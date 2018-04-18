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Seçim kapışması erken başladı! Canlı yayında karşı karşıya geldiler

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 18:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararını açıklamasının ardından, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ile, CHP milletvekili Engin Altay canlı yayında karşı karşıya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim kararını açıklayarak, "Ülkemizin karşı karşıya olduğu fotoğraftan hareketle bu teklife olumlu yaklaşma konusunda görüş birliğine vardık. Devlet Bahçeli ile istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ile, CHP milletvekili Engin Altay canlı yayında karşı karşıya geldi. İkili arasında renkli diyaloglar kameraya yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
erken seçim Bülent Turan Engin Altay

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Haburda pkk yi diyarbakırda barzani süleyman şah türbesi başında PYD persilvanyada FETO vatikanda PAPA ile İttifaktan ıhaneti hayırsever işadamı REZA ile ortaklıktan hırsızlığı belgeli ayetle alay eden makara yapan TÜRK düşmanı PAPA çocuklarına karşı OĞUZ boylu BOZKURT soylular olarak IYI parti diyoruz.... Ne Mutlu Türküm Diyene!....
@mah6bsddn4 Hadi ordan CHP yanaşması FETÖ yavrusu
mah denen sarlatan papagan gibi her habere ayni yorumu yazip yorumlarin içine ediyorsun.
Ekonomi bitik, döviz çıldırmış ülke savaşta tek eksiğimiz kalmıştı o da seçim, Hain Kurt karanlık geceyi sever, sürüyü istediği alana sürer
Anlıyamıyorum anlıyamadım ak parti seçmeniyim noluyo bilen varsa söylesin bir anda 24 saatte ülke seçime girdi başka bişeylermi var birileri yine tezgah mı yapmaya çalışıyo.
döt korkusndan nasıl erken secim kararına karar veriyorlar.ah bahçeli ah tam bir yalama olmuşsun sen.
bu fotoğrafı ortaya çıkaran kim acaba??????
secimin galibi mhp olacak cunki turkiyede gundemi biz belirliyoruz.
Cumhur ittifakı biiznillah yüzde 65
CHP, kendine güven ama çok konuşma, büyük konuşma, şımarma ve kendini rezil etme. Atatürk' ün partisindekilere çok konuşmak değil çok düşünüp etkili konuşmak yakışır, gerçek devlet adamlığı yakışır. O yüzden Engin ALTAY' ın buradaki şımarık hareketini doğru bulmuyorum.
Haburda pkk yi diyarbakırda barzani süleyman şah türbesi başında PYD persilvanyada FETO vatikanda PAPA ile İttifaktan ıhaneti hayırsever işadamı REZA ile ortaklıktan hırsızlığı belgeli ayetle alay eden makara yapan TÜRK düşmanı PAPA çocuklarına karşı OĞUZ boylu BOZKURT soylular olarak IYI parti diyoruz.... Ne Mutlu Türküm Diyene!....
daha meclis ysk seçim takvimimi belli olmamış 66 gün kaldı herşey planlı gine
8 kez yenilen 9 kezde yenilir kalkar derki yağmur yağıyor
kim vatan haini?......
oldu da bitti maşallah
3 sene sonra amerikadan demokrasi isteyip ülkeyi suriyeye ıraka çevirmeden bu işi sandıktıkta bitirmemiz gerekiyor. o yüzden bu geceden itibaren 26 haziran tarihli otel rezarvasyonumu iptal ediyorum. denize başka zaman girerim eğer şimdi tatili seçersem o denizde suriyeli gibi mülteci olarak boğulacağız.
15 yıldır seçimleri kazanan bi partinin grup başkan vekili hala ukala ukala artislik yapıyor. Bir görüşürüz de. Burnun kaf dağında. Muhalefeti insan yerine koymuyorsunuz.
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