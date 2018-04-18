Seçim kapışması erken başladı! Canlı yayında karşı karşıya geldiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim kararını açıklayarak, "Ülkemizin karşı karşıya olduğu fotoğraftan hareketle bu teklife olumlu yaklaşma konusunda görüş birliğine vardık. Devlet Bahçeli ile istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ile, CHP milletvekili Engin Altay canlı yayında karşı karşıya geldi. İkili arasında renkli diyaloglar kameraya yansıdı.