Son dakika! Erdoğan'dan Suriye operasyonu hakkında ilk yorum

Suriye'de Esad rejimine yönelik operasyonla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yapılan operasyonu doğru buluyoruz. Böylece rejim saldırılarının cevapsız kalmayacağın gördü " dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'deki hava harekatıyla ilgili bugün İngiltere Başbakanı Theresa May'la görüştüğünü belirterek, "Biraz sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşeceğim" şeklinde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;
Bu coşkuyu, heyecanı 2019'a taşımamız lazım. Bu coşku aynı şekilde taşınırsa yerel seçimlerde de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bambaşka bir şekilde sandıklardan çıkarız. Bunu devam ettirmemiz lazım. Kalıcılığı lazım. Bunu kim yapacak, teşkilat.
Rejimin yaptığı kimyasal saldırı yüzünden ABD, Fransa ve İngiltere tarafından Suriye'ye operasyon yapıldı. Onun için bu gece de uykusuz geçti. Bu rejimin cevapsız kalması olmazdı, yapılan operasyonu doğru buluyoruz. Böylece rejim son günlerde tırmandırdığı muhaliflere yönelik insanlık dışı hak, hukuk tanımaz saldırılarının cevapsız kalmayacağını görmüş oldu Kimse faili bunu ödemesi lazım. Konvansiyonel saldırıdan çok daha fazla insan şehit edildi. Masumların hesabı daha önce sorulmalıydı.
Maalesef Suriye'de oynanan oyun başkadır. Eğer hedef DEAŞ ise biz zaten onlarla savaşıyoruz. 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Suriye'de halkın huzur için bir adım atılacak ise önce rejime sonra terör örgütlerine karşı aynı ilkeli tavrı koymalılar.
Biz ensar onlar muhacir. O kardeşlerimiz şimdi Türkiye'de üniversite okuyorlar.
DÜNYAYA ÇAĞRI YAPTI
Ne rejimin zulümlerine ne de teröre göz yumarız. Biz DEAŞ'ın başını bunun için ezdik, PYD'yi açtıkları hendeklere bunun için gömüyoruz. Suriye için doğru bildiğimiz yolda yürüyeceğiz. Cenevre ve Astana'da çözüm bulma çabalarına destek vereceğiz.
Buradan şimdi tüm dünyaya çağrıda bulunuyorum gelin tüm silahların geleceğini masaya yatıralım.
Fatih 16 Nisan'da halk oylamasında 51,4 oy oylamasıyla İstanbul ortalamasının üzerine çıktı.Ama bizi mahcup etmeyin 51,4 nedir şöyle 60'a 70'e varalım.
Eğer isminiz Fatih ise sizinde Fatih gibi neticeler elde etmeniz gerekir. Burada Fatih Sultan Mehmet Han var. Yavuz Sultan Selim Han, Kanuni Sultan Süleyman Han var. Bu ne demek? Sorumluluğunuz çok büyük. Fatih İlçesi'ne hakettiği hizmetleri getirmek ecdadımıza sorumluluğumuzun da bir gereğidir. Benden bir şey istediler, Külliye'ye gelebilir miyiz dediler. Bende onlardan sizden 300 kişi istiyorum dedim. Külliye'ye gelecekler. Burası eskiden Sulukule idi. Hakkaten medeni bir Sulukule meydana geldi. İşe AK Parti bu demektir. Mezbelelikleri ele alıp modern hale getiren belediyeler demektir.
AFRİN AÇIKLAMASI
Afrin'de komutanlar yanıma geldi. Bir komutan dedi ki "bu arkadaş çok değişik, karnı yok" , omuzdan, kalçadan aldığı mermilerle tekrar cepheye gitmiş. PKK onun başına çok para ödüller koymuş. Ondaki iman çok farklı bir şey. Bay Kemal ne diyor onlar terörist Bay Kemal onlar benim Mehmedimle Afrin'de kol kola savaşıyorlar. Afrin'de yaklaşık 4 bin 200 terörist etkisiz hale getirildi.
Ne oldu? Şimdi Hatay'a gitmiş. Hani o adamın yanında ne işin var diyordun. Ne işin var senin Hatay'da. Hesaba çektiler. Yanlış oluyor gitmen lazım dediler. Biz demokrasiyi yeniden inşaa ediyoruz. Bizim ruhumuzda kardeşlik inşaa edilmiş vaziyette. Ben onu Yenikapı'ya da çağırdım ama kendisi Cuma akşamına kadar katılacağını açıklamadı. Biz milletle barışığız. Biz demokrasiyi yeniden inşa ediyoruz. Biz birbirimizi Allah için seviyoruz.
Önümüzde Cumhur ittifakı var. İnşallah sandıklardan farklı çıkacağız. Kimseyi küstürmeden, üzmeden yola devam.
BEKİR BOZDAĞ: İNCİRLİK ÜSSÜ KULLANILMADI
Başbakan Yardımcısı Bozdağ ise "Türkiye, saldırı öncesi bilgilendirildi. Saldırıda İncirlik Üssü kullanılmadı" açıklamasını yaptmıştı.
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