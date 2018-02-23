"Altın oran, estetik cerrahide de kullanıyor"

Estetik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Hamit Baki Duru, son dönemlere yapılan operasyonlarda kişinin estetik açıdan değerlendirilmesinde altın oranın da dikkate alındığını belirtti.

Medilife Beylikdüzü Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstüriktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hamit Baki Duru, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği düşünülen geometrik ve sayısal bir oran olan altın oranın estetik operasyonlarda da kullanıldığını belirtti. Duru, “Estetik kavramı tarih boyunca insanlar için hep önemli olmuştur. Özellikle kadınlarda estetik kaygı çok daha ön plandadır ve estetik açıdan kendini beğenmemek, mutsuzluğa neden olmaktadır. Günümüzde kişinin estetik açıdan değerlendirilmesinde altın oran da dikkate alınmaktadır. Uzun yıllardır matematik ve sanatta kullanılmış olan altın oran artık estetik cerrahlar tarafından da kullanılmaktadır” dedi.

Kişinin bedenine göre en uygun oranları uygulamanın estetik beklentiyi karşılamak için çok önemli olduğunu söyleyen Duru, estetik cerrahide yapılan birçok operasyon arasında, kadınların en sık ihtiyaç hissettiklerinden birinin meme estetiği olduğunu kaydetti.

Göğüs estetiğine neden ihtiyaç duyulur?

Op. Dr. Hamit Baki Duru, kadınların en fazla göğüs estetiğine ihtiyaç duyduğunu dile getirerek bunun nedenini şu şekilde açıkladı: “Her kadın yeterli büyüklüğü olan ve sarkık durmayan göğüslerinin olmasını ister. Gereğinden daha büyük ve sarkık göğüsler estetik kaygının yanında, omuz-sırt ağrılarına ve göğüs altlarında kronik pişiklere neden olmaktadır. Bunun tersine gereken büyüklüğe sahip olmayan göğüsler kişide mutsuzluk ve yetersizlik hissi oluşturmaktadır. Ayrıca göğüslerde yaş ilerlemesi ile ortaya çıkan göğüs sarkmaları da mutsuzluk veren başka bir durumdur. Her üç durum için de kalıcı çözümler mevcuttur.”

Meme silikonlarının (protezlerin) sağlığa etkisi nedir?

Op. Dr. Hamit Baki Duru göğüs estetiğinde merak edilenleri şu şekilde açıkladı:

"Meme dokusu çok az olanlarda büyütme amacıyla silikon meme protezleri uzun yıllardır sorunsuz olarak kullanılmaktadır. Protezler tercihe göre meme dokusunun altına ya da kas dokusunun altına yerleştirilir. Bu protezlerin uygulandığı kişilerde meme dokusu için hiçbir olumsuz etki bildirilmemiştir. Meme protezleri hamileliğe ve emzirmeye engel değildir. Meme kanseri yönünden olumsuz etkileri yoktur. Mesleki tecrübemde 25 yıldan daha uzun süre aynı protezi sorunsuz olarak kullanan hastalarım bulunmaktadır. Silikon protezler yuvarlak ve damla şekilli olmak üzere iki tiptedir. Hacim ve projeksiyon olarak ise pek çok seçenek mevcuttur. Uzun yıllarca kullanılacak olması nedeniyle hastanın beklentisi ve vücut oranlarına göre doğru protez seçimi yapılması çok önemlidir.

Meme küçültme operasyonu nasıl yapılır?

Gereğinden büyük göğüsler için aynı seansta hem küçültme ve hem de dikleştirme ameliyatları yapılmaktadır. Hastanın beklentisi doğrultusunda fazla olan meme dokusu ve deri çıkarılarak yeni bir meme şekli oluşturulur. Bu amaç için uygulanan değişik ameliyat teknikleri vardır. Cerrahın bu konudaki bilgi, beceri ve tecrübesi çok önemlidir. Ameliyat sonrasında fazla büyük olmayan göğüslerde sadece meme başı etrafında daire şeklinde, çok büyük göğüslerde ise ek olarak göğüs katlantı çizgisinde ters t şeklinde zaman içinde belirsizleşen izler olmaktadır.

Yeterli meme dokusuna sahip göğüs sarkmalarında ise mastopeksi ameliyatı uygulanmaktadır. Bu ameliyatta mevcut meme dokusu korunarak yalnızca gevşemiş ve sarkmış deri fazlası çıkarılarak memenin dikleştirilmesi sağlanmaktadır. Yeterli meme dokusu olmayan ve göğüs sarkması olanlarda ise silikon protezle birlikte göğüs dikleştirme ameliyatı yapılmaktadır.

Ameliyat sonrası

Göğüsle ilgili ameliyatlar genel anestezi ile yapılmaktadır. Hastanın ameliyat olduğu gün, 1 gece hastanede yatması önerilir. Hastalarda ameliyatla ilgili belirgin ağrı şikayeti olmaz. Ertesi gün hasta taburcu edilerek evine gönderilir. Genel olarak hastalar 2-3 gün içinde gündelik yaşamlarına dönebilirler. Ameliyattan 10 gün sonra tüm pansumanlar çıkarılır ve kişi tamamen normal hayatına dönmüş olur.”