TBMM Başkanı Kahraman Cenevre’de temaslarına devam ediyor

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cenevre’de Makedonya Meclis Başkanı Talat Xhaferi ile görüştü.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve beraberindeki heyet, temaslarda bulunmak için gittikleri Cenevre’de Makedonya Meclis Başkanı Talat Xhaferi ve ona eşlik eden Makedonya heyeti ile bir araya geldi. Tarafların görüşmesinden sonra İsmail Kahraman ve TBMM heyeti Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 138. Genel Kurul Toplantısına katıldı. Kahraman, kurul toplantısında bir konuşma yaptı.