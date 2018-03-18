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Türk Parlamenterler Birliği heyeti Kahramanmaraş'ta

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 20:33 | Son Güncelleme

Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Pakdil başkanlığındaki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç ile bir araya geldi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil başkanlığındaki 15 kişilik heyet, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile bir araya geldi.

Erkoç, Suriye sınırındaki Kilis'te görev yapan Mehmetçik'e moral vermek için bölgeye gelen heyete, Kahramanmaraş'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdirdi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'ın da eşlik ettiği heyet, Demirciler Çarşısı'nda "Somut Olmayan Kültürel Değerler Müzesi"ni ziyaret etti.

Şehrin tarihi lezzetlerini "Tematik Mutfak Müzesi"nde tadan heyet, ardından "15 Temmuz Millet Bahçesi"ni gezdi.

Heyetin son durağı, Kahramanmaraş’ın milli mücadelesinin anlatıldığı "Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi" oldu.

Heyet, Kahramanmaraş'ın Fransız işgalinden kurtuluş destanını görsel, işitsel, multimedya unsurlarıyla desteklenmiş hafıza mekanlarından takip etti. Heyetteki bazı parlamenterlerin bu sırada gözleri yaşardı.

Nevzat Pakdil, heyet adına anı defterini de imzaladı.

Heyet, yarın Kilis'e geçecek.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil

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