Ürdün’de Gazze’ye destek yürüyüşü

Ürdün’ün Zarka şehrinde bir araya gelen yüzlerce kişi, Filistin’deki Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerine destek amaçlı yürüyüş düzenledi.

Ürdün’ün Zarka şehrinde bir araya gelen yüzlerce kişi, Filistinlilerin İsrail işgaline karşı yürüttükleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına destek amaçlı yürüyüş düzenledi. Ürdün Sol Hareketi tarafından düzenlenen yürüyüşe katılanlar, Arap dünyasını ve uluslararası kuruluşları yaşananlar karşısında sessiz kalmakla suçladı.