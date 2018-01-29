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Son dakika: Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha... Resmen açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ | 29.01.2018 12:13 | Son Güncelleme 9 saat önce

Son dakika habere göre; Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP'nin 3-4 Şubat'ta yapılacak 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan aday adayı olacağını açıkladı.

Son dakika: Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha... Resmen açıkladı

Daha önce de Yalova milletvekili Muharrem İnce ve İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal CHP genel başkanlığı için adaylıklarını açıklamışlardı.


Ömer Faruk Eminağaoğlu

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CHP Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Eminağaoğlu Son dakika

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Okuyucu Yorumları 41 yorum
Ne kadar güzel... En zandan insanlar karşı adaylıklarını açıklaya biliyorlar.
@v_altan hepsi birbirinden beyin fakiri ama napacaz :D
@v_altan İnsanlar Akp'ye değil Erdoğan'a oy veriyorlar.Sizin gibilerin anlamadığı şey de bu zaten!
Yani
@v_altan sizin gibiler yüzünden bu haldeyiz ????
@fy79 il ve ilçe başakanlarına adaylığa ne demeli belediye adayları dahil
bu demokrasinin akp de de olması dileğiyle
ne kadar çok rakip o kadar demokrasi demektir ,birilerinede küpe olsun.
bu demokrasinin akp de de olması dileğiyle
son dakika çekilir hepsi ince nin her secimde adayım adaydım çekildim gibi mesala
@uzuntasahmet1967 valla chpyi bu sefer kurtardılar kurtardılar yoksa tamamen biter ,vatandaş sıkıldı geri zekalı gibi konuşanlardan kim oldukları belli ,nasıl Atatürkçü bunlar
Niye şok olsun ki. Halkın partisinde liyakat gereği yerine getirilmesi gereken bir şeydir. Kılıçdaroğlu, Erdoğan gibi tek ve sonsuz değildir. Seçimle gelinir, seçimle gidilir. Görevden alınarak, racon kesilerek değil !!!
Bunun neresi ŞOKK onu anlamadım malum parti için olsa anlardım ama CHP için neden ŞOKK ne güzel işte herkes aday olabiliyor en azından bir kişinin ağzına bakmıyor korkmuyor ve aday olabiliyorlar ve buna da DEMOKRASİ deniyor...
CHP de Demokrasi var. Başka partiler gibi karşısına aday çıkınca katekulli işler olmaz!!!
İşte demokrasinin zaferi.
demokrasi böyle birsey
bu şok falan değil bir chp li olarak eminimki kılıçdaroğlu da bu adaylıklara hoşgörüyle bakıyor ve partideki demokrasiden gurur duyuyordur çünkü türkiyede içinde demokrasi barındıran biat kültürü ile hareket etmeyen tek ve son parti chp kaldı aslında her görüşten vatandaşın bu tabloya bakıp imrenmesi lazım
kılıçdaroglu anla artık senle bu iş olmuyor bırak başkaları denesin çekil artık tadında bırak şu partiyi yoksa 2019 hüsran yine chp açısından
Şok mu?Siz demokratik bir yarışı,insanların em doğal demokratik haklarını kullanmayı şok olarak mı veriyorsunuz.AKP ile karıştırdınız herhalde.
Ne Şoku? Gayet demokratik bir durum.Ama alışkın değil milletin yarısı.Karga örneği bir adamın ağzına bakmaya alışmışlar.Demokrasiyi öründe att'tan düşmüş karpuza dönüyorlar....
Boşuna çıkıyor bu adaylar,danışıklı döğüş,neden,Çünki;kılçıktaroğlu tüm delegeleri kendi elleriy yazıp seçtirdi boşuna kimse hevaslenmesin başkan olacam diye....Muhalefet adaylarını toplasan 100 tane oy çıkmaz....
bravo işde siyaset budur demokrasi budur karşısına rakip çıkdı diye rakiplerini ihraç eden söylemlerinin tam tersini yapanlarıdaseçmen affetmeyecekdir
GERÇEKTEN CUMHURİYETİN SAVUNUCUSU HER KİM CHP YE GENELBAŞKAN OLURSA OLSUN MUTLAKA KEMAL KILIÇTAR OGLUNDAN DAHA GÜZEL HAKKIYLA MUALEFET YAPACAKTIR
haber verilirken,manşet çok kötü,olması gereken bu demokrasi varsa kötü değil yapılan,bence çok iyi
Sıkıyorsa Tayyib'in karşısına aday çıksın :) Bak o zaman gerçek ŞOK olur. CHP'de olağan durumlar zaten bunlar şoklamaya gerek yok.
şok..şok..şok.. şok oldum.. adeta nutkum tutuldu.. :-)
baykal yokmu baykal recepe özgürlüğünü veren başbakan yapıp bize kakalayan
Arkadaşlar için ŞOK Olması gayet Doğal..! Çünkim AKP de Kimsenın Adaylıgını Açıklamayı bırakın konuşması yasak İşte O Arkadaşlarında Nöbetini Tuttukları Demokrasi Anlayışı bu Kadar..!
Birşey olmaz diğerlerinden,İnce ile yarışır...
tevfik965 sen nercisin ozaman sanada koyun sürülüğü yakışıyor git otlan çobanın önünde
geliyor geliyor kılıçdaroğlu :)
kendinizi öyle ak parti ye laf atarak soğutmaya çalışmayın sizde çok iyi biliyorsunuz ki adam gibi bir lideriniz yok. ecevit ten sonra bulamadınız da unutmayın bir ara şarj ı bitmiş gazeteciler bile size genel başkan olmuştu .bu rezaleti demokrasi diye yutturmayın sizde yutmayın
3 kisinden 1 alirsa millet tekel sisiteminden kurtulur :)
Chp'liler Muharrem ince'nin Kılıçdaroğlu'na çalıştığını halen anlayamamışken Kılıçdaroğlu'nun gitmesini beklemek saflık olur.
Zamanında Mustafa Sarıgül'de adaylığını açıkladıktan sonra, genel başkanlık seçimleri arefesinde partiden ihraç edilmişti. Ne kadar DEMOKRATİK!..
ŞOK mu kime şok bir çok adayın yarışacağı CHP kongresine mi yoksa tek adaydan başka adayın olmadığı faşist parti zihniyetlerine mi ? Bu haberi yazan kimse o da yalakalıkta bir adım öne geçmiş böyle bir başlık atarak..
haberin başlığı çok ilginç neden şok olsunki
Kılıçdaroğlu'nu getiren güç git demediği sürece Kılıçtaroğlu'nu kimse gönderemez 2019 seçimlerine onunla girecekler bu belli ondan sonra güle güle kemal.
tamam da nesi ŞOK bunun ? CHP demokrasinin beşiğidir, başkanlık için adayların olması normal bir durum, ne yani Sn. Kılıçdaroğlu çıkıp bunlar bozguncu bunlar fetöcü falan filan mı desin ? Partililer kimi lider olarak görmek isterse onu seçerler adaletten bi haber yaşayanlar ne bilsin CHP yi
ZATEN HER SEÇİM YENİLGİSİYLE ŞOKLARI YAŞATTI YİNE Mİ ŞOK
enteresan işler kılıçdaroğlu ile yeni seçime gidemez CHP en doğrusu değişim
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