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9. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.04.2018 19:34 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Gümüş: - "2020’lerde tüm hastaneleri yenilenmiş bir Türkiye olacak"

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, 2020'lerde tüm hastaneleri yenilenmiş bir Türkiye olacağını bildirdi.

Gümüş, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından "9. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları" kapsamında Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde düzenlenen 2018 OHSAD Kurultayı'nda, sektörler arasında hekim transferi yapılaması hakkında daha önceden konulan yasaklamanın kaldırıldığını ifade etti.

Hastane bazında ülkede 617'si özel, 886'sı kamu, 70'i üniversite, 660'ı tıp merkezi olmak üzere 2 bin 200 hastanenin bulunduğunu belirten Gümüş, yataklara bakıldığında kamuda yatak sayısının 250 bine çıkması gerektiğini dile getirdi.

Hastane yapımlarını 4-5 sene sonra serbest bırakacaklarına işaret eden Gümüş, herkesin hastane yapabileceğini, kötü olanların da kapanacağını kaydetti.

Gümüş, şu anda 250 civarında hastane inşaatının devam ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020'lerde tüm hastaneleri yenilenmiş bir Türkiye olacak. 50 maddelik bir kanun düzenlemesi hazırladık. Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi var. Bu şirket, hem kamu, hem özel sektörün uluslararası alanda sağlık turizminin pazarlaması, koordinasyonunu ve iş birliğini yapacağımız bir şirket. Birlikte dünyaya açılalım. Bu şirket aynı zamanda yurt dışında hastaneler kurabiliyor. Bu hastaneleri birlikte kuralım. Birçok ülke 'Gelin buraya 200 yataklı hastane yapın' diyor. Bu şirketle özel sektörle birlikte inşallah oturup tüm dünyaya belli merkezlere tesis kurmamız gerekir. İnşallah kanun çıktıktan sonra bununla ilgili de ayrıca özel sektörle oturmak lazım."

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı da genel sağlık sigortası hizmeti sunumunda Sağlık Bakanlığı ile sigortalılara hizmet eden ikinci en önemli faktörün özel sağlık hizmeti sunucuları olduğunu ifade ederek hem sigortalılara sağlık hizmeti sunduğunu, hem de 220 bine yakın nitelikli istihdama doğrudan ya da dolaylı katkı sağlayan bir sektör olduğunu söyledi.

Program sonunda plaket töreni yapıldı.

Kurultay, 23 Nisan’da sona erecek.

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Antalya Serik Belek OHSAD Kurultayı Özel hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş SGK Başkanı Selim Bağlı

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