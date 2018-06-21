"Türkiye'de PKK terör örgütünün gücünü tamamen yok ettik"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Türkiye'de son iki yıllık mücadelede PKK terör örgütünün gücünü tamamen yok ettik. Adeta terör örgütü PKK'nın nefes borularını kestik." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'na (ESMEK) katılan kursiyerlerle Atatürk Üniversitesi Mavi Salon'da bir araya gelen Akdağ, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki seçimler dolayısıyla yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Bu seçimlerin Türkiye'nin geleceğini yakından ilgilendirdiğine işaret eden Akdağ, "Bu yeni dönem inşallah aydınlık bir Türkiye'nin kapısını açtığımız bir dönem olacak." diye konuştu.

- "Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam edilmesi gerekiyor"

Akdağ, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de son iki yıllık mücadelede PKK terör örgütünün gücünü tamamen yok ettik. Adeta terör örgütü PKK'nın nefes borularını kestik. Türkiye'de güçsüz kalınca bu sefer Suriye'de bir terör örgütü oluşturdular. Allah'a şükürler olsun Cumhurbaşkanımızın büyük dirayetiyle oraya da gittik ve o terör örgütünü orada da haltettik. Kandil'deki meselenin halledilmesi, güney sınırlarındaki güvenlik sürdürülerek huzurun sağlanması, ekonominin geliştirilmesi, sağlık, eğitim ve ulaştırmadaki kazanımların devam ettirilebilmesi için Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam edilmesi gerekiyor."