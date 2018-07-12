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Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2018 22:23 | Son Güncelleme

24 Haziran'daki seçimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Habertürk TV'ye konuk oldu. Sosyal medya kullanıcıları #İNCEdenmasallar etiketiyle Muharrem İnce'ye tepki gösterdi.

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

24 Haziran seçimlerinin ardından kayıplara karışan Muharrem İnce, ilk canlı yayına Habertürk TV'de katıldı. Sosyal medya kullanıcıları Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Muharrem İnce'ye tepki gösterdi.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK KONUŞULAN KONU OLDU

İNCEdenmasallar etiketi kısa sürede Türkiye'de en çok konuşulan konu oldu.

İşte Muharrem İnce'ye gelen tepkilerden bazıları;

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Tekrar adaymış ya biri suna durtsun ülke bitse CHP adayı kim olursa olsun AKP yıkılmaz bunu hala anlamayanlar var ince köyünde kaybetmiş yalovada kaybetmiş bırakın hayali
akp bu ülkeyi iç savaşa sürüklesin ortadan ikiye bölsün gene adama oy verecek milyonlar var ve tarih bunları affetmeyecek
5 Yıl oldu. 5 Yıl önce asla sol partiye oy vermeyecek biri olmama rağmen dedi ki aileme ve çevreme, tamam muharrem ince gelsin, söz verecem. Derken Tayip erdoğandan başka kimseye oy vermem diyorum. Muharrem inceyi duyunca birden, oooo beklediğim gün geldi dedim ama 3 gün sürdü. 3 Günde öyle şeyler açıkladı, öyle siyasetçi olduki, kendi benliğinden çıkıp, tamamen işi oykazanmak için her kesime oynamaya çalışayım moduna girdi. Saçmaladı da saçmaladı. Artık gerçek yüzünü gördük. Sen bide o koltuğa oturursan ne olacak onu hayal bile edemiyorum.
sanki bunların hepsi cia ajanı..hepsi ama o parti bu parti degil..sanki anlasmıslar milleti yiyorlar demokrasi falan diye..
54 yaşındayım da bilmem yanımda o vardı bu vardı eeeee. lan gelecek seçimde 1 haftada yakışacaksın demel
yazık laa koltuk koltuk diye diye delirecek
Zamanında yapılmayan hamle hamle değildir kusura bakma millet senden zafer şiirleri okumani beklerken masal anlatıyorsun.
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