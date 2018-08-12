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"Türkiye'nin tehditlere karnı tok"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2018 14:58 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Biz tehditten etkilenmeyiz. Gezi olaylarında yaşananların ağaç ile ilgisi yoksa bugün de ekonomik savaşın dolarla ilgisi yok"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye'nin tehditlere karnın tok olduğunu belirterek, "Biz tehditten etkilenmeyiz. Gezi olaylarında yaşananların ağaç ile ilgisi yoksa bugün de ekonomik savaşın dolarla ilgisi yok." dedi.

Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen "77. İl Danışma Kurulu"na katıldı.

Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, dünyaya özgürlük, demokrasi sunduğunu iddia eden ABD'nin, tüm dünyanın özellikle Türkiye'nin gözünün içine bakarak tehditler savurduğunu söyledi.

Türkiye'nin tehditlerden etkilenmeyeceğini belirten Karaaslan, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin tehditlere karnı toktur. Biz tehditten etkilenmeyiz. Gezi olaylarında yaşananların ağaç ile ilgisi yoksa bugün de ekonomik savaşın dolarla falan ilgisi yok. Biz, özgürlüğü için demokrasisi için, geleceği için canından vazgeçmiş bir milletiz. Kimse bizi malımızdan vazgeçmekle tehdit etmesin. O bizim için hiçbir anlam ifade etmez. Bizi dolarla, parayla, ekonomi ile korkutamayacaklarını 15 Temmuz akşamı anlamış olmaları gerekirdi."

Karaaslan, bugün yaşananların büyük ve güçlü Türkiye için hiçbir şey ifade etmediğini savundu. Karaaslan, "Dolar ile kurulan bu oyunu dolarları bozdurarak bozarız. Masa etrafında 'Türkiye'yi köşeye sıkıştırırız' diyenlerin oyunlarını bozmaya çok alıştık. Bizi terörle verdiğimiz mücadele ile sınamaya kalktılar. Ama biz yine durmadık." dedi.

Türkiye'nin hızla büyüdüğünü vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"2018'in ilk çeyreğinde 7,4 büyüme ile OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduk. Avrupa'da birinci, dünyada ikinci büyüyen ülke olduk. Biz inanıyoruz önümüzde liderimiz arkamızda milletimiz var. Hamdolsun bize hiçbir şey olmaz. Biz atlattığımız her bir badireden daha da güçlenerek devam ediyoruz."

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