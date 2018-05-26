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Şimşek: Son dönemde ekonomimize yönelik çok ciddi spekülasyonlar var

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2018 20:19 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, milletvekili aday tanıtım toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Son dönemde ekonomimize yönelik çok ciddi spekülasyonlar var" dedi.

Şimşek: Son dönemde ekonomimize yönelik çok ciddi spekülasyonlar var

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, milletvekili aday tanıtım toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Son dönemde ekonomimize yönelik çok ciddi spekülasyonlar var" dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, "Sana CHP, Genel Başkanlığı'nı layık görmemiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanlığı'na bu millet seni seçer mi?" diyerek Muharrem İnce'yi eleştirdi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül partilerinin Gaziantep İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 24 Haziran seçimleri milletvekilleri aday tanıtım toplantısına katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantının açılış konuşmasını Mehmet Şimşek yaptı.
'SPEKÜLASYONLAR VAR'
AK Parti hükümetlerinin geçmiş dönemlerde yaptığı projelerden bahsederek, son dönemlerde Türkiye ekonomisi üzerine oyunlar oynandığını dile getiren Şimşek şöyle konuştu:
"Son dönemde ekonomimize yönelik çok ciddi spekülasyonlar var. Bunların nedeni Türkiye'nin medeniyet yolculuğunu, kalkınma hamlesini cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin yeniden yükselişini sekteye uğratmaktır. Evet son dönemde piyasada bir dalgalanma var. Evet Türkiye bundan etkileniyor ama bu dalganın bir boyutu dışarıda. Dünyada faizler yükseliyor. Dünyada dolar endeksi yükseliyor. Dünyada petrol fiyatları yükseliyor. Sadece Türkiye'ye özgü değil, Türkiye'ye özgü sorunlarda var. Ama şunu açıkça söyleyeyim çok güçlü bir tepkiyi verdik, vermeye devam edeceğiz. 2006 'da benzer bir süreç yaşanmıştı. 2014'de, 2013'de benzer bir dönem yaşanmıştı. Her seferinde tecrübeli bir ekip cumhurbaşkanımız liderliğinde gereken cevabı vermiştir. Onun için yaparsa yine AK Parti yapar. Yine terör, Türkiye'nin başına örülmüş en büyük bela. Türkiye başardı, DEAŞ terör örgütünü neredeyse yok etti. Bölücü terör örgütü kafasını kaldıramıyor. Bu AK Parti hükümetlerinin bir başarısıdır. Terör önemli bir sorundur. Ekonomide olduğu gibi terörle mücadelede de bir başarı var."
'BU MİLLET SENİ SEÇER Mİ?'
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, 24 Haziran seçimlerine değinerek partililere daha çok çalışmaları gerektiğini söyleyerek, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Gül, İnce'nin sahnelerde bisiklet kullanarak film şov yaptığını ifade ederek şunları söyledi:
"Şimdi çıkmış cumhurbaşkanı adayı, senin bu ülkeye ne katkın oldu? Ne başarın oldu? Tek başarısı CHP Genel Başkanı'nın karşısına çıkmak. Sana CHP genel başkanlığını layık görmemiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin, cumhurbaşkanlığına bu millet seni seçer mi? Diğeri CHP genel başkanı, sen CHP genel başkanısın çıkıp ha bire cumhurbaşkanımıza laf söylüyorsun, söyleyeceğine çık cumhurbaşkanımızın karşısına aday ol. Bunlar seçilemeyeceğini biliyor. Birisi de CHP genel başkanlık koltuğunu bırakmıyor. Neden? Çünkü, 'Seçilemeyeceğim, ben koltuktan kalkarsam zaten buraya nasıl geldiğim belli, bir daha buraya oturamam.' CHP kendisinin inanmadığı bir seçimde çok önemli bir tiyatro izliyoruz. Sahne performansları çok iyi. Sahnede bisiklet çevirmeler, pedal çevirmeler, bunlarla ülke yönetilmez."
Konuşmaların ardından 24 Haziran seçimlerinde aday olan 14 milletvekili adayı sahneye çıkarak kalabalığı selamladı.

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Şimşek: Son dönemde ekonomimize yönelik çok ciddi spekülasyonlar varŞimşek: Son dönemde ekonomimize yönelik çok ciddi spekülasyonlar var

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