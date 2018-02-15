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Selahattin Demirtaş, FETÖ’yü suçladı: Çözüm sürecinin altını oydu

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2018 18:02 | Son Güncelleme

Eski HDP Eşgenel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'örgüt yöneticiliği' suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada savunmasına devam etti. Savunmasında çözüm sürecinden bahseden Demirtaş, 'Onlar da (hükümet) sorumluluk üstlendiler. Ama onlar cemaati beslediler. Cemaat onların altını oydu, çözüm sürecinin altını oydu' dedi.

Selahattin Demirtaş, FETÖ’yü suçladı: Çözüm sürecinin altını oydu

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde görülen davada, Selahattin Demirtaş'ın yarıda kalan savunmasına devam edildi. Savunmasında, usulsüz bir şekilde hazırlandığını iddia ettiği iddianamede lehinde tek bir delilin bulunmadığını belirten Demirtaş, "Başka bir ülkeye götürün iddianameyi okusunlar, 'bu kadar vahşi insan olamaz' derler. Ama Selahattin Demirtaş bu değil. Hiç değilse objektif bir şeyler olsaydı, 'en azında yargı bizi anlamış ve bizi yargılıyor' derdik. Sanki Demirtaş ve arkadaşları bu ülke için hiç iyi bir şey yapmamış. Biz ülkenin barışı ve güveni için hükümetten daha çok elimizi taşın altına soktuk. Barış için yüz binlerce yol yaptık. Hükümetin yürüttüğü çözüm süreci için. Bu dönemde hatırlıyorum Sırrı Süreyya Önder ile konuşmuştuk. 'Bu süreç başarı ile sonuçlanırsa madalyayı başkasına takacaklar. Ama başarısız olursa, hesabını bizden soracaklar' demiştik. Bu davanın bir yönü de budur. Sanki herkes üzerine düşeni yapmış; bütün sorumlu HDP ve Demirtaş gibi bu dönemdeki faaliyetlerimiz fezleke ve iddianamelere konulmuş" dedi.

Tutuklanmasına dayanak olan 6-8 Ekim olaylarına ilişkin fezlekedeki suçlamalardan dolayı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasının talep edildiğini bildiren Demirtaş, "Tutuklanma gerekçe de bu fezlekedir. Ama bu suça istinaden istenen cezanın infazını bitirdim, ama hala tutukluyum. Kamuoyu zannediyor ki ben 54 kişinin katili olarak tutukluyum. İddianame bu yönüyle de başka bir garabet taşıyor" diye konuştu.

'BU ÜLKEDE BİZLER BARIŞI SAĞLAYABİLİRDİK'

İddianameye çözüm sürecindeki faaliyetlerinin de alındığını ileri süren Demirtaş, "Bu ülkede bizler barışı sağlayabilirdik. Şiddeti, silahı bitirebilirdik. Parlamento olarak, siyasiler olarak bunu sağlayabilirdik. Hükümet de çaba sarf ediyordu, Allah var. Elini taşın altına koymuştu. Doğru çok çaba sarf ettik. Onlar da sorumluluk üstlendiler. Ama onlar cemaati beslediler. Cemaat onların altını oydu, çözüm sürecinin altını oydu. Bunlar ortaya çıktı. Ama bundan hiçbir ders çıkarılmadı ki. Bunların hazırladığı dinleme ve uyduruk delillerle hazırladığı fezlekelerle Selahattin Demirtaş tutuklanıp, yargılanıyor. Elinizde FETÖ'ye ait olmayan hiç bir delil yok" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş FETÖ Çözüm Süreci HDP

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sen içini ferah tut biz halk olarak havuz medyasının faşist yayınlarına rağmen biz herşeyin farkındayız..inşallah tez zamanda siyasete dönersin..
velasıl kelam sizin düşünceleriniz de fetönün düşünceleride vatan hainliginden başka bişey değil her kim ki bu vatanın bayrağına toprağına göz dikerse ölümü fazlasıyla hak etmiştir israil ajanı selahattin demirtaş
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