik Hakimliğine atanmış olması, yargı kurumunun adeta İsviçre çakısı durumuna düşürüldüğünü gösteren utanç verici bir skandaldır."
Çıray, bir soru üzerine, Afrin'den 7-8 bin PKK/PYD teröristinin elini kolunu sallayarak çekip gittiğini belirterek, bu teröristlerin başka yerlerde Türkiye'nin başına dert olacağını ifade etti. Aytun Çıray, "Bu teröristler, Afrin'den nereye gittiler? Türkiye bu sorunun cevabını aramak zorunda." dedi.
Esas problemin Fırat'ın doğusunda olduğuna dikkati çeken Çıray, Türkiye'nin, bu sorunu kökten çözmesi için Şam resmi hükümetiyle anlaşması, her ülkenin sınırın kendi tarafını koruması ve Türkiye'deki Suriyelilerin de barış içerisinde ülkelerine gönderilmesi gerektiğini belirtti.
Çıray, "Fırat'ın doğusuna girmeden, Süleyman Şah Türbesi'ni yerine iade etmeden bu iş bitti denilemez." ifadesini kullandı.
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