24 Haziran seçimlerinin ardından kayıplara karışan Muharrem İnce, ilk canlı yayına Habertürk TV'de katıldı. Sosyal medya kullanıcıları Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Muharrem İnce'ye tepki gösterdi.
İşte Muharrem İnce'ye gelen tepkilerden bazıları;
Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...
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