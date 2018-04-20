3'üncü Biyoteknoloji Sempozyumu’nda kanserden korunmanın yolları anlatıldı

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Biyoteknoloji Kulübü tarafından düzenlenen ve bu yıl 3’üncüsü yapılan Biyoteknoloji Sempozyumu’nda uzmanlar kansere neden olan etkenlerle korunmanın yollarını anlattı.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, kanser konusunda önemli bir etkinliğe imza attı. Üniversitenin Biyoteknoloji Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen sempozyumda İYYÜ'nün yanı sıra çeşitli üniversitelerden gelen uzmanlar; kanserden korunmanın bilimsel yolları, terapisine ilişkin güncel yaklaşımlar ve kanser tedavisinde son gelişmeleri anlattı.

Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan İYYÜ Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, kanserle ilgili günümüzde çok önemli gelişmelerin yaşandığına dikkat çekerek, "Türk bilim insanları kanser alanında çok önemli çalışmalara imza atıyorlar. Multidisipliner birçok çalışmayla alınan mesafeler var” dedi.

Sempozyuma katılımla ilgili memnuniyetini dile getiren Prof. Dr. Hacısalihoğlu, “Bir üniversite öğrencisinin kalibresini yansıtan şey soru sorma kabiliyetidir. Zira, sempozyuma 53 farklı üniversiteden 46 farklı akademik alanda öğrenci katılıyor. Bu, oldukça memnuniyet verici bir tablo. Katılımcı öğrencileri ve sempozyumu hazırlayan Biyoteknoloji Kulübü üyeleri ile ilgili bölümlerin öğretim üyelerini kutluyorum. Sempozyumun sonunda kanser hastalığı ile ilgili birçok sorunun cevabını alacağınıza eminim” diye konuştu.