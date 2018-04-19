TBMM Genel Kurulu

Türkiye'nin, kalkınma planında 2018 yılı için öngörülen seyahat ve turizm geliri rakamı 40,8 milyar dolar iken en son açıklanan rakam 23 milyar dolar olduğunu vurgulayan Usta, "Turizm geliri ile ilgili 5 yıl önce 41 milyar dolar hedeflerken bugün bu rakamın 23 milyar dolar olacağını, yaklaşık 18 milyar dolar hedeften sapacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla burada konjonktürel bazı sıkıntılar olmuş olabilir. Ancak Türkiye turizmle ilgili hedeflerinin çok gerisindedir. Değerlerimizi öne çıkarmamız lazım. Özellikle Karadeniz'in turizm potansiyelinin öne çıkarılması önemli. Yeşili, mavisi, inanç turizmi ile eşsiz güzelliklere sahip bir bölgemizdir. Tanıtım faaliyetleri yapılmalı. Cari açığın azaltılması açısından bu büyük önem arz etmektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin, tarihi, kültürel değerleri, tabiatıyla, kıyılarıyla ciddi bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ancak bu potansiyelin yeterince değerlendirilemediğini düşündüğünü anlatan Usta, rakamların bunu gösterdiğini dile getirdi.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın vekilliklerinin düşürülmesine ilişkin karar okunmadan önce görüşlerini ifade etti.

Kerestecioğlu, "Siz halka 'sizin iradenizi tanımayız.' diyorsunuz. Ey hukukçular, sizlerde bu dönemin tarihine bu iktidarla birlikte geçtiniz. Selma Irmak ve Osman Baydemir'in bir kaydı vardır ama o kayıt adli sicil kaydı değil, Türkiye halklarının kalbine kazınmış bir kayıttır. Panik halinde seçime gitme kararı aldınız, seçime giderken bile vekillerimizin vekilliklerini düşürmeye yeltendiniz." dedi.

Kerestecioğlu'nun konuşması sonrasında HDP Grubu Genel Kurul Salonunu terk etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da milletvekillerinin vekilliklerinin düşürülmesini doğru bulmadıklarını söyledi.

Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve Hakkari Milletvekili Selma Irmak'a ait mahkeme kararlarının okunmasının TBMM'nin iradesine dışarıdan bir müdahale anlamına geldiğini savunan Altay, "Bu tür durumların dönem sonuna bırakıldığına ilişkin sayısız örnek var. Demokrasiye, milli iradeye saygılı birisi bir inisiyatif almanızı acizane tavsiye ediyorum. Milletin oyuyla seçilmiş insanların buradaki görevini en azından 24 Haziran tarihine kadar sürdürmeleri işin yakışığıdır. " ifadesini kullandı.