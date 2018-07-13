Yeni sistemin ilk kabinesi için 1. Meclis'te tören! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi için 1. Meclis'teki törende açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı göreve başlama töreninde de belirttiğim gibi, Türkiye olarak yeni bir başlangıç yaptık. Meclisimiz en iyi kanunları çıkartacak buna inanıyorum. Hükümetimiz en iyi icraatları yapacak, buna inanıyorum. Yargımız adaletin tecellisi için çalışacak, buna da inanıyorum.

Yaşadığımız her hadise bize bu ülkede hayatımızı sürdürebilmemizin bir bedeli olduğunu gösteriyor. Bu bedel, küllerinden yeniden doğmak mecburiyetinde kalmaktır. Darbelere, vesayete karşı dimdik ayakta durabilmektir. Madem bedel ödüyoruz, öyleyse ülke ve millet olarak her alanda hakkımız olanı da alabilelim istiyoruz. Bu anlayışla 16 yılda Türkiye'yi 3.5 kat büyüttük.

Bizim yanımızda milletimiz var, karşımızda terör örgütleri, onları destekleyen güçler var. Ülkemizin gelişmesinden, kalkınmasından rahatsız olanlar var. Bize Allah yeter, bize milletimiz yeter. Her fırsatta rabiamızı haykırmaya devam edeceğiz.