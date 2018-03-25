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TBMM Başkanı Kahraman Cenevre’de temaslarına devam ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2018 19:19 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cenevre’de Makedonya Meclis Başkanı Talat Xhaferi ile görüştü.TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve beraberindeki heyet, temaslarda bulunmak için gittikleri Cenevre’de Makedonya Meclis Başkanı Talat Xhaferi ve ona eşlik eden Makedonya heyeti ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cenevre’de Makedonya Meclis Başkanı Talat Xhaferi ile görüştü.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve beraberindeki heyet, temaslarda bulunmak için gittikleri Cenevre’de Makedonya Meclis Başkanı Talat Xhaferi ve ona eşlik eden Makedonya heyeti ile bir araya geldi. Tarafların görüşmesinden sonra İsmail Kahraman ve TBMM heyeti Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 138. Genel Kurul Toplantısına katıldı. Kahraman, kurul toplantısında bir konuşma yaptı.

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