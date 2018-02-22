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Venezuela Devlet Başkanı Maduro’dan erken seçim çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2018 13:54 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefetin Nisan ayındaki devlet başkanlığı seçimini boykot edeceğini açıklaması üzerine erken seçim çağrısında bulundu.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sağcı muhalefet partilerinin Nisan ayında yapılacak olan devlet başkanlığı seçimini boykot edeceğini açıklamasının ardından erken seçim çağrısında bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro’dan erken seçim çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefetin Nisan ayındaki devlet başkanlığı seçimini boykot edeceğini açıklaması üzerine erken seçim çağrısında bulundu.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sağcı muhalefet partilerinin Nisan ayında yapılacak olan devlet başkanlığı seçimini boykot edeceğini açıklamasının ardından erken seçim çağrısında bulundu. Başkanlık seçimine ek olarak ülkede "kapsamlı bir yenilenme" için parlamento, eyalet ve yerel seçimlerin de aynı gün sandıkta yapılmasını öneren Maduro, böylece ülkenin dört yıl boyunca seçim gündeminden bağımsız kalabileceğini belirtti.
Öte yandan, sağcı muhalefet partileri ise seçimlerin gayrı meşru olacağı ve hile karışacağı iddiasıyla sandığı boykot ediyor.

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