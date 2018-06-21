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"Türkiye'de PKK terör örgütünün gücünü tamamen yok ettik"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 19:25 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: - "Türkiye'de son iki yıllık mücadelede PKK terör örgütünün gücünü tamamen yok ettik. Adeta terör örgütü PKK'nın nefes borularını kestik" - "(Selahattin Demirtaş) Ama hem Muharrem İnce, hem Akşener, hem Karamollaoğlu güzellemeler yaparak bir anlamda onun yanında duruyorlar. Biz Türk milleti olarak bunu kabul edemeyiz"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Türkiye'de son iki yıllık mücadelede PKK terör örgütünün gücünü tamamen yok ettik. Adeta terör örgütü PKK'nın nefes borularını kestik." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'na (ESMEK) katılan kursiyerlerle Atatürk Üniversitesi Mavi Salon'da bir araya gelen Akdağ, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki seçimler dolayısıyla yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Bu seçimlerin Türkiye'nin geleceğini yakından ilgilendirdiğine işaret eden Akdağ, "Bu yeni dönem inşallah aydınlık bir Türkiye'nin kapısını açtığımız bir dönem olacak." diye konuştu.

- "Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam edilmesi gerekiyor"

Akdağ, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de son iki yıllık mücadelede PKK terör örgütünün gücünü tamamen yok ettik. Adeta terör örgütü PKK'nın nefes borularını kestik. Türkiye'de güçsüz kalınca bu sefer Suriye'de bir terör örgütü oluşturdular. Allah'a şükürler olsun Cumhurbaşkanımızın büyük dirayetiyle oraya da gittik ve o terör örgütünü orada da haltettik. Kandil'deki meselenin halledilmesi, güney sınırlarındaki güvenlik sürdürülerek huzurun sağlanması, ekonominin geliştirilmesi, sağlık, eğitim ve ulaştırmadaki kazanımların devam ettirilebilmesi için Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam edilmesi gerekiyor."

- "Hem Muharrem İnce, hem Akşener, hem Karamollaoğlu onun yanında duruyorlar"

Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulunan Akdağ, ittifak üyelerinin her birinin Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkarılmasını istediğini söyledi.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın, "Biz Türkiye'de Apo'nun heykelini dikeceğiz, biz Apo'nun fotoğraflarını duvarımıza asmayacağız da nereye asacağız. Biz hiçbir zaman PKK'ya 'terör örgütü' demedik, demeyiz." diyen bir kişi olduğunu ifade eden Akdağ, şunları kaydetti:

"Selahattin Demirtaş 6-8 Ekim olayları sırasında kendi taraftarlarını, PKK'lıları sokağa salan ve 53 kardeşimizin 3 gün içinde şehit edilmesine yol açan bir kişi. Türk yargısı almış, tutuklamış onu, yargılıyor. Bağımsız yargı...Hükümet olarak biz yargılamıyoruz, zaten yargılayamayız ama hem Muharrem İnce, hem Akşener, hem Karamollaoğlu güzellemeler yaparak bir anlamda onun yanında duruyorlar. Bunu kabul etmiyoruz. Biz Türk milleti olarak bunu kabul edemeyiz."

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Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Demirtaş Erzurum seçim terör

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