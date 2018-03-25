TBMM Başkanı Kahraman Cenevre’de temaslarına devam ediyor

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cenevre’de Makedonya Meclis Başkanı Talat Xhaferi ile görüştü.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve beraberindeki heyet, temaslarda bulunmak için gittikleri Cenevre’de Makedonya Meclis Başkanı Talat Xhaferi ve ona eşlik eden Makedonya heyeti ile bir araya geldi. Tarafların görüşmesinden sonra İsmail Kahraman ve TBMM heyeti Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 138. Genel Kurul Toplantısına katıldı. Kahraman, kurul toplantısında bir konuşma yaptı.
Somali'de patlama! Parlamento yakınlarında çatışma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı
Sütbank da karıştı! Gergin kongreye bu sözler damga vurdu!
Dünyanın düz olduğunu ısbatlamak için kendisini roketle gökyüzüne fırlattı!
Adana'da kan donduran olay: Kız arkadaşını etiketleyince öldürdü!
İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!
Babası için 'iğrenç adam' demişti!
Doğu Perinçek'ten seçim ittifakı açıklaması
AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler
Önce model oldu, sonra polisliğe soyundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum