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Yeni sistemin ilk kabinesi için 1. Meclis'te tören! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2018 14:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Meclis'teki törende açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Kabinemizin ilk toplantısı vesilesiyle, eskimez Meclis binasında düzenlediğimiz törenin hayırlara vesile olmasını diliyorum' dedi.

Yeni sistemin ilk kabinesi için 1. Meclis'te tören! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi için 1. Meclis'teki törende açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı göreve başlama töreninde de belirttiğim gibi, Türkiye olarak yeni bir başlangıç yaptık. Meclisimiz en iyi kanunları çıkartacak buna inanıyorum. Hükümetimiz en iyi icraatları yapacak, buna inanıyorum. Yargımız adaletin tecellisi için çalışacak, buna da inanıyorum.

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Yaşadığımız her hadise bize bu ülkede hayatımızı sürdürebilmemizin bir bedeli olduğunu gösteriyor. Bu bedel, küllerinden yeniden doğmak mecburiyetinde kalmaktır. Darbelere, vesayete karşı dimdik ayakta durabilmektir. Madem bedel ödüyoruz, öyleyse ülke ve millet olarak her alanda hakkımız olanı da alabilelim istiyoruz. Bu anlayışla 16 yılda Türkiye'yi 3.5 kat büyüttük.

Bizim yanımızda milletimiz var, karşımızda terör örgütleri, onları destekleyen güçler var. Ülkemizin gelişmesinden, kalkınmasından rahatsız olanlar var. Bize Allah yeter, bize milletimiz yeter. Her fırsatta rabiamızı haykırmaya devam edeceğiz.

Ülkemizin üretim yükünü üstlenen sanayicimize, iş dünyamıza verecek daha çok katkılarımız var. Herkesle birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var.

İnşallah bundan sonra sadece zafer marşları yazacağız. Bundan sonra geleceğimize hep güvenle, umutla, sevgiyle bakacağız. Bu duygularla kabinemizin ilk toplantısı vesilesiyle, eskimez Meclis binasında düzenlediğmiz törenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz milletimize ve sizlere sevgilerimi saygılarımı sunuyorum.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
reis sen başımızda olda gerisi fasa fisoooo türkiyenın sana ihtiyacı var seninleyiz DURMAK YOK YOLA DEVAMMMM:)))
doymadılar 1 haftadır törene
güzel ülkeydi
Saltanat hayırlı olsun artık.
allaha sukur bugunleride gorduk
allah bile artık marulun yanında mağdurun karşısında ülkeyi madur edebiyatı ile batırdılar
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