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Son dakika! Erdoğan'dan Suriye operasyonu hakkında ilk yorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 15:35 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fatih’te vatandaşlara hitap etti. Erdoğan ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yaptığı operasyon hakkında ilk kez konuştu. "Yapılan operasyonu doğru buluyoruz" dedi. Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştük. Biraz sonra da Macron'la da görüşeceğim, Putin'le de temas halindeyiz. Trump'la da bugün yarın görüşeceğiz" dedi. Bu açıklama, 'Erdoğan ile Trump arasında buzlar hala erimedi' yorumlarına neden odu

Suriye'de Esad rejimine yönelik operasyonla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yapılan operasyonu doğru buluyoruz. Böylece rejim saldırılarının cevapsız kalmayacağın gördü " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'deki hava harekatıyla ilgili bugün İngiltere Başbakanı Theresa May'la görüştüğünü belirterek, "Biraz sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşeceğim" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Bu coşkuyu, heyecanı 2019'a taşımamız lazım. Bu coşku aynı şekilde taşınırsa yerel seçimlerde de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bambaşka bir şekilde sandıklardan çıkarız. Bunu devam ettirmemiz lazım. Kalıcılığı lazım. Bunu kim yapacak, teşkilat.

Rejimin yaptığı kimyasal saldırı yüzünden ABD, Fransa ve İngiltere tarafından Suriye'ye operasyon yapıldı. Onun için bu gece de uykusuz geçti. Bu rejimin cevapsız kalması olmazdı, yapılan operasyonu doğru buluyoruz. Böylece rejim son günlerde tırmandırdığı muhaliflere yönelik insanlık dışı hak, hukuk tanımaz saldırılarının cevapsız kalmayacağını görmüş oldu Kimse faili bunu ödemesi lazım. Konvansiyonel saldırıdan çok daha fazla insan şehit edildi. Masumların hesabı daha önce sorulmalıydı.

Maalesef Suriye'de oynanan oyun başkadır. Eğer hedef DEAŞ ise biz zaten onlarla savaşıyoruz. 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Suriye'de halkın huzur için bir adım atılacak ise önce rejime sonra terör örgütlerine karşı aynı ilkeli tavrı koymalılar.

Biz ensar onlar muhacir. O kardeşlerimiz şimdi Türkiye'de üniversite okuyorlar.

DÜNYAYA ÇAĞRI YAPTI

Ne rejimin zulümlerine ne de teröre göz yumarız. Biz DEAŞ'ın başını bunun için ezdik, PYD'yi açtıkları hendeklere bunun için gömüyoruz. Suriye için doğru bildiğimiz yolda yürüyeceğiz. Cenevre ve Astana'da çözüm bulma çabalarına destek vereceğiz.

Buradan şimdi tüm dünyaya çağrıda bulunuyorum gelin tüm silahların geleceğini masaya yatıralım.

Fatih 16 Nisan'da halk oylamasında 51,4 oy oylamasıyla İstanbul ortalamasının üzerine çıktı.Ama bizi mahcup etmeyin 51,4 nedir şöyle 60'a 70'e varalım.

Eğer isminiz Fatih ise sizinde Fatih gibi neticeler elde etmeniz gerekir. Burada Fatih Sultan Mehmet Han var. Yavuz Sultan Selim Han, Kanuni Sultan Süleyman Han var. Bu ne demek? Sorumluluğunuz çok büyük. Fatih İlçesi'ne hakettiği hizmetleri getirmek ecdadımıza sorumluluğumuzun da bir gereğidir. Benden bir şey istediler, Külliye'ye gelebilir miyiz dediler. Bende onlardan sizden 300 kişi istiyorum dedim. Külliye'ye gelecekler. Burası eskiden Sulukule idi. Hakkaten medeni bir Sulukule meydana geldi. İşe AK Parti bu demektir. Mezbelelikleri ele alıp modern hale getiren belediyeler demektir.

AFRİN AÇIKLAMASI

Afrin'de komutanlar yanıma geldi. Bir komutan dedi ki "bu arkadaş çok değişik, karnı yok" , omuzdan, kalçadan aldığı mermilerle tekrar cepheye gitmiş. PKK onun başına çok para ödüller koymuş. Ondaki iman çok farklı bir şey. Bay Kemal ne diyor onlar terörist Bay Kemal onlar benim Mehmedimle Afrin'de kol kola savaşıyorlar. Afrin'de yaklaşık 4 bin 200 terörist etkisiz hale getirildi.

Ne oldu? Şimdi Hatay'a gitmiş. Hani o adamın yanında ne işin var diyordun. Ne işin var senin Hatay'da. Hesaba çektiler. Yanlış oluyor gitmen lazım dediler. Biz demokrasiyi yeniden inşaa ediyoruz. Bizim ruhumuzda kardeşlik inşaa edilmiş vaziyette. Ben onu Yenikapı'ya da çağırdım ama kendisi Cuma akşamına kadar katılacağını açıklamadı. Biz milletle barışığız. Biz demokrasiyi yeniden inşa ediyoruz. Biz birbirimizi Allah için seviyoruz.

Önümüzde Cumhur ittifakı var. İnşallah sandıklardan farklı çıkacağız. Kimseyi küstürmeden, üzmeden yola devam.

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BEKİR BOZDAĞ: İNCİRLİK ÜSSÜ KULLANILMADI

Başbakan Yardımcısı Bozdağ ise "Türkiye, saldırı öncesi bilgilendirildi. Saldırıda İncirlik Üssü kullanılmadı" açıklamasını yaptmıştı.

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ABD Rusya suriye operasyonu erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Hani karşıydık reisim anlayamadık hiçbir şey. Yavaş dön reisim ümmet yetişemiyor.
bunlar şaşırmış yaaawww... yok yokkk şuurlarını yitirmişler... yokkk yokkk bunlar ne dediklerini bilmiyorlar... başbakan yarım saat önce operasyonu çok pis kınadı... birisi operasyonun yapılması çok yanlış dedi... en son tayyib operasyon yapılması doğru dedi... abicim bunlar ne ayak yawww...
sayın cumhurbaskanım. 1950 lerde ABD Kore'ye el attı bizim askerimizin bilinmeyen memlekette 700 e yakın şehit verdik Afganistan'a girdi destek verdik Irak a girdi destek verdik Libya ya girdi destek verdik. Suriye'ye girdi halen ABD suyundan gidiyoruz. Adamların planları belli.Böl parçala yonet . Olan müslümanlara oluyor. İsrail'e ABD ye Siyonizm'in karşı durmamız kardeşlerimizin yanında olmamız gerekirken neden bunlarla aynı dili konuşuyoruz. Sıra İran'a yarın bize gelecek sıra. Ozaman bizim yanımızda bu gidişle kimse olmayacak. Bu ABD ve İsrail in yanında olmayı bırakın.
Evet birlikte libya, Irak mısır .... a birlikte nasıl demokrasi getirdiysek şimdi suriyeyede getiririz. şimdi neden Eeeyyy Amerika diye seslendiğimiz yavaş yavaş meydana çıkıyor.
Esat halkına zulmeden bir dikdatördür ve halkına yaptığı zulüm haddini boyunu aşmıştır günahlarının cezasını elbette çekmelidir,kahrolsun esat, bu açıdan yapılan operasyon doğrudur ama bir taraftan da yanlıştır, abd nin amacı bellidir suriye'de oynanan oyunların Türkiye farkındadır bu açıdanda kahrolsun abd , kahrolsun ingiltere kahrolsun fransa kahrolsun israil, suriyeyi kan gölüne çeviren abd dir büyük ihtimalle son kimyasal saldırıyı da abd yapmıştır, trump çekilecez dedi pentagon daha işimiz var dedi bir hafta sonra kimyasal saldırı ve çekilecek olan trump füzeler atmaya başladı
kandil gecesi müslüman bir ülke toprakları vuruluyor vuranlar 1. dünya ve kurtuluş savaşındaki düşmanlarımız ve TÜRKİYE olarak destekliyoruz diye açıklama yapılıyor aklım almıyo bu politikaları
‘’Yapılan operasyonu doğru buluyoruz.’’ Sözü ile yine çok büyük siyasi bir yanlış yola giriyoruz. Suriye hava sahasında Rusya’nın izni olmadan bırakın uçak uçurmayı, uçurtma bile uçuramıyoryoruz gerçeğini unutmamak gerekiyor. Bölge deki pkk, pyd, ypg gibi terör örgütlerine Avrupa ve Amerika’nın verdiği destek ortada. Rusya her ne kadar bu örgütlere gizli saklı destek versede, en azından Ülkemizin o bölgedeki terör unsurlarına gerçekleştirdiği operasyonlar için hava sahalarını kullanmamıza olanak sağlıyor. Çok kritik bür dönemdeyiz. Bu kritik dönemde bir takım şeylerde dikkatli olmak gerekiyor
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