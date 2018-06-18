HABER

Topkapı Sarayı'nda baklava alayına turist ilgisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 13:16 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Topkapı Sarayı Müzesi'nde düzenlenen "Geleneksel Bayramlaşma Töreni" ve "Baklava Alayı" etkinliğine turistler yoğun ilgi gösterdi.  Mehteran Takımı'nın konseri, baklava ve Osmanlı şerbetinin ikram edildiği töreni izleyen yabancı turistler, ilk kez öğrendikleri yaklaşık 500 yıllık bir geleneğin her karesini görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı ve ortaya renkli görüntüler çıktı.  Topkapı Sarayı Müzesi'nde "Geleneksel Bayramlaşma Töreni" ve "Baklava Alayı" etkinliği düzenlendi.

Topkapı Sarayı'nda baklava alayına turist ilgisi

Enver ALAS - İSTANBUL,(DHA)
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Topkapı Sarayı Müzesi'nde düzenlenen "Geleneksel Bayramlaşma Töreni" ve "Baklava Alayı" etkinliğine turistler yoğun ilgi gösterdi.
Mehteran Takımı'nın konseri, baklava ve Osmanlı şerbetinin ikram edildiği töreni izleyen yabancı turistler, ilk kez öğrendikleri yaklaşık 500 yıllık bir geleneğin her karesini görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı ve ortaya renkli görüntüler çıktı.
Topkapı Sarayı Müzesi'nde "Geleneksel Bayramlaşma Töreni" ve "Baklava Alayı" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı'nın yanı sıra Topkapı Sarayı personeli ve yerli yabancı çok sayıda ziyaretçi katıldı.
Topkapı Sarayı'nın Babüssaade bahçesinde düzenlenen etkinlik Polis Mehteran Takımı'nın konseriyle başladı. Alana yürüyerek gelen mehteran ekibi ziyaretçilerin ilgisini çekti ve birçoğu ise etkinliği baştan sona izlemeyi tercih etti. İlk kez Kanuni Sultan Süleyman döneminde başlatılan 'Baklava Alayı' etkinliğini ve bayramlaşma törenine şahit olan turistler cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle bu anları görüntüledi.

BAKAN KURTULMUŞ 'BAKLAVA ALAYI'NI ANLATTI
Törende konuşan Numan Kurtulmuş, düzenlenen etkinlikle amaçlarının geçmişteki geleneklerin devlet ve millet hayatında sürdürülebilmesi ve geçmiş ile gelecek arasındaki bağlantının iyi kurulabilmesi adına önemli olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Nereden geldiğini bilmeyenler, köklerinin ne olduğunu bilmeyenler yarına nasıl güçlü bir şekilde ilerleyebileceklerini bilemezler. Gelenek zaten bu demektir. Gelenek geçmişte var olan iyi ve güzel adetlerin bir şekilde sürdürülmesi gelecek nesillere taşınması demektir. Bu törenin geçmişte yaşadıklarımızı hatırlamak, oradaki köklerimizin kendi tarihimizin zenginlikleri olarak kabul edip bunları sonraki nesillere aktarmak gibi bir sorumlulukla yerine getirildiğini ifade etmek isterim" dedi.

TURİSTLERİN HEYECANI
Konuşmasının ardından Numan Kurtulmuş önce Topkapı Sarayı personeli ile bayramlaştı ardından da alana getirilen çok sayıda baklava tepsisinden birini alarak turistlere ikramda bulundu. Etkinlik kapsamında katılımcılara Osmanlı şerbeti de ikram edildi.
Töreni izleyen turistler ise 'çok ilginç ve güzel' buldukları etkinliğe izlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Topkapı Sarayı'nda baklava alayına turist ilgisiTopkapı Sarayı'nda baklava alayına turist ilgisiTopkapı Sarayı'nda baklava alayına turist ilgisiTopkapı Sarayı'nda baklava alayına turist ilgisi

PARTNERÜnlü top model benzin istasyonuna böyle gelince...Ünlü top model benzin istasyonuna böyle gelince...
AK Parti adayı Kapıcıoğlu: Kadınlar en büyük güçlerimizden biriAK Parti adayı Kapıcıoğlu: Kadınlar en büyük güçlerimizden biri
Şanlıurfa'da AK Parti'den 3 dilde tanıtım filmiŞanlıurfa'da AK Parti'den 3 dilde tanıtım filmi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Beyazıt Öztürk'ün Barselona kaçamağı

Beyazıt Öztürk'ün Barselona kaçamağı

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

İlginizi Çekebilir

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride

Bahçeli ne demek istedi? 'AK Parti bize mecbur kalacak'

Bahçeli ne demek istedi? 'AK Parti bize mecbur kalacak'

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.