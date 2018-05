Bursa'da aday adaylığı sürecinde 304 kişinin başvuru yaptığını anımsatan Çavuşoğlu, "Gerçek şudur ki isterse 300, isterse 100 aday adayı olsun netice itibarıyla 20 aday arkadaşımız tespit edilecek ve onlarla yola koyulacaktık. Ortaya çıkan bu sonuçtan sonra bize düşen her ne olursa olsun teşkilatımızın tüm kademelerinde görev alan üyelerimizle birlikte tek vücut olmak, 24 Haziran'da yeni kapı aralayacağımız Türkiye'nin şahlanışına vesile olacak bu kadroları en güçlü şekilde Meclis'e taşımak ve elbette Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha devletin başına getirmek olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda düzenlenen partisinin milletvekili aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin her daim istişare kültürünü benimsediğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Rakiplerimiz olan partilere baktığımızda onlar Türkiye için yeni bir projeksiyon ortaya koymak bir yana geriye avdet etmek gibi bir hülyalarının olduğunu görüyoruz. Bu yanlıştır. Çünkü Türkiye artık geriye gidemez. Türkiye'de artık her şey ileriye gitmek zorundadır." dedi.

"Bugün Türkiye'deki siyasi fotoğrafa bakacak olursanız AK Parti ile Türkiye'nin kaderi örtüşmüştür. Bundan birkaç gün önce seçim beyannamemizi açıkladığımızda siz de gördünüz Türkiye için derdi olan, Türkiye için bir şey yapma heyecanı olan kadrolar AK Parti'dedir ve onların lideri olan Recep Tayyip Erdoğan bu milletin aşkıyla heyecanı her gün artmakta her gün yükselmeye devam etmektedir. Rakiplerimiz olan partilere baktığımızda onlar Türkiye için yeni bir projeksiyon ortaya koymak bir yana geriye avdet etmek gibi bir hülyalarının olduğunu görüyoruz. Bu yanlıştır. Çünkü Türkiye artık geriye gidemez. Türkiye'de artık her şey ileriye gitmek zorundadır. Türkiye'yi AK Parti ile beraber 16 yıllık zaman dilimi içinde tam 3,7 kat büyüten bu kadrolar asla eski Türkiye'nin kodlarına, genetiğine mahkum olmayacaktır. Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz."

- "Yine tuzak, yine oyun"

Çavuşoğlu, AK Parti'nin gelecek nesillere güzel bir Türkiye bırakmak için çalıştığını ancak rakip partilerin böyle bir dertlerinin olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu: