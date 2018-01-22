10 kalın bağırsak kanserinden 9’u 50 yaş üzerinde ortaya çıkıyor

Kalın bağırsak kanserlerinde risk faktörlerine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Bedirli, "Yaş önemli bir risk faktörü olup, 10 kalın bağırsak kanserinin 9'u 50 yaş ve üzeri karşımıza çıkıyor. Diyet diğer önemli bir risk faktörü olup, kırmızı etin aşırı tüketilmesi, sosis benzeri işlenmiş etler, özellikle bu etlerin yüksek ısıda kızartılması ve ızgarası olumsuz etkiler. Buna karşın, sebze, meyve ve kepekli tahılların tüketilmesi ise kalın bağırsak kanseri bakımından olumlu etkilere sahiptir'' dedi.

ABD' de her yıl yaklaşık 150 bin hastaya kalın bağırsak kanseri tanısı konulduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bedirli, Türkiye'de coğrafi değişiklikler olmakla beraber kalın bağırsak kanserinin en sık görülen ilk beş kanser arasında yer aldığını söyledi.

İSTANBUL, (DHA)- GENEL Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Bedirli, ABD'de kalın bağırsak kanserinin erkeklerde prostat, akciğer, kadınlarda ise meme, akciğer kanserinden sonra üçüncü sıklıkla görülen kanserler olduğunu ifade ederek 10 kalın bağırsak kanserinin 9'u 50 yaş üzerinde ortaya çıktığını belirtti.

Obezite'nin son derece önemli bir sağlık sorunu olduğunun altı çizen Prof. Dr. Bedirli, kalın bağırsak kanserine yakalanma riskini de arttırdığını belirtti. Bunların dışında; alkol ve sigara tüketiminin, tip 2 diyabet hastalığının, ailede kalın bağırsak kanseri hikayesi olmasının, inflamatuar bağırsak hastalıklarının (Crohn ve Ülseratif kolit) ve genetik sendromların da (FAP ve HNPCC) önemli risk faktörleri arasında sayılabileceğine dikkat çekti.

HASTALARIN BELİRGİN ŞİKAYETLERİ VE TANI YÖNTEMLERİ

Hastaların şikayetlerinden bahseden Prof. Dr. Bedirli, "Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik (ishal-kabızlık, büyük abdest yapma hissi ama yapamama), gaita kalibrasyonunda incelme ve rektal kanama hastaların önemli şikayetleridir. Ayrıca kilo kaybı, halsizlik, iştahsızlık, karında şişkinlik hastaların diğer önemli başvuru şikayetlerindendir" dedi.

Prof. Dr. Bedirli, kalın bağırsak kanserlerinde kullanılan tanı yöntemlerinin, tam kan sayımı, büyük abdestte kan araştırılması, tümör belirteçleri, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografisi, baryumlu kolon grafisi ve kolonoskopi olduğunu dile getirdi. Ayrıca rektum kanserlerinde endorektal ultrasonografi lokal tutulumun derecesini belirlemek için önemli olduğunu da söyledi.