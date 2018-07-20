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Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.07.2018 13:47 | Son Güncelleme

Milli Gazete yazarı Zeki Ceyhan, Türkiye'de sistemin katı merkeziyetçiliğe dönüştüğünü, iktidarın da tek elde yoğunlaştığını söyledi. İktidar tek ailede toplanıyor görüntüsünün insanların içine sinmediği yorumunu yapan Ceyhan, "Başka adam yok mu?" sorusuyla sıklıkla muhatap olduğunu ifade etti.

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

24 Haziran seçimlerinin ardından Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmiş, kamuoyunda sık sık eleştirilere konu olmuştu.

Ceyhan'ın "Farklı yaklaşımlar!" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Ülke meselelerinin çözüme kavuşturulması konusunda birbirinden oldukça farklı yaklaşımlar ve farklı bakış açıları ortaya konuluyor.

Kimileri ülke meselelerinin çözümü için iktidarın tek elde toplanmasının faydalarını saya saya bitiremezken kimileri de bunun tam tersini söylüyorlar.

Ve bir ülkede sistem katı merkeziyetçiliğe dönüşür iktidar da tek elde yoğunlaşırsa darbe girişimcileri için bulunmaz bir fırsatın ortaya çıkacağını iddia ediyorlar.

Sadece bunu söylemekle kalmayıp darbe heveslilerinin elinden kozlarının alınmayıp altın tepside sunulmuş olacağını savunuyorlar.

İşin ilginç yanı bu birbirine zıt görüşler farklı siyasi parti temsilcilerinden gelmiyor. İki görüşte iktidar partisine mensup kişilerden geliyor.

Böyle olunca da birine hak verip, ötekine hak vermeme konusunda kararsız kalıyoruz.

Ve bu konuda kararı sizlere bırakmayı tercih ediyoruz.

Hangi görüş aklınıza yatıyorsa onun peşine takılın.

İkinci görüş sanki daha haklıymış gibi görünüyor ama bu konuda bir şeyler söyleyebilmek için de vakte ihtiyacımız var.

Tavanda bu tür görüşler dile getirilirken tabandaki gözlemimiz insanların giderek bunaldıkları yönünde.

İktidarın tek elde daha doğrusu tek ailede toplanıyor gibi bir görüntünün ortaya çıkmış olması insanların içine pek sinmiyor.

“Başka adam mı yok?” sorusuna sıkça muhatap oluyoruz.

Ama sorun iktidar partisinin sorunu olduğu için de fazla üzerinde durmuyoruz. Kendi aralarında nasıl olsa bir çözüm bulurlar diyoruz.

Biz kendi aralarında çözüm bulurlar diye düşünürken onlar kendi aralarında farklı görüşler dile getiriyorlar.

Aslında birbirlerinin dediklerine kulak verseler en iyi işi yapmış olacaklar.

İçlerinden biri iktidar tek elde yoğunlaşırsa darbe riski artar mealinden laflar ediyorsa bunu ciddiye alıp kendi aralarında konuyu tartışmaları daha güzel olmaz mı? Ancak şu anda iktidar partisinin böyle bir tartışmaya hazır olmadığı açık.

İçlerinden akl-ı selim sahipleri uyarılarda bulunsa da onlar bu uyarılara kulak verecek gibi görünmüyorlar.

Genel başkanları ne derse onu doğru kabul ediyor ve onun peşinden koşuyorlar. Farklı yaklaşımlar iktidar partisi içinde oldukça önemli görüş ayrılıkları yaşandığını ortaya koymuyor mu?"

PARTNERTamamını görünce...Tamamını görünce...
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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak erdoğan

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
adam cokta adam gelirse nasil calacakllarr ekonomi ellerinde gemi filolarina devammm
cumhurbaşkanlığı bir temsil makamıdır , yetkilerini azaltacağız demişti başbakan iken ( recep erdoğan ).. şimdi bütğn her şeyi kendisine bağladı , cumhurbaşkanı recep erdoğan ... bu çelişki mi yoksa doyumsuzluk mu ykksa bitmek tükenmek bitmeyen tek adamlık hırsı mı ????
HANEDAN
bilal erdogan hazırnalıyor sahalara cıkacak ilk 11 e alacak reis
İlk yorumu ben yapayım. SALTANAT güzeldir. YİYENLERLE bir olanlar güzeldir. HAYAT güzeldir. Eğlen çoş.
zaten artık Türkiye aile şirketi yönetimine geçti. bir tarafta koca bir ülke bir tarafta o ülkeyi yöneten bir aile
kabinede berat albayrak hariç hepsi uygun bence. berat albayrak damat olmasaydı belki olabilirdi ama olmamış
yok! :-) olsa dükkan senin. gülelim ağlanacak halimize
KİMSE RAHATSIZ DEĞİL MERAK BUYURMAYIN SİZ..OLSA SEÇERLERMİ..NAMAZ KILIYOR ONLAR...İYİ YAPMIŞ..DEVAMINI BEKLERİZ.
işte anlayın artık demek ki başka adam yok... sizde kendinizi adamdan mı saymıştınız ?
Bir emir verilince o koltukta oturanın sorgulamadan vicdanına bile sormadan yerine getirmesi bekleniyorsa başka yolu var mı? Yabancı olsa belki sorgular ama şimdi emin ellerde!..
"Kurak cıbıldak.." Kim diyebilir? sıkıysa deyin.
öyle bir gazete ve yazarı mı varmış. Bundan başka yazan birisi yokmu ki kendine gündem yaratıyor
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